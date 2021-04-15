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«Сан Саныч в Америке встретился с эмигрантами, это вышло ему боком» Вспоминаем Александра Севидова
15 апреля 10:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Динамо" Киев

«Сан Саныч в Америке встретился с эмигрантами, это вышло ему боком» Вспоминаем Александра Севидова

15 апреля 1992 года ушел из жизни Александр Александрович Севидов, замечательный советский тренер, прекрасный человек.

«САН САНЫЧ ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ В МОЛОДЕЖКУ»

Севидова вспоминает эксперт «Теле спорта» Евгений Ловчев.

- Впервые я познакомился с Сан Санычем Севидовым в 1972 году. В плане личных достижений это был мой лучший год. Но перед сезоном я лежал в ЦИТО, у меня были надрывы задней поверхности бедра. Я лечился у знаменитого тогда доктора Зои Сергеевны Мироновой. Из-за этого в начале года я не играл в первой сборной, пропустил чемпионат Европы – весной четвертьфиналы с Югославией, а потом и финальную часть в Брюсселе. Так не стал вице-чемпионом Европы.

А в июне к нам приехала на товарищеский матч молодежная сборная Англии. Причем тренировал ее легендарный Альф Рамсей, под его руководством англичане выиграли чемпионат мира в 1966 году.

Матч с молодежной сборной СССР решили провести в Киеве. Нашу молодежку к игре готовил Сан Саныч, он же тогда тренировал киевское «Динамо», Несколько основных игроков киевлян находились в главной команде, готовились к чемпионату Европы. Но костяк молодежки составили киевляне. И тут Севидов неожиданно пригласил меня, вдобавок сделал капитаном. Не помню, как мы сыграли.

Там я познакомился не только с Сан Санычем, но, например, с многолетним бомбардиром донецкого «Шахтера» Виталием Старухиным. Причем он тогда не в «Шахтере» играл, а в какой-то команде то ли первой лиги, то ли второй.

КАК СЕВИДОВА УБРАЛИ ИЗ КИЕВА

В 1971 году Севидов с киевским «Динамо» стал чемпионом СССР, на следующий год были серебряные медали. В 1973 году «Динамо» вышло в финал Кубка СССР. В перерыве Сан Саныч заменил Володю Онищенко. И за несколько минут до конца матча решил выпустить Зуева, был такой защитник в «Динамо». Для чего? Чтобы человек получил звание мастера спорта. Киевляне вели 1:0, вот-вот будет финальный свисток.

Зуев спросил, кого менять? Сан Саныч ответил: «Быстрее меняйся, а то не успеешь, кого-нибудь замени». Ближе всех к бровке находился Блохин. Зуев его и заменил.

Через минуту Левон Иштоян сравнял счет. Потом было добавочное время, а у «Динамо» оба форварда заменены. Иштоян в добавочное время забил второй гол. «Арарат» выиграл Кубок, а Севидова после этого сняли.

СЕВИДОВ СОЗДАЛ ЧЕМПИОНСКОЕ «ДИНАМО»

Как раз в начале сезона 1978 года, «Спартак» только вернулся в высшую лигу, я поругался с Бесковым и ушел из «Спартака». Позвонил Юрке Севидову, сыну Сан Саныча. Он мне дал домашний телефон отца, я пришел к нему. Объяснил ситуацию, что ухожу из «Спартака». Севидов согласился меня взять в «Динамо». Но сказал, что в этом сезоне мне вряд ли разрешат играть, так как я уже успел сыграть за «Спартак» один матч, и вообще, заявлен за «Спартак» на сезон. Так и вышло, но, в принципе, таков был регламент, тут на кого-то сетовать не приходилось.

Мы с Севидовым поехали к председателю общества «Динамо» генералу Богданову. Он сразу перешел к делу, со мной никогда так не разговаривали. «Говори, что тебе нужно – машина, квартира?»

Я отметил, что ничего не нужно. Все у меня есть. Просто хочу доказать Бескову на поле, своей игрой.

Севидов собрал потрясающую команду в – московском «Динамо» в 1978-79 годах. Это была команда для чемпионства. Только перечислю имена, и вы поймете, что я ничуть не преувеличиваю.

Вратари – Пильгуй и Гонтарь, оба вратаря сборной СССР, защитники – Паров, Бубнов, Никулин, Новиков, Маховиков и я. Маховиков и Бубнов в том время твердые сборники, остальные трое периодически привлекались в сборную.

Полузащитники – Петрушин, Максименков, Долматов, Якубик, Латыш, Минаев. Нападающие – Гершкович, Резник, Газзаев.

Сейчас любая команда только может мечтать о таком составе.

«НА КАКИЕ ДЕНЬГИ ВАМ ПРИВЕЗЛИ СУМОЧКУ?»

Зимой 1979 года «Динамо» отправилось в турне по Америке, играли там в мини-футбол в разных городах. В Лос-Анджелесе к Сан Санычу пришли наши эмигранты, бывшие жители Киева, как я понимаю, его знакомые. Забрали его в гости. Понятно, что с нами ездил товарищ из известной конторы. Он написал соответствующую бумагу.

Перед завершением турне мы традиционно скидывались в общую копилку, эти деньги шли на подарки чиновникам в ЦС «Динамо», работникам динамовской базы, врачам и т.д.

Начался чемпионат, «Динамо» блестяще стартовало, выиграло четыре матча, лидировало после шести туров. Но, видимо, кто-то подсиживал Сан Саныча. Вдруг дали ход этой бумаге, что он встречался в Америке с эмигрантами. Сан Саныча вызвали к руководству, начали песочить: мол, такой-сякой, встречается с отщепенцами.

Возможно, все бы обошлось выговором. Но Сан Саныч не стал молчать, что-то стал этим генералам отвечать. Те тоже вошли в раж: «А вот вы еще и деньги с игроков собирали». И тут Сан Саныч и говорит председателю общества «Динамо»: «Думаете, на какие деньги мы вам сумочку купили?»

Этой фразы ему не простили.

Мы поехали на выезд в Донецк уже без Сан Саныча, проиграли 0:1, а я порвал мышцу задней поверхности бедра, долго лечился. В общем, сезон в «Динамо» сложился для меня неудачно.

В конце пару слов про Сан Саныча. Его жена была его верной спутницей по жизни. Она часто даже сидела с ним на лавке во время матчей. Сан Саным был человеком суеверным. Допустим, первый тайм не задался, тогда он говорил жене: «Меняемся местами».

Это был интеллигентный человек, никогда не орал, не ругался матом. Исключительно светлый человек и прекрасный тренер.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Александрович СЕВИДОВ

Родился в Москве 5 сентября 1921 года - умер в Москве 15 апреля 1992 года.

Достижения в качестве тренера. Победитель чемпионата РСФСР: 1954 г. (Команда города Ступино), победитель турнира первой лиги Кайрат (Алма-Ата) 1970 г.

Чемпион СССР: Динамо (Киев) 1971 г. и Динамо (Москва) 1976 г. (весна).

Серебряный призер чемпионата СССР: Динамо (Киев) 1972, 1973 г.г.

Бронзовый призер чемпионата СССР: Динамо (Минск) 1963 г., Динамо (Москва) 1975 г.

Обладатель Кубка СССР: Динамо (Москва) 1977, 1984 г.г.

Полуфиналист Кубка обладателей кубков: Динамо (Москва) 1978, 1985 г.г.

источник: «Советский спорт»
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