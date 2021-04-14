УЕФА хочет убрать правило выездного гола в овертаймах. Но лучше отменить само дополнительное время

В настоящее время при равном счете в двухматчевых противостояниях в следующий этап проходит команда, которая забила больше голов на выезде. Новшество предполагает, что гостевые мячи будут учитываться только в основное время матчей. Предложения должно быть рассмотрено 16 апреля на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований.
Первоначально планировалось, что правило выездного гола отменят совсем. На этом настаивали многие известные специалисты, тренеры и игроки. Полагая, что забивать голы в гостевых матчах теперь стало проще, чем это было раньше. Но консервативная организация, коей и является УЕФА, не хочет пороть горячку.
Совсем недавно из-за данного правила пострадал «Ювентус». Туринский клуб проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» на его стадионе - 1:2. В ответной встрече в Италии основное время завершилось с тем же счетом, а в дополнительное команды забили по голу. «Юве» выиграл 3:2, но вылетел из турнира. Лига чемпионов лишилась Криштиану Роналду, которого многие мечтали увидеть в главных матчах ЛЧ.
Ожидается, что изменения в регламенте поддержат ведущие европейские клубы. Напомним, что правило применяется в плей-офф еврокубков, в стыковых матчах отборочных турниров, в национальных кубках и других соревнованиях.
Впервые голы в гостях стали учитывать в Кубке обладателей кубков в 1965 году. Спустя два года правило распространили на Кубок европейских чемпионов. До этого в случае, когда команды завершали противостояния из двух матчей с равным количеством очков и разницей мячей, проводили переигровку. Если это не помогало определить сильнейшего – бросали жребий.
Но переигровка вызывала проблемы. Лишние матчи ломали календари других турниров, игра на нейтральном поле не возбуждала зрителей. Плюс игроки получали дополнительную нагрузку. В общем, одни сплошные минусы. Нововведение прижилось и многие годы не вызывало ни у кого серьезных претензий. Хотя порой возникали курьезные случаи, заставлявшие задуматься о справедливости выявления победителей таким способом.
Например, оба полуфинальных матча Лиги чемпионов-2003 проводились на одном стадионе «Сан-Сиро». «Милан» и «Интер» дважды сыграли вничью – 0:0 и 1:1, но дальше прошли красно-черные, так как сине-черные на «чужом» поле, когда номинальным хозяином был «Милан», не забили. Подобных историй в футболе было много.
Но что даст отмена правила в дополнительное время? И почему УЕФА считает, что это сделает более справедливым выявление победителей в двухраундовых противостояниях? По мне, так все как раз наоборот. Команда, проводящая ответный матч дома, будет получать преимущество, если придется играть «овертайм».
Всем известно, что дома стены помогают. В современном футболе один из соперников проводит лишние полчаса на своем поле только потому, что так решила жеребьевка. И в этом есть неравноправие для участников. Правило выездного гола это неравенство нивелирует. У одних – преимущество игры при своих болельщиках, у других – такой фактор, как забитый в гостях мяч. Он потому и цениться выше, что играть на выезде тяжелее.
Одно дело, если бы очередность матчей – дома и в гостях – зависела от рейтинга клубов. Как, например, это происходит в лигах, где есть регулярный чемпионат и серии плей-офф. Там по итогам гладкого турнира команда получает номер посева исходя из занятого места. И имеет преимущество своей площадки/поля абсолютно заслуженно. Оно его зарабатывает, а не получает даром. Но в футболе другая практика.
Было бы логичнее в таком случае отменить не правило выездного гола в дополнительное время, а сами дополнительные два тайма по 15 минут. И определять победителя в серии пенальти, если оба матча завершились с зеркальными счетами. В конце концов четыре тайма по 45 минут – достаточное время, чтобы выяснить отношения. Не смогли – мяч на точку, и баста. К чему еще эти полчаса?