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За «Ман Сити» опыт Гвардиолы, суперсостав и букмекеры. За «Боруссию» талант Холанда, в этом ее шанс
14 апреля 10:00
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

За «Ман Сити» опыт Гвардиолы, суперсостав и букмекеры. За «Боруссию» талант Холанда, в этом ее шанс

В среду 14 апреля в Дортмунде местная «Боруссия» сыграет ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В первом поединке этих команд на «Этихаде» 6 апреля англичане вырвали победу в самой концовке (2:1) благодаря голу Филипа Фодена. Забитый на выезде мяч и поражение с минимальным счетом вроде бы оставляют немецкой команде неплохие шансы на общий успех. Однако букмекеры видят «Ман Сити» явным фаворитом не только в этой паре, но и во всем турнире.

«Горожане» в последнем туре проиграли в АПЛ дома «Лидсу» (1:2), потерпев первую неудачу за семь игр. Но похоже, что Хосеп Гвардиола просто пожертвовал игрой чемпионата, чтобы лучше подготовиться к Лиге чемпионов. Ведь эта главная цель англичан, которая им пока не поддавалась. Чемпионство в премьер-лиге от них никуда не убежит. Отрыв от ближайшего преследователя «МЮ» - 11 очков, по потерянным – 8.

Гвардиола по ходу сезона не раз жаловался на слишком плотный график матчей, особенно с учетом того, что вся основа клуба – это игроки сборных. Даже критиковал УЕФА. С «Лидсом» он не выпустил на поле ряд своих лидеров, оставив на скамейке Уолкера, Родри, Гюндогана, Мареза, де Брейне и Фодена. Двое последних отличились в первом матче против дортмундцев. Единственное, что насторожило в последней игре «Сити» - ужасная реализация голевых моментов, несмотря на то что соперник весь второй тайм играл вдесятером.

«Шмели» на выходных одержали гостевую победу над «Штутгартом» (3:2), но по-прежнему только на пятом месте. Отставание от четвертой команды – «Айнтрахта» семь очков. Такой разрыв за шесть туров можно и не ликвидировать, а значит – не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона в бундеслиге. Так что успешное выступление в нынешнем розыгрыше имеет очень большое значение.

«Боруссия» давно играет не в оптимальном составе. Кадровые потери у немецкой команды довольно существенные. Пока непонятно, сможет ли восстановиться к встрече с «Ман Сити» Джейдон Санчо, один из ключевых игроков Дортмунда. Пока его статус неизвестен. Не помогут хозяевам давно пребывающий в лазарете и хорошо известный нам Аксель Витсель, а также Мукоко и Загада.

А вот у англичан таких проблем нет. Вероятно, не сможет выйти на поле Серхио Агуэро, но он нынче не первая скрипка в оркестре Гвардиолы. Не случайно клуб не стал продлевать с аргентинцем контракт, который заканчивается после окончания сезона.

И все же счет 1:2 в первой игре оставляет интригу и дает дортмундцам оптимизм. Все еще можно перевернуть в свою пользу немецкому клубу. Тем более что в их рядах сегодня находится едва ли не главный трансферный актив мира – норвежский вундеркинд-бомбардир Эрлинг Холанд, за которым в очередь выстроились все гранды европейского футбола – испанские «Реал» и «Барселона», французский «ПСЖ» и квартет английских клубов, среди которых естественно есть и «Манчестер Сити».

Холанду выпадает прекрасная возможность еще больше поднять свою стоимость на рынке и заработать себе суперконтракт. Его голы «Боруссии» нужны в среду как воздух в ответном матче. Атака англичан почти не оставляет шансов на то, чтобы немцы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Но перестрелять их в атакующем футболе Эрлингу и компании может оказаться по силам.

источник: «Советский спорт»
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