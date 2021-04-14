Закрыть Крооса, догнать Винисиуса. «Ливерпулю» нужен камбэк с «Реалом»

В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» на «Энфилде» примет мадридский «Реал».

Зинедин Зидан, конечно, гений ключевых матчей сезона. Неделю назад все виделось в очень серых тонах – впереди были два тяжелейших матча с «Ливерпулем» и один с «Барселоной», от которых зависят шансы на титул в Испании и Лиге чемпионов. Однако две трети дистанции мадридцы проскочили, как по льду. Каталонцы на Лионеле Месси не выехали, а мерсисайдцы вообще толком ничего не придумали.

Однако ответная встреча может пройти совсем иначе. Все-таки состоится она на великом «Энфилде». Правда, без болельщиков, что в несколько раз снижает силу трибун. Это хорошо видно по чемпионату Англии, где «Ливерпуль» проиграл в своих стенах 6 матчей из 16 (еще 8 побед и 2 ничьи). Причем в обидчиках команды Юргена Клоппа ходят «Фулхэм», «Брайтон» и «Бернли».

Многое в этом противостоянии будет зависеть от того, что что придумает Клопп для нейтрализации Тони Крооса и Винисиуса Жуниора. В первом матче они разрывали оборону «Ливерпуля». Немецы – радиоуправляемыми передачами, бразилец – скоростными забегами мимо стоявшего с открытым ртом Трента Александера-Арнольда. И если в первого еще можно закрыть количественно, то как погасить скорость второго, загадка для многих соперников.

В целом, полузащита «Реала» смотрится мощнее, чем у «Ливерпуля». Кроос и Лука Модрич ведут игру в центре поля, Карлос Каземиро на днях остановил Месси, что само по себе в комментариях не нуждается. Так что надежды Клоппа связаны с быстрой доставкой мяча в финальную треть поля и сильной игрой атакующей тройки. В конце концов, достаточно выиграть 2:0, чтобы пройти дальше.