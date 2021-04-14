Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно выигрывать на поле, а не с помощью подтрибунных видео

Нам следующий день «Спартак» обнародовал видео, на котором начальник «Локомотива» Станислав Сухина, якобы перед игрой, заходит в судейскую комнату.

Но на этом скандалы не закончились.

В вторник КДК наказал вратаря «Локо» Гилерме двумя матчами дисквалификации за неприличные жесты в адрес трибуны спартаковских фанатов. Хотя, по всеобщему свидетельству, те постоянно скандировали неприличные кричалки в адрес бразильского вратаря.

Руководителям «Спартак» показалось, что судья Кирилл Левников ошибся, не назначив два пенальти в ворота «Локомотива».

Напомним суть вопроса. «Спартак» проиграл «Локомотиву» в ключевом матче 25-го тура со счетом 0:2.. Проиграл, кажется, по делу. Но после матча владелец красно-белых Леонид Федун на вопрос о причинах поражения, бросил, как обычно, через плечо: «Вы лучше спросите, почему пенальти не дали».

На заседание КДК Сухина не явился – в «Локо» заявили, что начальник команды находится в командировке.

Однако сегодня в соцсетях появилось видео, где четко видно, что человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева, так же заходит в судейскую на стадионе «Локомотива» перед матчем.

Мы попросили прокомментировать ситуацию Андрея Червиченко.

- Считаю, что побеждать надо на поле, а не с помощью всяких видео, - говорит Червиченко. – Притягивать всякие факты за уши, рассчитывая получить от этого какую-то пользу.

Не исключаю, что Сухина просто зашел в судейскую поздороваться, спросить, какие есть вопросы. Он же начальник принимающей команды, это его работа.

Все понимают, что это видео, скорее всего, было сделано перед матчем. Но если подходить с юридической точки зрения, на видео нет времени и даты. Нельзя стопроцентно утверждать, что это происходило в день матча, а, тем более, перед матчем.

Если б это дело разбиралось в суде, у «Локомотива» были бы сильные позиции не только из-за отсутствия даты и времени на видео, но, как выяснилось, какой-то спартаковский начальник тоже заходил перед игрой в судейскую.

- Как пишут, человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева. Вопрос: он-то зачем заходил? Это не его стадион, «Спартак» не хозяин поля.

- Предъявить свои аргументы, - смеется Червиченко. – Те люди, которые подавали протест на посещение судейской комнаты Сухиной, наверняка, были далеки от мысли, что правонарушение, на которое они так топорно намекали, точно не происходит в судейской и точно не перед матчем. Для этого есть другие места и другое время.

Я понимаю, что обидно проигрывать главному конкуренту, но возмущаться нужно по делу. КДК признал все действия Левникова абсолютно правомерными - не было там никаких пенальти,

Но руководство «Спартака» подняло эту волну лишь для того, чтобы потом их судили более лояльно.