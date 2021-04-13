Гилерме получил два матча дисквалификации, «Спартак» отделался дисквалификацией стадиона условно

Кроме того, «Спартак» обратился в КДК РФС по поводу начальника «Локомотива» Станислава Сухины, который заходил в судейскую комнату, что запрещено пунктом 76 регламента РПЛ. Это обращение поступило вчера вечером, и мы не могли своевременно уведомить Сухину. Но выяснилось, что его нет на территории России. Он в командировке и в любом случае не смог бы присутствовать на заседании. А его присутствие обязательно. Мы направили запрос в департамент судейства о том, чтобы все арбитры, которые были на этом матче, написали дополнительные рапорты по поводу присутствия Сухины в судейской комнате. Кроме того, мы обратились к «Спартаку» и «Локомотиву» с просьбой о предоставлении дополнительных видео материалов из подтрибунного помещения и раскадровкой записи камеры, которую сделал «Спартак». Таким образом, заседание перенесено на пятницу.

За использование оскорбительных жестов в адрес зрителей со стороны вратаря «Локомотива» Гилерме вынесено решение дисквалифицировать голкипера на два матча чемпионата России, а также оштрафовать его на 50 тысяч рублей.

Кроме того, в рапорте было записано, что болельщики «Спартака» скандировали в адрес игрока «Локомотива» расистские лозунги. Это не первый случай. Данное дисциплинарное нарушение длится порядка четырех лет. Надо иметь в виду, что это был гостевой матч для «Спартака», поэтому клуб оштрафован на 500 тысяч рублей и наложено обязательство провести один домашний матч без зрителей условно. Испытательный срок для «Спартака» - до концы сезона 2021-2022.

- В матче «Локомотив» - «Спартак» болельщики гостей использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За скандирование нецензурной лексики болельщиками, «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей и «Спартак» на 100 тысяч рублей. Болельщики обоих клубов нарушали санитарный регламент, за что оба клуба оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый. На трибуне, на которой находились болельщики «Спартака», произошла драка между поклонниками двух команд, поэтому за неправомерные действия зрителей, каждый клуб оштрафован еще на 100 тысяч. При этом за несоблюдение безопасности на стадионе «Локомотив» заплатит еще 300 тысяч рублей.

- Почему «Спартаку» вынесено достаточно легкое наказание – всего один матч условно, учитывая историю вопроса?

- Матч был гостевой. При подобных нарушениях в регламенте нет наказания закрытием сектора или матча без зрителей на домашнем стадионе. Мы могли наказать только условно.

- А FARA поймут?

- Мы с ними взаимодействуем, и они это прекрасно понимают.

- В ситуации с взаимными оскорблениями Гилерме и болельщиков, удалось ли установить, кто был зачинщиком?

- Это произошло после забитого мяч. Гилерме стоял около центрального круга. Он побежал обратно к своим воротам, и первый оскорбительный жест был с его стороны. До этого момента кричалок в его адрес не было. Когда начались скандирования и уханье, произошел жест с бутылкой.

- То есть Гилерме начал первый?

- Мы исходили из того, что было на видео. Но на заседании Гилерме сказал, что разовые оскорбления в его адрес были с самого начала матча. Поэтому сложно определить кто первый начал. Я спросил Гилерме, почему он не обратился к судье, ведь есть нормативный документ ФИФА, УЕФА и РФС о том, что если игрок на поле слышит оскорбления по признакам расизма, он имеет право обратиться к судье, который обязан подойти к делегату. Делегат должен сделать объявление, и после второго нарушения команды будут уведены в раздевалку и матч прекратится. Надо было поступать по закону, а не показывать свои эмоции. Судья на поле главный и не должно быть самосудов.

- Гилерме знал этот порядок действий?

- Не готов сказать. Мне кажется, он не знал.

- Он извинился за свое поведение?

- Нет.

- Статья, по которой наказали Гилерме, предусматривает апелляцию?

- Нет. Два матча не подлежат апелляции.

- Могли бы назвать эту статью?

- Статья 94 пункт 6 – оскорбительные жесты. Там от двух до четырех матчей дисквалификации. Мы учли то, что он не рецидивист. Также учли и провокационные действия со стороны болельщиков. Поэтому наказание минимальное. «Спартак», когда подавал заявление, основывался на этой статье и на статье 100 – провоцирование зрителей. «Локомотив» настаивал только на статье 100, при которой предусмотрен только штраф. Но на видео мы установили два оскорбительных жеста.

- Заседание по Сухине будет в пятницу, но может у вас есть документы, из которых понятно, один ли раз Сухина заходил в раздевалку?

- Не могу сказать. Мы запросили видео с камер наблюдения и раскадровку у «Спартака».

- Сколько времени Сухина провел в комнате?

- Пока не знаю. Камера долго держит эту дверь, и пока мы не понимаем, когда оператор начал работу и когда закончил. Таймера там нет. А это один из основных моментов.

- То есть, если Сухина провел там мало времени, например, забрал протокол, это не является серьезным нарушением?

- Протокол сейчас электронный.

Добавим, что был рассмотрен инцидент в матче Кубка России «Арсенал» - ЦСКА.

- В рапорте комиссара и протоколе матча было указано, что в подтрибунном помещении была словесная перепалка между представителями клубов, - продолжил Григорянц. - Мы дополнительно получили рапорт от помощника судьи, в котором он описал всю ситуацию, кто что говорил и делал. Ни о какой драке речи не идет, и рукоприкладства там не было. По итогам рассмотрения вынесены следующие санкции: за оскорбительное поведение официального лица клуба в адрес соперника, дисквалифицировать тренера ЦСКА Василия Березуцкого на два матча Кубка России, при этом на один из этих матчей условно, и оштрафовать его на пятьдесят тысяч рублей. Плюс установить для Березуцкого испытательный срок один год.

Что касается игроков «Арсенала». За оскорбительное поведение футболистов в адрес соперника и угрозу причинения вреда здоровью, дисквалифицировать игроков Аджоева и Григалаву на три матча Кубка России каждого.