«Спартак» виноватым не бывает. Почему красно-белые опять утопают в скандалах

Удивительный все-таки клуб «Спартак». Не могут красно-белые жить исключительно футболом. Нужно им обязательно найти в чем-то подвох, устроить скандал, обострить интригу.

Казалось недавно, что все – выправляется ситуация в «народной» команде, которая по осени погрязла в разборках в своем лагере и со сторонними людьми. Она выиграла четыре матча кряду, забив 16 голов. Вернулась, пусть и с невеликими шансами на успех, в чемпионскую гонку с «Зенитом». Фанаты стали обсуждать не протирающего штаны на лавке Кокорина, не судейские заговоры и питерские козни, а яркую игру - голы Соболева и Ларссона, финты Промеса, надежность Жиго. И на тебе, один матч – и все коту под хвост.

Обратите внимание, кто зачинщик склок, что пошли после проигрыша «Локо». Корреспондент в Черкизове перехватил после игры на несколько секунд спешащего к машине босса красно-белых Леонида Федуна с одним единственным вопросом: «Почему «Спартак» проиграл?» Ответ на ходу был незамедлительным, слетел с языка: «Лучше спросите, почему не поставили пенальти?» То есть в голове Леонида Арнольдовича не нашлось места для критической самооценки. Она там очевидно просто не живет. В ней господствует теория заговора, вертятся чужие ошибки – не спартаковские.

Хотя в матче с железнодорожниками их было предостаточно, Федун обратил внимание на судейские решения. Но ничего криминального там не было, эти эпизоды уже разобрали по косточкам бывшие рефери. Не доверять их мнению нет причин. Даже если они что-то упустили, были моменты «50 на 50», искать в этом заговор – заниматься лукавыми вещами.

Но создается уже стойкое ощущение, что «Спартак» этим и живет. В чем причина таких отмазок, желания постоянно копаться в грязном белье – трудно сказать. Возможно, у клубного руководства просто такой характер – как у простого болельщика. Мы же часто на эмоциях видим все под одним углом, а когда они остывают, то в глубине души начинаем себя немножечко пилить. Ну да, вспылил, был неправ. Однако в высоких кабинетах нынче не принято признавать ошибки. Виновата может быть Америка или кто-то еще, не сами же понаделали глупостей. В «Спартаке», похоже, господствует та же философия.

«Спартак» после зимней паузы сыграл в чемпионате шесть матчей. Крайние – первый из них и последний – проиграл в Москве 0:2. Первый раз оступился в 2021-м в РПЛ с «Рубином», теперь – с железнодорожниками. С самыми горячими клубами весны. Причина этих поражений в одном: оба соперника просто лучше играют на данный момент в футбол. Что они доказывают матчами с другими командами. Между ними у спартаковцев были в оппонентах те, кто послабее. Отсюда и перепады в результатах.

«Локомотив» начал год в премьер-лиге победой над ЦСКА с тем же счетом. Многие посчитали это случайностью. Но прошло время, и никто сегодня не будет утверждать, что Марко Николичу и его футболистам просто везет. Нет, они реально круто смотрятся. И «Спартаку» должны были забивать не два, а все четыре. Если бы не транжирили отличные шансы в разящих контратаках и были бы более аккуратными при последнем пасе.

«Спартак»-2021 своих огрехов признавать не желает. Похоже, это просто умышленно выбранная линия поведения. Ну хорошо, допускаю, что обида на арбитраж Кирилла Левникова действительно сильна. И что Федун не видит других причин, почему проиграла его команда. Но вот еще одна история по итогам того же матча с «Локомотивом». Оскорбления в адрес голкипера хозяев Гилерме. У красно-белых и здесь своя, отличная от мнения официальных лиц версия произошедшего.

Как утверждают спартаковские начальники, Гилерме сам провоцировал гостевую фанатскую трибуну. Решил, видимо, так развлечься. А то заскучал что-то парень. Подумал: пойду ка покажу им пару факов, чтоб не расслаблялись. Заодно запущу бутылкой с водой в рекламный щит. А то что-то у РПЛ спонсоры неправильные.

Верите в это? Я – нет. Тем более что в случае вратаря «Локомотива» спартаковские фаны – рецидивисты. Они уже дважды попадались на оскорблениях в его адрес – в 2018-м и 2020-м. За что клуб был оштрафован и наказан частичным закрытием трибуны.

Почему Маринато должен все это терпеть? Все прекрасно знают, что собой представляет эта публика за воротами, особенно спартаковская. Это еще те хранители морального облика. Но клуб упрямо встает на их сторону. Зная, что нет никаких причин у Гилерме, чтобы на ровном месте повести себя так во время матча, так нервно реагировать. И переводит стрелки, говоря о том, что профессионал обязан держать себя в руках.

Да ничего он вам не обязан. Он живой человек. И если цвет его кожи немного темнее, чем у кого-то, это не повод задирать его, игрока российской сборной. Ухали в его адрес или ругались – не столь принципиальна разница. Главное - оскорбляли.

Делегат встречи зафиксировал унизительные кричалки в адрес голкипера, доносившиеся с трибуны гостей. Эти граждане – отъявленные хулиганы. Давно пора их выпроводить с трибун, чтобы их места заняли нормальные люди, которые сегодня не ходят на футбол по одной причине – не хотят сидеть с детьми, женами и подругами в атмосфере, когда толпа полупьяных отморозков призывает на протяжении половины матча команду соперника как следует поиметь. На матерном сленге, естественно.