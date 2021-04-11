Космическая лига, ограбление поезда и плюшевые котики из «Сочи»

В эти дни очень смешно выглядят массово развешенные по Москвы билборды с небольшой надписью сверху «2021 - год науки и технологий» и более крупно выполненными буквами: «Мы - первые!» и «60 лет полёта в космос». Подстава, конечно, знатная. Так и хочется спросить: гордость гордостью, но неужто сегодня главное достижение науки заключается исключительно в воспоминаниях о том, что мы когда-то что-то умели?

И в этом смысле медийно ориентированные креативщики из РПЛ оказались очень уместны: в связи с Днём космонавтики они запустили своего медведя в космос. Водка и балалайка, наверняка, в ракете. Аккаунты РПЛ в соцсетях и антураж 25-го тура были выдержаны в соответствующем стиле. Космоса, однако, не вышло. Пока «Реал» и «Барселона» показывали, на каком нерве и с какими эмоциями можно играть при пустых трибунах до последней секунды, в нашем болотце творилось нечто.

Мы даже не о весеннем Карпине, который с любыми командами почему-то по весне не так хорош, как осенью. Мы о шоу в Башкирии. Активно пишут, что «Уфа» не просто так уступила в среду грозненцам в кубке - в ответ в субботу она получила гарантированные три очка от них же в чемпионате. И фееривший до этого «Ахмат», отправивший в отставку краснодарского тренера, позволил себе отгрузить в ворота «трешечку». С учетом гарантированных очков от «Зенита» в 29-м туре (питерцы к этому моменту без труда оформят плановое чемпионство) проблемы по переходу из зоны прямого вылета в зону стыковых матчей вернувшимся в клуб Газизовым будут решены. Ничего не утверждаем, конечно. Считаем это исключительно случайным набором фактов.

А в воскресенье продолжилась феерия! Победа «Зенита» в Сочи практически лишала «Спартак», при всем уважении к математическим шансам красно-белых, реальных перспектив побороться за чемпионство. И о победе питерских в курортном городке стоит сказать особо: если до середины второго тайма на поле еще можно было увидеть какое-то подобие борьбы, то как только Сердар Азмун забил первый гол, игра на поле прекратилась. Ничего не хотим утверждать, но можно ли представить себе команду, которая весь сезон шла в группе лидеров, еще не утратила сейчас шансов на еврокубки, но при этом не наносит за всю вторую половину второго тайма ни одного удара по воротам соперника? На 80-й минуте Азмун забивает еще, а «Сочи» продолжает катать мяч, даже не наваливаясь на чужие ворота. Это не договорняк, нет. Это по-другому называется. И точно никого за это не накажут. Ну, если только нас, журналистов, пожурят.

У ФК «Сочи» красуется на эмблеме барс. Но то, как они подарили своим старшим товарищам из Питера три очка, позволяет охарактеризовать их исключительно как милых котиков.