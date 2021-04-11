Гилерме: Сделаю все, чтобы снова попасть в сборную

- Нет, конечно. До зимней паузы я играл не так хорошо. Потом уехал в отпуск в Бразилию и сказал себе, что должен прийти в себя, потому что играл ниже своего уровня. После отпуска приехал в Испанию на сборы с целью вернуть свой уровень. Я не должен ничего никому доказывать, потому что столько лет выступаю в России, и все знают, как я могу играть. А вот сам себе хотел доказать, что еще могу несколько лет играть на высоком уровне. Это была главная цель на тренировках. Но подводить итоги рано, ведь чемпионат еще не закончен. Но я возвращаю свой уровень. Главное - сегодня у нас была команда. Если команда не бьется, то один человек ничего не сделает. У нас была сложная неделя, матч в Сочи, и не было легко со «Спартаком». Ребята молодцы, потому что мы играли как команда. Я этим доволен.

- Когда вы выходили на игру, было ли ощущение, что будете играть как бог?

- Игра, как мы и ожидали, получилась сложной. Она была особенно важной для нас, потому что матч был за шесть очков. Теперь есть возможность попасть на второе место, и это наша цель. Начало матча было нервное. Мы могли лучше начать. Но потом начали играть так, что получалось много контратак, и удалось реализовать момент. После удаления Айртона мы пытались играть на результат. Хорошо, что это получилось. Главное, что команда набрала три очка.

После матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Спартак» (2:0) голкипер красно-зеленых Маринато Гилерме, а также полузащитник красно-белых Наиль Умяров выступили перед журналистами.

- Вы давно не стрижетесь? На удачу?

- Вам не нравится моя прическа? Я хочу поменять стиль и отрастить длинные волосы.

- Вы сказали, что не хотите никому ничего доказывать, кроме себя. Но, наверное, Черчесову все-таки хочется доказать, чтобы поехать на Евро?

- Он хорошо меня знает. Я знаю, почему в последний раз не получил приглашения в сборную. В прошлом году было много вопросов ко мне по игре, но он вызывал меня. Это значит, что Черчесов мне доверяет. Понимаю, что последний раз меня не вызывали, но знаю, что сделаю все, чтобы снова попасть в сборную. Это моя цель.

- Вы поняли, за что вам дали желтую карточку?

- Да. Но в том эпизоде я не орал на ассистента судьи, а кричал на нашего тренера по физподготовке, что Жемалетдинов устал. Потом я вернулся на поле, а Ларссон вышел один на один со мной. Я, слава богу, выручил в том моменте, но кричал именно ему, а главный арбитр подумал, что я на него ругаюсь.

«Тяжело забивать, когда у вратаря идет игра»

- Как вам игра? - вопрос Умярову.

- Настраивались на хороший результат, но увы, победить не получилось. Так бывает, что не всегда команда побеждает. Мы должны сделать правильные выводы и готовиться к матчу с «Уфой».

- Вы знали до матча, как сыграл «Зенит»?

- Да, знали. Но на это не обращали внимания. Сами должны были побежать.

- Когда команда проигрывала 0:2, вас выпустили вместо Соболева. Какая у вас была задача?

- В любом случае, когда проигрываешь 0:2, хочешь отыграться. У нас амбициозная команда. Мы перестроились. У нас было удаление, и мы стали играть по схеме 4-4-1. Мы были вдвоем с Кралом в центре против четырех игроков. Нужно было успевать спереди и сзади, но мы проигрывали, и надо было бежать вперед. Мы создавали моменты, но не удалось забить.

- Как вам играется, когда вратарь соперника проводит лучший матч в сезоне?

- Это никак не влияет. Понятно, что Гилерме - качественный голкипер. Он это показал. Когда у вратаря идет игра – тяжело забить, и нам не удалось это сделать. Надо было реализовывать моменты.

- Сегодня было несколько спорных эпизодов. Вы обсуждали попадание мяча в руку игрока «Локомотива»?

- Я не видел этот эпизод. С моего ракурса не было видно, куда попал мяч. Судья смотрел момент, и если ВАР согласился с мнением рефери, наверное, это правильное решение.

- Когда вы во втором тайме пытались прессинговать игроков «Локомотива», у вас был хороший перехват у Чорлуки, и вы пяткой хотели сделать пас на Ларссона, но не получилось. Вам Тедеско не высказывает за такие моменты, что надо проще сыграть?

- Да, не прошло. Пошла контратака. Есть моя вина. А если бы прошло, никто ничего не сказал бы.

- Как вы оцените шансы «Спартака» на второе место?

- Пока ничего не потеряно. Будем до конца стараться. Главная задача – достать «Зенит». Это стало тяжелее, но шансы есть. А за попадание в Лигу чемпионов будем биться до конца.