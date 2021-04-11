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Космическая лига, ограбление поезда и плюшевые котики из «Сочи»
11 апреля 22:59
автор: Николай Яременко
автор фото: "Советский спорт"

Космическая лига, ограбление поезда и плюшевые котики из «Сочи»

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко в своей полемической колонке говорит о главных спортивных событиях последних дней, которые показались ему наиболее знаковыми.

В эти дни очень смешно выглядят массово развешенные по Москвы билборды с небольшой надписью сверху «2021 - год науки и технологий» и более крупно выполненными буквами: «Мы - первые!» и «60 лет полёта в космос». Подстава, конечно, знатная. Так и хочется спросить: гордость гордостью, но неужто сегодня главное достижение науки заключается исключительно в воспоминаниях о том, что мы когда-то что-то умели?

И в этом смысле медийно ориентированные креативщики из РПЛ оказались очень уместны: в связи с Днём космонавтики они запустили своего медведя в космос. Водка и балалайка, наверняка, в ракете. Аккаунты РПЛ в соцсетях и антураж 25-го тура были выдержаны в соответствующем стиле. Космоса, однако, не вышло. Пока «Реал» и «Барселона» показывали, на каком нерве и с какими эмоциями можно играть при пустых трибунах до последней секунды, в нашем болотце творилось нечто.

Мы даже не о весеннем Карпине, который с любыми командами почему-то по весне не так хорош, как осенью. Мы о шоу в Башкирии. Активно пишут, что «Уфа» не просто так уступила в среду грозненцам в кубке - в ответ в субботу она получила гарантированные три очка от них же в чемпионате. И фееривший до этого «Ахмат», отправивший в отставку краснодарского тренера, позволил себе отгрузить в ворота «трешечку». С учетом гарантированных очков от «Зенита» в 29-м туре (питерцы к этому моменту без труда оформят плановое чемпионство) проблемы по переходу из зоны прямого вылета в зону стыковых матчей вернувшимся в клуб Газизовым будут решены. Ничего не утверждаем, конечно. Считаем это исключительно случайным набором фактов.

А в воскресенье продолжилась феерия! Победа «Зенита» в Сочи практически лишала «Спартак», при всем уважении к математическим шансам красно-белых, реальных перспектив побороться за чемпионство. И о победе питерских в курортном городке стоит сказать особо: если до середины второго тайма на поле еще можно было увидеть какое-то подобие борьбы, то как только Сердар Азмун забил первый гол, игра на поле прекратилась. Ничего не хотим утверждать, но можно ли представить себе команду, которая весь сезон шла в группе лидеров, еще не утратила сейчас шансов на еврокубки, но при этом не наносит за всю вторую половину второго тайма ни одного удара по воротам соперника? На 80-й минуте Азмун забивает еще, а «Сочи» продолжает катать мяч, даже не наваливаясь на чужие ворота. Это не договорняк, нет. Это по-другому называется. И точно никого за это не накажут. Ну, если только нас, журналистов, пожурят.

У ФК «Сочи» красуется на эмблеме барс. Но то, как они подарили своим старшим товарищам из Питера три очка, позволяет охарактеризовать их исключительно как милых котиков.

Логично предположить, что в оставшиеся пять туров мы еще много чего интересного рискуем увидеть на наших футбольных просторах.

Лихо не только в футболе – история с «наркотой» в хоккее совсем уж обескураживающая. Что такое «омские врачи», мы уже поняли не так давно. Но мы газета, слава богу, не общественно-политическая, поэтому, как говорил Козьма Прутков, против властей не бунтуем. Но вот ведь опять история с омскими врачами. Теперь - спортивными: в крови игрока «Авангарда» обнаружены наркотики. И ладно бы, травка – говорят, сильно никому из спортсменов она еще не вредила, за что потом, правда, получают свой справедливый «дисквал». Пусть и с оговорками, пусть и не везде.

Но простите: у Алексея Емелина не травка, а опиаты, что привело его печень в состояние решета. Ясно, что не игрок баловался. Тут история куда ужаснее: в плей-офф многие хоккеисты играют на уколах. Уколы, ушибы, переломы - играют они на сильнейших обезболивающих. Там как раз есть опиаты. Формально их запрещено использовать врачам спортивных команд. Но когда на тебя орет тренер, что надо двигаться к кубку? Это Гагарин летал в космос без опиатов, а именем его прикрывать сегодняшние подлости в Кубке Гагарина вроде как незазорно? Особенно в «Авангарде», где хватало во все эти годы скандалов и допинговых, и вообще медицинских. Перекололи - получили передозировку. И что теперь нам «омские врачи» расскажут?

Несправедливо было бы нагнетать один сплошной негатив. О паре вещей, которые показались в это воскресенье мегакреативными.

Московское «Динамо» традиционно креативно подходит к составлению меню в дни матча для почетных гостей вип-ложи. О запеченном поросенке к играм со «Спартаком» мы уже не раз рассказывали. На этот раз бело-голубые пообещали закатать соперника в привычные для него Уральские пельмени. К сожалению для динамовцев, не вышло. Павел Погребняк, забивший за все время выступления за «Динамо» лишь два гола, теперь наколотил в ворота бело-голубых второй и третий и не дал бывшим партнерам довести матч до победы.

Кстати, космическую тему динамовцы тоже обыграли достойно: состав объявлялся на фоне летящей ракеты, где каждый футболист был космонавтом, а руководителем Центра управления полетами – Сандро Шварц.

Smm «Спартака» поработал перед матчем блестяще. И не важно, кто тут в роли ковбоя: одним кажется Джикия, другим мерещится Доменико Тедеско (хотя у него нет такой бороды). Главное - команда, набравшая ход, казалось, точно сможет пустить под откос не один состав. Не вышло.

источник: «Советский спорт»
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ЖЕНЩИНЫ И ШАХМАТЫ. Гроссмейстер Мария Фоминых в гостях у Николая Яременко.

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