Андрей Червиченко: Рангник в «Локомотиве»? Один граф Калиостро в России уже был

Рангник побывал на матче «Локомотива» со «Спартаком», который 11 апреля прошел на стадионе в Черкизове. По сообщениям немецких СМИ, Рангник все же во время этого приезда в Москву подписал контракт с «Локомотивом». Он будет работать в качестве консультанта. Однако также появилась информация, что ему хотят доверить пост спортивного директора железнодорожников. Сообщается, что специалист запросил зарплату около 3,6 млн евро в год.

У немца большой и довольно удачный опыт тренерской карьеры, однако подчеркивается, что он не собирается становиться главным тренером «Локомотива».

Кроме тренерской карьеры, Рангник проявил себя в качестве менеджера в системе «Ред Булл», где отвечал за футбольные проекты – «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг».Успехи этих клубов в последние годы во многом заслуга Ральфа Рангника.

Приход немецкого специалиста в один из ведущих российских клубов прокомментировал экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.

- Два дня пишут про этого Рангника, - говорит Червиченко. – Возможно, он неплохо знает зарубежный рынок, но для руководителей наших клубов в приоритете знать наших перспективных молодых игроков. И работать по системе, как сейчас работает московское «Динамо», которое открыло Тюкавина и Закаряна. А не завозить неликвид из Германии. Мне кажется, пример Рибалты в «Зените» должен всех научить.