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Закрыть Крооса, догнать Винисиуса. «Ливерпулю» нужен камбэк с «Реалом»
14 апреля 14:10
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter UEFA

Закрыть Крооса, догнать Винисиуса. «Ливерпулю» нужен камбэк с «Реалом»

Встреча состоится 14 апреля и стартует в 22.00 мск.

В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» на «Энфилде» примет мадридский «Реал».

Зинедин Зидан, конечно, гений ключевых матчей сезона. Неделю назад все виделось в очень серых тонах – впереди были два тяжелейших матча с «Ливерпулем» и один с «Барселоной», от которых зависят шансы на титул в Испании и Лиге чемпионов. Однако две трети дистанции мадридцы проскочили, как по льду. Каталонцы на Лионеле Месси не выехали, а мерсисайдцы вообще толком ничего не придумали.

Однако ответная встреча может пройти совсем иначе. Все-таки состоится она на великом «Энфилде». Правда, без болельщиков, что в несколько раз снижает силу трибун. Это хорошо видно по чемпионату Англии, где «Ливерпуль» проиграл в своих стенах 6 матчей из 16 (еще 8 побед и 2 ничьи). Причем в обидчиках команды Юргена Клоппа ходят «Фулхэм», «Брайтон» и «Бернли».

Многое в этом противостоянии будет зависеть от того, что что придумает Клопп для нейтрализации Тони Крооса и Винисиуса Жуниора. В первом матче они разрывали оборону «Ливерпуля». Немецы – радиоуправляемыми передачами, бразилец – скоростными забегами мимо стоявшего с открытым ртом Трента Александера-Арнольда. И если в первого еще можно закрыть количественно, то как погасить скорость второго, загадка для многих соперников.

В целом, полузащита «Реала» смотрится мощнее, чем у «Ливерпуля». Кроос и Лука Модрич ведут игру в центре поля, Карлос Каземиро на днях остановил Месси, что само по себе в комментариях не нуждается. Так что надежды Клоппа связаны с быстрой доставкой мяча в финальную треть поля и сильной игрой атакующей тройки. В конце концов, достаточно выиграть 2:0, чтобы пройти дальше.

Тем более, что в обороне «Реала» ситуация не такая позитивная. Из основных защитников в Англию прилетел только Ферлан Менди, тогда как основная пара центральных Серхио Рамос и Рафаэль Варан отсутствует (впрочем, Зидан умудрился выиграть два ключевых матча года и без них). Нет и получившего травму крайне полезного в подключениях Лукаса Васкеса, подменявшего, в свою очередь, травмированного Даниэля Карвахаля. Если «Ливерпулю» удастся преодолеть центр поля, то Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино (или Диогу Жота) могут знатно потрепать нервы Тибо Куртуа.

Определенные надежды «Ливерпулю» дает и тот факт, что команда постепенно выбирается из затяжного кризиса. В пяти последних матчах были одержаны четыре победы, в том числе над «Лейпцигом» (2:0) и «Арсеналом» (3:0). От зоны Лиги чемпионов красных отделяют теперь всего три очка.

Исторически мерсисайдцы могут вспомнить о том, что в 2009 году в 1/8 финала Лиги чемпионов разобрались с «Реалом» дома со счетом 4:0, хотя пять лет спустя уже сами были разгромлены на «Энфилде» 0:3 (правда, в группе). Тогда дублем отметился… Карим Бензема, который обязательно появится в старте и на сей раз. Да и в целом у красных в противостоянии с «Реалом» три победы (последняя датирована 2009 годом) против четырех поражений при разнице мячей 8-10.

А еще они проигрывали сопернику в плей-офф после первого матча 13 раз, и только в трех случаях выходили в следующий раунд. Самый памятный, конечно, в триумфальный сезон, когда на «Энфилде» была уничтожена «Барселона» (4:0), однако кажется, что в нынешнем сезоне команда Клоппа не чета той двухлетней давности.

Есть и еще две невероятные цифры. «Ливерпуль» дома 19 раз принимал гостей из Испании, но выиграл всего шесть матчей, тогда как «Реал» не знал поражений в 11 выездах на Туманный Альбион из 17.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Ливерпуль»: Алисон – Александер-Арнольд, Филипс, Кабак, Робертсон – Кейта, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Жота, Мане.

«Реал»: Куртуа – Одриосола, Начо, Милитао, Менди – Каземиро, Модрич, Кроос – Асенсио, Винисиус, Бензема.

источник: «Советский спорт»
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