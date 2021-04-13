«Бавария» трижды отыгрывалась в плей-офф ЛЧ, «ПСЖ» трижды упускал преимущество

«ПСЖ» ГРОМИТ «СТРАСБУР», «БАВАРИЯ» ОТДЫХАЕТ

Встреча двух финалистов прошлогодней Лиги чемпионов изначально выглядела главной интригой на стадии четвертьфиналов. Неймар и Килиан Мбаппе против Роберта Левандовски и Томаса Мюллера, Келор Навас против Мануэля Нойера, Йозуа Киммих против Марко Верратти. Так можно пройтись по каждой позиции и найти интересную очную или заочную дуэль. Первая игра в Мюнхене даже превзошла ожидания – Неймар и Мбаппе трижды нашли дорогу к воротам хозяев и увезли довольно сенсационную победу (3:2), прервав 19-матчевую серию «Баварии» без поражений.

Держа в уме ответную встречу, Ханс-Дитер Флик и Маурисио Почеттино в минувшие выходные попытались обойтись в играх чемпионата малой кровью. Баварцы даже вспомнили о существовании некогда очень классного опорника Хави Мартинеса, появившегося в основе впервые с декабря. Правда, в центре обороны. Таких изменений было много – передышку получили Давид Алаба, Лерой Зане и Бенжамен Павар, вышедшие на замену по ходу матча. Однако «Унион» оказался крепким орешком и увез с «Альян Арены» ничью, отыгравшись на 85-й минуте.

«ПСЖ» тоже играл не оптимальным составом. Не считая травмированных, в Страсбурге просидел весь матч на скамейке Анхель Ди Мария, а Идрисса Гейе и Юлиан Дракслер появились по ходу встречи, но это не помешало парижанам одержать убедительную победу со счетом 4:1. Без плохих новостей, правда, не обошлось. В первом тайме Навас почувствовал мышечный дискомфорт и был заменен в перерыве на Серхио Рико. Как объяснил Почеттино, «чтобы избежать дальнейших проблем». Для французов очень важно, что голкипер смог принять участие в матче с «Баварией», ведь именно его отличная игра позволила добиться успеха в Мюнхене, где хозяева нанесли 31 (!) удар, из которых 12 – в створ.

НЕ В ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВАХ

Вообще кадровых проблем у обеих команд хватает с избытком (очередной привет алчности УЕФА, не позволившего хоть немного облегчить спрессованный график в нынешнем сезоне). У «ПСЖ» нет Маркиньоса (он забил в Мюнхене второй мяч и вскоре был вынужден покинуть поле), Хуана Берната, Лейвина Курзава, Абду Диалло и Мауро Икарди, под вопросом выход Марко Верратти и Алессандро Флоренци. Двое последних переболели коронавирусом, находятся в строю, но вряд ли в хорошей форме. Нет уверенности в том, что все в порядке с Навасом.

Все они значимые игроки. В первой игре после ухода Маркиньоса в центр обороны опустился Данилу Перейра, и нагрузка на Наваса выросла в разы. В защите «ПСЖ» остался только один основной защитник – Преснел Кимпембе, и это огромная проблема для команды, которой требуется выдержать мощное давление «Баварии». Зато вернулся отбывший дисквалификацию Леандро Паредес, в выходные он записал на свой счет гол со штрафного и результативную передачу на Мбаппе.