Cухине – пожизненный дисквал, «Локомотиву» - «технарь»? Что ждет футбольных правонарушителей

Очень четко прописано во всех регламентных документах, кто может быть в судейской комнате. Не будем перечислять нормативные строчки. Скажем одно: представителей клубов там нет ни в каких вариантах. Никаких представителей, никаких клубов.

И вот камера зафиксировала, что за час до начала матча Сухина выходит из судейской.

Итак, что мы имеем. Станислав Сухина - бывший судья. Их, бывших, часто берут клубы к себе на работу. Зачем - сами догадываетесь: наработанные связи с коллегами, которые еще судят. Не надо искать связей. Эти «менеджеры» сразу с наработанной «базой контактов» к тебе трудоустраиваются.

Сразу оговорим, что выйти может не то, что мы понимаем, исходя из требований регламента, а что угодно. Потому что правоприменительная практика в нашем футболе – это некая вещь-в-себе, выражаясь языком нашего великого кенигсбергского соотечественника Канта.

Сам факт нахождения в судейской постороннего лица трактуется только однозначно: давление на судей.

С учетом того, что «Локомотив» выиграл, а судья спорные эпизоды трактовал в пользу хозяев, картина складывается совсем уж непривлекательная для судеб железнодорожного футбола.

Ясно, что будут дисциплинарные взыскания.

Но! Тут начинается самое интересное. Наказания ведь, если мы правильно понимаем, следуют после изучения рапорта делегата матча. А делегату сообщить об этом факте должен кто? - Правильно: судья! А судья Левников этот факт скрыл, не доложил делегату матча.

И если следовать духу регламента, то Кирилла Левникова надо наказать, а хозяевам присудить техническое поражение. И добытые с таким трудом 2:0 превратятся в 0:3, как брюки превращались в элегантные шорты.

Правда, тут всплывает еще одно «но»: судья Левников - сын Левникова-начальника. Как его наказать?

И что теперь? Пусть голову судейские начальники ломают. Мы все равно ничего не поняли.

Еще несколько нюансов. Канал «Срочный спорт» напоминает: Сухина уже заходил в судейскую комнату, работая в «Локомотиве». Клуб до сих пор на испытательном сроке от КДК. В прошлый раз из-за Сухины КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21. Сам Сухина в прошлый раз был дисквалифицирован на четыре матча.

Экс-журналист «Советского спорта» Сергей Егоров предполагает, откуда взялась эта запись: «Спартак» якобы делал «видосы» для ютуба, и в кадр попал заход Сухины. Это большая удача для клуба и по тому, как все сейчас подается - плохая история для «Локо».

- Из плохого для всей индустрии - вот этим видосом экс-арбитр Сухина легализует все разговоры о своих чудоспособностях и о том, почему «Локо» так судят. Понятно, что за индустрию особо никто не волнуется и, возможно, на других стадионах происходит и не такое. Но здесь центральная игра тура и цена этой игры - 30 млн евро за потенциальное попадание в ЛЧ. Ставки очень высоки, - пишет Егоров в своем канале «Футбольный Биги».

Тут интересно, есть ли кроме этого видео что-то еще. Одно дело, зашел за протоколом, как поговаривают в «Локо». Протоколы теперь электронные, но седой человек в кадре – вполне себе олдскульный товарищ. А если мы увидим с какой-то камеры в коридоре (или этой же камеры, что Сухина провел там явно не минуту-другую, а много дольше), то ситуация в корне усложнится для действующих лиц.

«Спартак» уже рвется наказать Сухину: статьи, по которым красно-белые предлагают привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

Если так произойдет, то сколько же поднимется нового шума! «Зенит» что угодно делает с чемпионатом в целом, а «Спартак» - с судейскими вопросами. Но зная наши нравы, легко предположить, что Сухину и «Локо» пожурят. Да и отпустят с миром.