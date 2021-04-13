«В воротах он творил чудеса». Вспоминаем Владимира Астаповского

Помню, у меня когда-то была фотография, на ней мы втроем: я, Олег Блохин и Володя Астаповский.

После этого Леня сломался морально. Тренеры стали доверять Астапу, и он встал в рамку армейцев надолго – в воротах он просто творил чудеса. Вскоре попал в сборную, стал лучшим футболистом СССР в 1976 году.

Астаповский был дублером Шмуца. И неизвестно, сколько он еще просидел бы под ним, если б не несчастный случай. В одном из матчей Шмуц хотел выбросить мяч в поле рукой. Размахнулся, но мяч выскользнул у него из ладони и залетел в ворота.

- В начале 70-х основным вратарем в ЦСКА был Леня Шмуц, участник чемпионата мира в Мексике, хотя он там не сыграл – Анзор Кавазашвили тогда был вне конкуренции. Помню, мы с Леней в Нью-Йорке взяли за 80 долларов такси, чтобы объездить все достопримечательности. Времени было в обрез – кажется, сборная возвращалась через Нью-Йорк из какого-то турне.

Кто-то из фотографов предложил сделать снимок трех лучших футболистов СССР. Я был лучшим в 1972 году, затем три года подряд Блоха, и в 1976-м - Астаповский.

Он вспыхнул яркой звездой и играл за ЦСКА вплоть до 1980 года.

КАК Я ЗАБИЛ АСТАПУ

Но я один гол, все же, Астапу забил. 26 мая 1975 года Серегу Ольшанского забрали в армию, за два дня до того, как ему должно было исполниться 27 лет. ЦСКА тогда тренировал Анатолий Тарасов, он положил глаз не только на Ольшанского, но и на Вадика Никонова, который был капитаном «Торпедо».

А вскоре «Спартак» играл с ЦСКА. Перед матчем во время приветствия вместо обычного «Команде соперника – физкульт-привет!», я крикнул: «Сегодня играем за Серегу!». Ребята откликнулись дружным «Ура!». Выиграли 2:0, я такой гол вколотил Володе Астаповскому!

Прошел по месту инсайда и, не приближаясь к линии штрафной, пробил со всей силы, всю злость и обиду за друга вложил в удар. Мяч от дальней штанги влетел в ворота.

«МЫ УЖЕ В АВТОБУСЕ, А ВОЛОДИ НЕТ»

Сборная готовилась к Олимпиаде в Монреале, зимой и весной 1976 году мы проводили много сборов за границей, играли там товарищеские матчи.

Как-то были в Югославии. На утро нам улетать. Все уже в автобусе, а Астапа нет. И кто-то из армейцев мне говорит: «Астап сегодня не ночевал в гостинице». И никто так и не узнал, где он был ночью, у кого время проводил.

Уже время отъезжать в аэропорт, кто-то даже сумку Володи вынес из автобуса, поставил на асфальт. Олимпиада на носу, все хотят попасть в состав. А тут вратарь пропал.

И вдруг он идет, как ни в чем не бывало. Помощник Лобановского Базилевич говорит Володе: «Я тебе все утро в номер звонил, ты чего трубку не брал?» А тот, спокойно так отвечает: «Брал, а там короткие гудки, занято».

Весь автобус заржал, все знали, что Астапа в номере не было. Но все обошлось, Лобановский не стал к нему докапываться.

Основные вехи биографии.

*Начинал Астаповский играть в футбольной школе «Динамо» (Брянск). В середине 60-х уехал в Баку, где учился в мореходном училище и выступал за команду училища.

*Одновременно занимался и в футбольной школе бакинского «Нефтяника». В 1964 году входил в юношескую сборную Азербайджана.

*С 1965 года призван в армию, год провел в море — служил на торпедном катере. Затем был переведен на берег. Вскоре Астаповского заметили и пригасили в армейскую команду СКЧФ (Севастополь), выступавшую в классе «Б».

*В ЦСКА пришел в начале сезона 1969 года. Был третьим вратарем. В сезоне 1969 года не провел ни одного матча за ЦСКА, даже за дубль, поскольку у армейцев было два опытных вратаря – Юрий Пшеничников и Леонид Шмуц. Оба выступали за сборную СССР.

*За ЦСКА дебютировал 8 марта 1970 года в матче против донецкого «Шахтера». Основным вратарем стал в сезоне 1972 года.

* В составе армейцев стал чемпионом страны в 1970 году, но золотую медаль не получил, потому что сыграл мало матчей.

* Лучшим в карьере Астаповского был 1976 год, по итогам которого он стал лучшим игроком страны, а также завоевал бронзу на Олимпиаде в Монреале.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир АСТАПОВСКИЙ

Родился 16 июля 1946 года в Брянске - скончался 12 апреля 2012 года в Москве.

Карьера.

Достижения. Бронзовый призер Олимпийских игр (1976); чемпион СССР (1970); Лучший футболист СССР (1976), обладатель приза «Вратарь года» (1976).

Два раза входил в список 33-х лучших футболистов чемпионатов СССР: №1 (1976), №2 (1975).