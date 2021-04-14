УЕФА хочет убрать правило выездного гола в овертаймах. Но лучше отменить само дополнительное время

В настоящее время при равном счете в двухматчевых противостояниях в следующий этап проходит команда, которая забила больше голов на выезде. Новшество предполагает, что гостевые мячи будут учитываться только в основное время матчей. Предложения должно быть рассмотрено 16 апреля на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований.

Первоначально планировалось, что правило выездного гола отменят совсем. На этом настаивали многие известные специалисты, тренеры и игроки. Полагая, что забивать голы в гостевых матчах теперь стало проще, чем это было раньше. Но консервативная организация, коей и является УЕФА, не хочет пороть горячку.

Совсем недавно из-за данного правила пострадал «Ювентус». Туринский клуб проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» на его стадионе - 1:2. В ответной встрече в Италии основное время завершилось с тем же счетом, а в дополнительное команды забили по голу. «Юве» выиграл 3:2, но вылетел из турнира. Лига чемпионов лишилась Криштиану Роналду, которого многие мечтали увидеть в главных матчах ЛЧ.

Ожидается, что изменения в регламенте поддержат ведущие европейские клубы. Напомним, что правило применяется в плей-офф еврокубков, в стыковых матчах отборочных турниров, в национальных кубках и других соревнованиях.

Впервые голы в гостях стали учитывать в Кубке обладателей кубков в 1965 году. Спустя два года правило распространили на Кубок европейских чемпионов. До этого в случае, когда команды завершали противостояния из двух матчей с равным количеством очков и разницей мячей, проводили переигровку. Если это не помогало определить сильнейшего – бросали жребий.