ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 19:00 Виктория Либер 0 Бриндизи 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Оснабрюк 0 Ян 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.43
Италия - Серия А 19:30 Варезе 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 20:00 Кремона 0 Фортитудо 0
Германия - Бундеслига 20:00 Хемниц 99 0 Крайльсхайм Ме 0
Германия - Бундеслига 20:00 Бамберг 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 20:30 Брешия 0 Канту 0
Италия - Серия А 21:00 Доломити Энерг 0 Триест 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гамбург Тауэрс 0 Ольденбург 0
Германия - Бундеслига 21:30 С.Оливер Баске 0 Фрапорт Скайла 0
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.43 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Олимпия Милан 0
Лига чемпионов 22:00 Ливерпуль 0 Реал Мадрид 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.60
Лига чемпионов 22:00 Боруссия Д 0 Манчестер Сити 0 П1 5.00 Х 4.30 П2 1.69
У нас не судейская, а проходной двор. Колонка Николая Яременко
14 апреля 17:35
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Локомотив"

У нас не судейская, а проходной двор. Колонка Николая Яременко

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко убежден, что выкорчевывать проблемы русского футбола придется примерно так же, как с легкой атлетикой в России: годами и при помощи извне.

Коллеги, мы всерьез продолжаем обсуждать то, что происходило воскресным вечером в судейской комнате в Черкизове? Экс-судья, а ныне локомотивный начальник Сухина вошел туда за час до игры. То есть мы видим, как вышел он оттуда за час до игры. А когда вошел – непонятно. Ах, давайте посмотрим камеры и увидим, час он там провел или полминуты – это, дескать, многое будет объяснять. Но если регламентом предписано, что никто и ни при каких вариантах не может входить в судейскую – что это поменяет? Проходит полдня – выясняется, что в судейскую заходили и представители второго клуба. Тут же из клуба доносится: да, но мы после игры заходили. Проходит еще полдня – выясняется, что и до игры тоже. Потом появляется новая тональность: кто с разрешения арбитра Левникова – а кто по своей воле. Потом появляются детали дизайна внутренних помещений – это дверь не в судейскую, а в предбанник судейской, а судейская, же, еще дальше.

Мы дальше будем плодить этот бред? Мы дальше всерьез обсуждать все это собираемся? Потому что уже огромное количество людей сказали мне за минувшие дни, что это совершенно обычная практика, что в любую судейскую все всегда входят. И никто никогда это наружу не выносит. А тут, мол, попалась вдруг случайно спартаковская камера и засняла Сухину. Причем случайно так вышло – никто его не караулил. И понеслось…

Прошло столько дней – Сухина, отъезжавший в командировку (где, видимо, нет ни связи, ни доступа к новостям и любым средствам коммуникаций), вернулся и сообщил вялую версию про предбанник (за столько дней ничего радикально нового придумать не удалось).

Сегодня, когда вдруг неожиданно выяснилось, что судейские комнаты в русском футболе - это проходной двор, что туда ходят все кто хочет - и до игры, и после - возникает только один вопрос: а вот в том памятном матче «Анжи» - «Динамо», когда наказали Гаджиева, ломившегося в судейскую, прорубившего в махачкалинской двери практически окно, почему Гаджи Муслимович дверь выбивал? Он просто не знал, с какой стороны она открывается?

Можно ли любить футбол и вести себя вот так? Как можно писать регламенты, что они не могут быть законами прямого действия, а их будут толковать как захочется? Когда кричат гадости Дзюбе, мы накажем гостевую трибуну. Потому что стоит за Дзюбой – сами знаете кто. А когда такая же гостевая трибуна кричит в адрес бразильца Гилерме – никак наказать нельзя. Потому что кто тут среди царства ксенофобии будет за Гилю вписываться?

И вот в этой мутной водице и начинают ловить рыбку те, кто хочет получить преимущество. Ведь чего больше всего боятся чиновники? Они шума боятся. Они же в тишине привыкли. Тихо – значит, все хорошо. А будет шум – с тебя спросить могут. И даже если чувствуешь за собой правоту, можно ведь и не попасть в настроение спрашивающего, правда?

Потому-то и научился Леонид Федун ловить эту рыбку. Не Черчесов рыбак, о чем тут так активно шутили на неделе в связи с его судебными разборками, а Федун. Леонид Арнольдыч понял: шуми и поднимай кипеш. Все прекрасно понимают, что ни с какого чемпионата ты не снимешься, но тут же тебе в ночи позвонит главный футбольный человек. И потом все будут чуть приветливее тебя судить. Аргументировать не надо? Все помнят, как это было? Это ж в текущем сезоне все происходило…

Стыдно давать Гилерме два матча реальной «дисквы» и не наказывать за расизм «Спартак». Но какая альтернатива у чиновников? Снова обсуждать истерику руководства «Спартака»? В итоге «Спартак» снова получил преимущество: основной претендент на второе место – «Локомотив» - две игры проведет без основного кипера.

Вчерашнее заявление FARE – штука серьезная. Не надо отмахиваться. Вот так лет шесть-семь назад все начиналось с легкой атлетикой у нас – мы все отмахивались от «набросов» по поводу допинга и коррупции в ВФЛА. Мол, иноземцы гадят/завидуют/разлагают… Чем закончилось, надо напоминать? Уже ноль доверия. Спортсмены бегут куда угодно. И вопросы решаем уже не мы сами, а за нас. Мы хотим, чтобы нам так же помогли в футболе? Чтобы модная новая этика пришла нам на помощь? Чтобы на волне всех этих BLM нас показательно высекли?

Уже годы болельщики оскорбляют и провоцируют бразильского вратаря, ставшего давно россиянином. Годы ничем это никому не грозило. Когда спровоцированный спартаковскими болельщиками Гилерме ответил, ему тут же прилетело. Разумеется, Левников же ничего не слышал - он только о предматчевом общении с Сухиной думал. Пока не начнутся серьезные санкции в адрес русского футбола со стороны международных структур, исправить этот бардак не получится. Мы этого хотим?

Прошу считать этот вопрос от «СовСпорта» официальным к руководителям русского футбольного хозяйства на всех верхних этажах. Предоставим свои страницы для публикации ответа.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алексей Ягудин поделился своими ожиданиями от предстоящего командного турнира World Team TrophyПавел Бучневич забросил 20-тысячную шайбу "Рейнджерс" в НХЛВ октябре в Алма-Ате пройдет турнир по фигурному катанию Мемориал Дениса ТенаБрежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедерКапризову запретили играть из-за убийства афроамериканца«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
Не рой другому яму. «Спартак» прокололся на том же, в чем обвинял «Локомотив»
«Спартак» с «Локомотивом» придумали новую игру. Чей начальник команды меньшее количество раз заходил в судейскую на стадионе в Черкизове – тот и победил.
Победить Париж и умереть. «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов проиграл дома «Баварии» (0:1), но прошел в следующий раунд за счет более результативной победы на выезде в первой встрече (3:2).
Разборки в РФС принесли «Спартаку» ничью с «Локомотивом»
У арбитра Кирилла Левникова на КДК, посвященном скандальному матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0), ошибок не нашли, "дело Станислава Сухины" перенесли на пятницу, а вратаря Гилерме наказали круче, чем тех, кто его оскорблял.
Рекордная комбинация с участием Головина и ЦСКА: экспресс из 18 событий принес игроку 4,5 миллиона
В один день в БК "Лига Ставок" были зафиксированы сверхкрупные выигрыши сразу по двум экспрессам, один из которых получился действительно уникальным.
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика