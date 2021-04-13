ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.77
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.90 Х 3.30 П2 1.82
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Суиндон Таун 0 П1 2.45 Х 3.40 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.00
Англия - Первая лига 21:00 Оксфорд Юнайте 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Альба 0
Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Бавария 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.18
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Порту 0 П1 1.87 Х 3.80 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Мафра 0 Каза Пия 0
«Челси» одной ногой в полуфинале. Но «Порту» обещает дать бой
13 апреля 11:00
автор: Дмитрий Кузнецов

«Челси» одной ногой в полуфинале. Но «Порту» обещает дать бой

Во вторник, 13 апреля, на нейтральном поле стадиона «Рамос Санчес Писхуан» в Севилье лондонский «Челси» примет «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Заявку на выход в полуфинал ЛЧ после первой четвертьфинальной игры английский клуб сделал более чем серьезную. 2:0 - счет комфортный, который позволяет выбирать тактику. «Челси» может сыграть и первым номером, и в контригре. Но вряд ли команда Томаса Тухеля предпочтет явный оборонительный вариант. Уровень исполнителей у соперников несравним, португальцы видятся аутсайдером противостояния.

Хотя «Ювентус» уже обжегся с такими прогнозами. Если «Порту» сумел выбить из турнира команду Криштиану Роналду, забив дважды на выезде в Турине в 1/8 финала («Юве» выиграл 3:2, первый матч – 1:2), пусть один из голов и в дополнительное время, почему бы не сделать тоже самое с «Челси». «Синие» вовсе небезупречно действуют в обороне, что и показала первая встреча, которая также прошла в Испании из-за ограничений на сообщение между Португалией и Великобританией.

Ряд экспертов назвали несправедливым результат того матча. Моменты были у обоих соперников. Но в этом и заключается исполнительское мастерство, которое оказалось выше у клуба АПЛ. Действительно, в какой-то мере цифры на табло не до конца отразили содержание игры, но «драконам» непросто будет доказать неслучайность своего взлета. Ведь «Порту» в этом сезоне, пожалуй, главный возмутитель спокойствия в Лиге чемпионов.

С «Челси» российский болельщик повстречался на групповой стадии ЛЧ. «Синие» выступали в одном квартете с «Краснодаром» и не поражали воображение своей игрой. Однако с той поры в клубе Романа Абрамовича произошли большие перемены. И главное, конечно, это приход Тухеля на место Фрэнка Лэмпарда.

С новым тренером команда выдала блестящий отрезок в 14 матчей без поражений (10 побед, 4 ничьи). А потом случился неожиданный провал в домашней встрече с «Вест Бромвичем» (2:5). При счете 1:0 команда осталась вдесятером из-за удаления Тиаго Силвы, пропустила дважды за две минуты и вынуждена была раскрываться. Обернулось это пятью пропущенными мячами. треводный звоночек, как ни крути. Правда, в следующем же туре 10 апреля лондонцы разгромили «Кристал Пэлас» (4:1), но осадок от той осечки все равно остался. закрались сомнения: вдруг то же самое произойдет и на европейской арене?

Пока «синие» не давали усомниться в своем крайне ответственном подходе к Лиге чемпионов. Три последних матча плей-офф они отыграли на ноль. В 1/8 финала был повержен лидер испанской Примеры «Атлетико» (1:0 в Бухаресте, 2:0 на «Стэмфорд Бридж»), плюс «сухая» победа над «Порту» в первой встрече.

Команда Серджио Консейсау также на ходу. В турнирной таблице чемпионата Португалии она идет второй с 60 очков после 26 матчей, шесть баллов уступая лидеру - «Спортингу». В 20 последних играх «Порту» в своем чемпионате не проигрывал - 15 побед, 5 ничьих. Плюс в активе громкая победа над «Юве», что безусловно придает уверенности португальцам в своих силах. Вот только слабо верится, что способны они на новое чудо.

Игра на нейтральном поле ставит команды в равные условия. Для успеха «Порту» нужен быстрый гол. В семи из девяти последних матчей в ЛЧ португальцы открывали счет. «Челси» много при Тухеле не забивает. Но и в обороне не дает больших сбоев.

Сержиу Консейсау считает, что шансы на удачный исход у его команды по-прежнему неплохие. «Мы уверены в себе, – сказал главный тренер «Порту» на пресс-конференции. – Нам нужно забивать и нельзя пропускать. Нам предстоит трудное задание, но мы готовы дать необходимый ответ».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Аризона" уступила "Колорадо", у Просветова 16 сэйвов"Вашингтон" разгромил "Бостон", у Овечкина, Кузнецова и Орлова - по передачеМатчи Евро-2020 пройдут со зрителями как минимум в восьми городахСкандал вокруг Тарасовой набирает оборотыБрежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедерВ РПЛ отреагировали на визит Сухины в судейскую комнату
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика