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Сергей Кирьяков: После того, как ПСЖ устранил «Баварию», он стал фаворитом Лиги чемпионов
14 апреля 15:03

Сергей Кирьяков: После того, как ПСЖ устранил «Баварию», он стал фаворитом Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал свое мнение по поводу вторничных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, а также рассказал, кого хотел бы видеть в финале турнира.

- Как вам итоги вчерашних матчей Лиги чемпионов?

- Неожиданным для меня получился результат «Порту». Я все-таки думал, что «Челси» не даст ничего создать у себя дома перед своей штрафной. Но в принципе оно имело преимущество, моменты. «Аристократы» забили гол в добавленное время. Была возможность сделать за оставшееся время какой-то навал, но ничего больше создать не удалось.

Что касается «Баварии», я знал, что она будет играть на победу. Понятно, что у ПСЖ были моменты при счете 0:0. Там Неймар два раза попал в перекладину и штангу. Единственное, я не ожидал, что при прессинге «Баварии» они будут выходить из обороны с помощью коротких передач. Хотя, казалось бы, имея такое преимущество, можно было немного упростить ситуацию, но они чуть не поплатись за это. Там было два момента, которые «Бавария» просто не реализовала. Зане пробил рядом со штангой. Был момент как раз после прессинга. И с дугой стороны была атака с ударом. А так этот матч оправдал ожидания. Держал до конца в напряжении. «Бавария» вела и понятно, что нависла угроза забития второго мяча. Все могло для ПСЖ закончиться печально. Им немного повезло в этом противостоянии. Это был матч абсолютно равных соперников, где все было на тоненького. Много нюансов сыграли за ПСЖ, особенно в первом матче, где «Бавария» не реализовала уйму моментов. И Нойер сплоховал в первой игре, что для него это было неожиданно. Особенно первый мяч, забитый после удара Мбапе. Да, удар был сильный, но вратарь неуклюже сложился и пропустил мяч, который летел ему у руки. Это поучительный матч с обоих сторон, где собраны лучшие футболисты. Было очень интересно. Считаю, здесь шансы были пятьдесят на пятьдесят, но чуть больше повезло ПСЖ.

- В этом розыгрыше ПСЖ убрал с дороги «Барселону» и «Баварию». Это главный претендент на трофей в нынешнем розыгрыше?

- Больше стоит говорить о «Баварии», чем о «Барселоне», которая имеет определенные проблемы. Проигрывает «Реалу» в своем чемпионате. Причем в этом сезоне «Барса» уступила ему три раза, если считать кубок. Поэтому больше стоит говорить о вчерашней встрече, где действительно ПСЖ выбил основного конкурента. Теперь французы являются фаворитами Лига чемпионов.

- Сегодня играют «Боруссия» - «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» - «Реал». Какая пара вам наиболее интересна?

- Обе пары очень интересны. Дортмунд непредсказуем. Может как провалить матч, так и выдать классную игру. Понятно, что в составе есть человек, который может и в одиночку решить исход встречи – Холланд. Но там еще есть Ройс, и группа молодых игроков. Если у них все полетит, то «Сити» придется не сладко. «Манчестер Сити» - более опытная команда, она знает, чего хочет. Играет строго и дисциплинировано. Каждый знает не только свой маневр, но и своего товарища. Видно, что там все отлажено. Но в матчах таких уровней мало-мальские нюансы могут решить исход встречи. Казалось бы, не самые важные, но они сейчас все определяют.

А что касается второй пары, «Ливерпуль» казалось бы все списывают. Команда неудачно проводит сезон и так далее. Но он может наоборот собраться. Для него это шанс, чтобы развернут серию неудач в свою сторону и постараться выиграть Лигу чемпионов, чтобы болельщики забыли об этих неудачах. Все возможно. Там в составе много квалифицированных футболистов, которые могут завестись сами и завести своих партнеров. Если им удача будет сопутствовать, еще ничего не ясно.

- Какую пару вам хотелось бы видеть в финале?

- Наверное, «Реал» и ПСЖ.

источник: «Советский спорт»
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