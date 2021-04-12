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Николай Наумов: Не ожидал легкой победы «Локомотива», думал, придется отыгрываться
12 апреля 13:24
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Локомотив" (Москва)

Николай Наумов: Не ожидал легкой победы «Локомотива», думал, придется отыгрываться

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».

- Как вам игра?
- Она меня очень порадовала. Я предсказывал, что «Локомотив» выиграет, а мне не верили. Я не ожил, что так легко выиграет. Думал, что будет сложнее, что команде придется отыгрываться. А матч дался легче.

- Почему?
- Это и тактика игры на контратаках сработала, и сама игра у команды была очень солидная, основательная. Я смотрел на скамейку запасных и все время думал, что там Семин. Это семинская игра. Николич просто добавил какие-то штрихи. Надо отдать ему должное, он не стал все ломать и команда засверкала новыми красками. В середине поля «Локомотив» смотрится солидно: прекрасно выглядит Жемалетдинов, Крыховяк играет на своем уровне, Мухин отлично смотрится. Вроде «Спартак» суетился, бегал, а результата нет. И моментов не было до тех пор, пока счет не стал 2:0 и «Локомотив» начал играть по счету. Только тогда образовалась пара моментов. Но там на последнем рубеже прекрасно играл Гилерме. Как будто у него открылось второе дыхание.


- Это лучший игрок матча?
- Он спас команду, когда были два выхода один на один. Мне кажется, этот вратарь недооценен. В каждом матче он два – три верных момента вытаскивает. Никто этого не замечает. А вот на ляпы все обращают внимание. Гилерме - это большая находка для «Локомотива».

- Надо ли возвращать его в сборную?
- Безусловно. Даже если не первым номером, но он должен быть в раздевалке. Это очень позитивный человек. Может поддержать молодежь. Я давно его знаю. С 2008-го года. Его взяли в 2007-м и он два года лечился. Одни кресты, потом вторые. Однако мой спортивный директор Тищенко сказу сказал мне, что не надо с ним расставаться. Мы перетерпели, а когда пришел Семин, то бразилец раскрылся. Мне кажется, в сборной ему самое место.

- Что скажете по игре Смолова и его преображению?
- Смолов отдохнул от футбола и соскучился. Для него это было важно, и теперь у него горят глаза. Он старается и очень хорошо настроен. А сейчас пошло, начал забивать. Дальше он будет прибавлять. Смолова тоже надо возвращать в сборную. Он ожил. Николичу надо отдать должное, что он не торопил Федора, дал ему восстановиться, и сейчас он выходит на поле как молодой.

- Как вам судейство, не повлияло ли оно на результат?
- Там был спорный момент с рукой. Но я считаю, что это на усмотрение судьи. Во время удара мяч попал в руку, но это только усложнило задачу Гилерме. Он реагировал на удар, а получился рикошет от руки. Тут не надо было ставить пенальти. Но судья мог решить по-другому. Хотя неправильно говорить, что судья тут ошибся, он же ВАР смотрел.


- Ситуацию с удалением Айртона как прокомментируете?
- Надо отдать должное Жемалетдинову. Он сыграл как большой мастер. В том моменте он увидел, что Айртон его догоняет и подставил спину. Бразильцу ничего не оставалось делать, как только втыкаться в игрока «Локомотива» и нарушать правила. Это грамотный прием. Справедливое удаление за фол последней надежды. А вот когда Смолов забивал гол со штрафного, тут Максименко ошибся. Такой ляп вратарь сборной не имеет права допускать. Он поставил стенку в левый угол и сам же за нее спрятался. В его же угол и забили. Чисто вратарский гол. Ему надо было правее смещаться, а он взял и открыл ворота. Федор - опытный игрок, туда и отправил мяч.

- Кто фаворит в борьбе за Лигу чемпионов?
- У «Локомотива» сложный календарь: «Ростов», «Динамо», «Зенит», а у «Спартака» только ЦСКА из лидеров. Но я думаю, что «Спартак» может споткнуться на «Уфе», или «Ахмате». Это эмоциональная команда, которая не обладает стабильностью, которая есть у «Локомотива». Думаю, что красно-белые споткнутся и «Локомотив» его обойдет. Есть и другие претенденты, если железнодорожники обойдут «Спартак», они вряд ли кому-то уступят.

источник: «Советский спорт»
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