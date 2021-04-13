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«Бавария» трижды отыгрывалась в плей-офф ЛЧ, «ПСЖ» трижды упускал преимущество
13 апреля 12:11
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Бавария»

«Бавария» трижды отыгрывалась в плей-офф ЛЧ, «ПСЖ» трижды упускал преимущество

«Бавария» после поражения в первом матче проходила даже мадридский «Реал», тогда как «ПСЖ» умудрился упустить дома преимущество над хромым на обе ноги «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» ГРОМИТ «СТРАСБУР», «БАВАРИЯ» ОТДЫХАЕТ

Встреча двух финалистов прошлогодней Лиги чемпионов изначально выглядела главной интригой на стадии четвертьфиналов. Неймар и Килиан Мбаппе против Роберта Левандовски и Томаса Мюллера, Келор Навас против Мануэля Нойера, Йозуа Киммих против Марко Верратти. Так можно пройтись по каждой позиции и найти интересную очную или заочную дуэль. Первая игра в Мюнхене даже превзошла ожидания – Неймар и Мбаппе трижды нашли дорогу к воротам хозяев и увезли довольно сенсационную победу (3:2), прервав 19-матчевую серию «Баварии» без поражений.

Держа в уме ответную встречу, Ханс-Дитер Флик и Маурисио Почеттино в минувшие выходные попытались обойтись в играх чемпионата малой кровью. Баварцы даже вспомнили о существовании некогда очень классного опорника Хави Мартинеса, появившегося в основе впервые с декабря. Правда, в центре обороны. Таких изменений было много – передышку получили Давид Алаба, Лерой Зане и Бенжамен Павар, вышедшие на замену по ходу матча. Однако «Унион» оказался крепким орешком и увез с «Альян Арены» ничью, отыгравшись на 85-й минуте.

«ПСЖ» тоже играл не оптимальным составом. Не считая травмированных, в Страсбурге просидел весь матч на скамейке Анхель Ди Мария, а Идрисса Гейе и Юлиан Дракслер появились по ходу встречи, но это не помешало парижанам одержать убедительную победу со счетом 4:1. Без плохих новостей, правда, не обошлось. В первом тайме Навас почувствовал мышечный дискомфорт и был заменен в перерыве на Серхио Рико. Как объяснил Почеттино, «чтобы избежать дальнейших проблем». Для французов очень важно, что голкипер смог принять участие в матче с «Баварией», ведь именно его отличная игра позволила добиться успеха в Мюнхене, где хозяева нанесли 31 (!) удар, из которых 12 – в створ.

НЕ В ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВАХ

Вообще кадровых проблем у обеих команд хватает с избытком (очередной привет алчности УЕФА, не позволившего хоть немного облегчить спрессованный график в нынешнем сезоне). У «ПСЖ» нет Маркиньоса (он забил в Мюнхене второй мяч и вскоре был вынужден покинуть поле), Хуана Берната, Лейвина Курзава, Абду Диалло и Мауро Икарди, под вопросом выход Марко Верратти и Алессандро Флоренци. Двое последних переболели коронавирусом, находятся в строю, но вряд ли в хорошей форме. Нет уверенности в том, что все в порядке с Навасом.

Все они значимые игроки. В первой игре после ухода Маркиньоса в центр обороны опустился Данилу Перейра, и нагрузка на Наваса выросла в разы. В защите «ПСЖ» остался только один основной защитник – Преснел Кимпембе, и это огромная проблема для команды, которой требуется выдержать мощное давление «Баварии». Зато вернулся отбывший дисквалификацию Леандро Паредес, в выходные он записал на свой счет гол со штрафного и результативную передачу на Мбаппе.

У «Баварии» не меньше потерь. Левановски (он только приступил к беговым тренировкам), Дуглас Коста, Серж Гнабри и Корентин Толиссо не принимали участия еще в первом матче, под сомнением участие Никласа Зюле. Досрочно покинули поле в выходные Кингсли Коман и Жером Боатенг. В последней перед отправкой в столицу Франции тренировке они принимали участие, но вопрос об их готовности не праздный. Так что и здесь список очень внушительный.

ПЯТЬ ПРИЧИН ЖДАТЬ КАМБЭКА

Накануне ответного матча сайт «Баварии» опубликовал материал под названием «Пять причин для оптимизма». Вот они, по мнению пресс-службы немецкого клуба.

1. «Бавария» в прошлом трижды выходила в следующий раунд плей-офф, проиграв в первом матче. 2007 год – 2:3 в гостях и 2:1 дома с «Реалом». 2012-й – 0:1 и 7:0 с «Базелем». 2015-й – 1:3 и 6:1 с «Порту».

2. «ПСЖ» имеет прямо противоположный опыт. Всем памятны 1:6 в Барселоне после домашних 4:0, а после того еще были 2:0 на «Олд Траффорд», за которыми последовали домашние 1:3. Также в 2014 году после победы 3:1 над «Челси» парижане проиграли в Лондоне 0:2.

3. В 17 последних выездных матчах Лиги чемпионов «Бавария» одержала 13 побед при 4 ничьих.

4. В нынешнем сезоне во всех турнирах «ПСЖ» проиграл дома шесть матчей – в два раза больше, чем годом ранее.

5. В первом матче по статистике xG «Бавария» превзошла соперника 3,79-1,35. Если сохранит тот же напор и добавит в реализации, уверенно выйдет в полуфинал.

«ПСЖ» НЕ ПРОИГРЫВАЛ «БАВАРИИ» В ПАРИЖЕ

В завершение напомним статистику очных встреч команд. Она на стороне «ПСЖ»: 6 побед и 4 поражения при разнице мячей 15-14. На «Парк де Пренс» хозяева выиграли все четыре матча с общей разницей мячей 9-1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«ПСЖ»: Навас – Дагба, Кимпембе, Керер, Баккер – Паредес, Гейе – Ди Мария, Неймар, Дракслер – Мбаппе.

«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Мюллер, Зане, Горецка, Коман – Шупо-Мотинг.

источник: «Советский спорт»
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