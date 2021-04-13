Cухине – пожизненный дисквал, «Локомотиву» - «технарь»? Что ждет футбольных правонарушителей

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 42' Нью-Орлеан Пел 100 Сакраменто Кин 87 П1 1.05 П2 10.0
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 46' Мемфис Гриззли 94 Чикаго Буллз 87
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 44' Юта Джаз 98 Вашингтон Уиза 112
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Лос-Анджелес К 1 Вегас Голден Н 0 П1 3.50 Х 4.50 П2 1.84
НБА - регулярный чемпионат перерыв Финикс Санз 81 Хьюстон Рокетс 58
НБА - регулярный чемпионат перерыв Голден Стэйт У 56 Денвер Наггетс 61 П1 3.80 П2 1.27
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 3 П1 1.90 Х 4.40 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.71
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Англия - Первая лига 21:00 Оксфорд Юнайте 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Суиндон Таун 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.10
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Альба 0
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Порту 0 П1 1.84 Х 4.00 П2 4.30
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Бавария 0 П1 2.90 Х 4.20 П2 2.26
Португалия - Сегунда 22:30 Мафра 0 Каза Пия 0
Cухине – пожизненный дисквал, «Локомотиву» - «технарь»? Что ждет футбольных правонарушителей
13 апреля 03:36
автор: Николай Яременко

Cухине – пожизненный дисквал, «Локомотиву» - «технарь»? Что ждет футбольных правонарушителей

Разбираем, что мы знаем о ситуации с Сухиной и каковы могут быть ее возможные последствия?

Сразу оговорим, что выйти может не то, что мы понимаем, исходя из требований регламента, а что угодно. Потому что правоприменительная практика в нашем футболе – это некая вещь-в-себе, выражаясь языком нашего великого кенигсбергского соотечественника Канта.

Итак, что мы имеем. Станислав Сухина - бывший судья. Их, бывших, часто берут клубы к себе на работу. Зачем - сами догадываетесь: наработанные связи с коллегами, которые еще судят. Не надо искать связей. Эти «менеджеры» сразу с наработанной «базой контактов» к тебе трудоустраиваются.

Сейчас Сухина трудится в структурах московского «Локомотива».

И вот камера зафиксировала, что за час до начала матча Сухина выходит из судейской.

Очень четко прописано во всех регламентных документах, кто может быть в судейской комнате. Не будем перечислять нормативные строчки. Скажем одно: представителей клубов там нет ни в каких вариантах. Никаких представителей, никаких клубов.

Сам факт нахождения в судейской постороннего лица трактуется только однозначно: давление на судей.

С учетом того, что «Локомотив» выиграл, а судья спорные эпизоды трактовал в пользу хозяев, картина складывается совсем уж непривлекательная для судеб железнодорожного футбола.

Ясно, что будут дисциплинарные взыскания.

Но! Тут начинается самое интересное. Наказания ведь, если мы правильно понимаем, следуют после изучения рапорта делегата матча. А делегату сообщить об этом факте должен кто? - Правильно: судья! А судья Левников этот факт скрыл, не доложил делегату матча.

И если следовать духу регламента, то Кирилла Левникова надо наказать, а хозяевам присудить техническое поражение. И добытые с таким трудом 2:0 превратятся в 0:3, как брюки превращались в элегантные шорты.

Правда, тут всплывает еще одно «но»: судья Левников - сын Левникова-начальника. Как его наказать?

И что теперь? Пусть голову судейские начальники ломают. Мы все равно ничего не поняли.

Еще несколько нюансов. Канал «Срочный спорт» напоминает: Сухина уже заходил в судейскую комнату, работая в «Локомотиве». Клуб до сих пор на испытательном сроке от КДК. В прошлый раз из-за Сухины КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21. Сам Сухина в прошлый раз был дисквалифицирован на четыре матча.

Экс-журналист «Советского спорта» Сергей Егоров предполагает, откуда взялась эта запись: «Спартак» якобы делал «видосы» для ютуба, и в кадр попал заход Сухины. Это большая удача для клуба и по тому, как все сейчас подается - плохая история для «Локо».

- Из плохого для всей индустрии - вот этим видосом экс-арбитр Сухина легализует все разговоры о своих чудоспособностях и о том, почему «Локо» так судят. Понятно, что за индустрию особо никто не волнуется и, возможно, на других стадионах происходит и не такое. Но здесь центральная игра тура и цена этой игры - 30 млн евро за потенциальное попадание в ЛЧ. Ставки очень высоки, - пишет Егоров в своем канале «Футбольный Биги».

Тут интересно, есть ли кроме этого видео что-то еще. Одно дело, зашел за протоколом, как поговаривают в «Локо». Протоколы теперь электронные, но седой человек в кадре – вполне себе олдскульный товарищ. А если мы увидим с какой-то камеры в коридоре (или этой же камеры, что Сухина провел там явно не минуту-другую, а много дольше), то ситуация в корне усложнится для действующих лиц.

«Спартак» уже рвется наказать Сухину: статьи, по которым красно-белые предлагают привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

Если так произойдет, то сколько же поднимется нового шума! «Зенит» что угодно делает с чемпионатом в целом, а «Спартак» - с судейскими вопросами. Но зная наши нравы, легко предположить, что Сухину и «Локо» пожурят. Да и отпустят с миром.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россиянка Вероника Кудерметова выиграла турнир WTAЧто лучше дисковые или барабанные тормоза?От Аршавина до Яшина. Наша символическая сборная чемпионатов Европы по футболуАкинфеев публично обратился к ГончаренкоФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииСкандал вокруг Тарасовой набирает обороты
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
«Кутепов достойно заменит Жиго, «Спартак» обыграет «Локо» 2:1». Ловчев — о главном матче 25-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля.
«Поляна на «Фиште» неважная, поэтому «Зенит» победит «Сочи» всего 1:0». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 11 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика