Николай Наумов: Не ожидал легкой победы «Локомотива», думал, придется отыгрываться

- Как вам игра?

- Она меня очень порадовала. Я предсказывал, что «Локомотив» выиграет, а мне не верили. Я не ожил, что так легко выиграет. Думал, что будет сложнее, что команде придется отыгрываться. А матч дался легче.

- Почему?

- Это и тактика игры на контратаках сработала, и сама игра у команды была очень солидная, основательная. Я смотрел на скамейку запасных и все время думал, что там Семин. Это семинская игра. Николич просто добавил какие-то штрихи. Надо отдать ему должное, он не стал все ломать и команда засверкала новыми красками. В середине поля «Локомотив» смотрится солидно: прекрасно выглядит Жемалетдинов, Крыховяк играет на своем уровне, Мухин отлично смотрится. Вроде «Спартак» суетился, бегал, а результата нет. И моментов не было до тех пор, пока счет не стал 2:0 и «Локомотив» начал играть по счету. Только тогда образовалась пара моментов. Но там на последнем рубеже прекрасно играл Гилерме. Как будто у него открылось второе дыхание.



- Это лучший игрок матча?

- Он спас команду, когда были два выхода один на один. Мне кажется, этот вратарь недооценен. В каждом матче он два – три верных момента вытаскивает. Никто этого не замечает. А вот на ляпы все обращают внимание. Гилерме - это большая находка для «Локомотива».

- Надо ли возвращать его в сборную?

- Безусловно. Даже если не первым номером, но он должен быть в раздевалке. Это очень позитивный человек. Может поддержать молодежь. Я давно его знаю. С 2008-го года. Его взяли в 2007-м и он два года лечился. Одни кресты, потом вторые. Однако мой спортивный директор Тищенко сказу сказал мне, что не надо с ним расставаться. Мы перетерпели, а когда пришел Семин, то бразилец раскрылся. Мне кажется, в сборной ему самое место.

- Что скажете по игре Смолова и его преображению?

- Смолов отдохнул от футбола и соскучился. Для него это было важно, и теперь у него горят глаза. Он старается и очень хорошо настроен. А сейчас пошло, начал забивать. Дальше он будет прибавлять. Смолова тоже надо возвращать в сборную. Он ожил. Николичу надо отдать должное, что он не торопил Федора, дал ему восстановиться, и сейчас он выходит на поле как молодой.