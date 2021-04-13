«Челси» одной ногой в полуфинале. Но «Порту» обещает дать бой

Заявку на выход в полуфинал ЛЧ после первой четвертьфинальной игры английский клуб сделал более чем серьезную. 2:0 - счет комфортный, который позволяет выбирать тактику. «Челси» может сыграть и первым номером, и в контригре. Но вряд ли команда Томаса Тухеля предпочтет явный оборонительный вариант. Уровень исполнителей у соперников несравним, португальцы видятся аутсайдером противостояния.

Хотя «Ювентус» уже обжегся с такими прогнозами. Если «Порту» сумел выбить из турнира команду Криштиану Роналду, забив дважды на выезде в Турине в 1/8 финала («Юве» выиграл 3:2, первый матч – 1:2), пусть один из голов и в дополнительное время, почему бы не сделать тоже самое с «Челси». «Синие» вовсе небезупречно действуют в обороне, что и показала первая встреча, которая также прошла в Испании из-за ограничений на сообщение между Португалией и Великобританией.

Ряд экспертов назвали несправедливым результат того матча. Моменты были у обоих соперников. Но в этом и заключается исполнительское мастерство, которое оказалось выше у клуба АПЛ. Действительно, в какой-то мере цифры на табло не до конца отразили содержание игры, но «драконам» непросто будет доказать неслучайность своего взлета. Ведь «Порту» в этом сезоне, пожалуй, главный возмутитель спокойствия в Лиге чемпионов.

С «Челси» российский болельщик повстречался на групповой стадии ЛЧ. «Синие» выступали в одном квартете с «Краснодаром» и не поражали воображение своей игрой. Однако с той поры в клубе Романа Абрамовича произошли большие перемены. И главное, конечно, это приход Тухеля на место Фрэнка Лэмпарда.

С новым тренером команда выдала блестящий отрезок в 14 матчей без поражений (10 побед, 4 ничьи). А потом случился неожиданный провал в домашней встрече с «Вест Бромвичем» (2:5). При счете 1:0 команда осталась вдесятером из-за удаления Тиаго Силвы, пропустила дважды за две минуты и вынуждена была раскрываться. Обернулось это пятью пропущенными мячами. треводный звоночек, как ни крути. Правда, в следующем же туре 10 апреля лондонцы разгромили «Кристал Пэлас» (4:1), но осадок от той осечки все равно остался. закрались сомнения: вдруг то же самое произойдет и на европейской арене?