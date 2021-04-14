У нас не судейская, а проходной двор. Колонка Николая Яременко

Коллеги, мы всерьез продолжаем обсуждать то, что происходило воскресным вечером в судейской комнате в Черкизове? Экс-судья, а ныне локомотивный начальник Сухина вошел туда за час до игры. То есть мы видим, как вышел он оттуда за час до игры. А когда вошел – непонятно. Ах, давайте посмотрим камеры и увидим, час он там провел или полминуты – это, дескать, многое будет объяснять. Но если регламентом предписано, что никто и ни при каких вариантах не может входить в судейскую – что это поменяет? Проходит полдня – выясняется, что в судейскую заходили и представители второго клуба. Тут же из клуба доносится: да, но мы после игры заходили. Проходит еще полдня – выясняется, что и до игры тоже. Потом появляется новая тональность: кто с разрешения арбитра Левникова – а кто по своей воле. Потом появляются детали дизайна внутренних помещений – это дверь не в судейскую, а в предбанник судейской, а судейская, же, еще дальше.

Мы дальше будем плодить этот бред? Мы дальше всерьез обсуждать все это собираемся? Потому что уже огромное количество людей сказали мне за минувшие дни, что это совершенно обычная практика, что в любую судейскую все всегда входят. И никто никогда это наружу не выносит. А тут, мол, попалась вдруг случайно спартаковская камера и засняла Сухину. Причем случайно так вышло – никто его не караулил. И понеслось…

Прошло столько дней – Сухина, отъезжавший в командировку (где, видимо, нет ни связи, ни доступа к новостям и любым средствам коммуникаций), вернулся и сообщил вялую версию про предбанник (за столько дней ничего радикально нового придумать не удалось).

Сегодня, когда вдруг неожиданно выяснилось, что судейские комнаты в русском футболе - это проходной двор, что туда ходят все кто хочет - и до игры, и после - возникает только один вопрос: а вот в том памятном матче «Анжи» - «Динамо», когда наказали Гаджиева, ломившегося в судейскую, прорубившего в махачкалинской двери практически окно, почему Гаджи Муслимович дверь выбивал? Он просто не знал, с какой стороны она открывается?

Можно ли любить футбол и вести себя вот так? Как можно писать регламенты, что они не могут быть законами прямого действия, а их будут толковать как захочется? Когда кричат гадости Дзюбе, мы накажем гостевую трибуну. Потому что стоит за Дзюбой – сами знаете кто. А когда такая же гостевая трибуна кричит в адрес бразильца Гилерме – никак наказать нельзя. Потому что кто тут среди царства ксенофобии будет за Гилю вписываться?