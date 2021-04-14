УЕФА хочет убрать правило выездного гола в овертаймах. Но лучше отменить само дополнительное время

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига не начался С.Оливер Баске 0 Фрапорт Скайла 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 3.40 Х 4.40 П2 1.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Калгари Флэймз 0 П1 1.93 Х 4.30 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Шарлотт Хорнет 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.63 П2 2.35
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.29 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Торонто Рэптор 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 2.80 П2 1.46
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Орлеан Пел 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.69 П2 2.20
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистон 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.25 П2 1.68
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 37 Милуоки Бакс 45 П1 6.80 П2 1.11
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.21 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Хьюстон Рокетс 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.50 П2 1.55
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити 0 Голден Стэйт У 0 П1 6.10 П2 1.14
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Мемфис Гриззли 0 Даллас Маверик 0 П1 2.15 П2 1.75
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Вашингтон Уиза 0 П1 2.10 П2 1.76
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Майами Хит 0 П1 1.45 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.60 Х 4.40 П2 1.82
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.90 Х 4.40 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.04 Х 4.40 П2 3.30
Лига Европы 22:00 Рома 0 Аякс 0 П1 2.80 Х 3.80 П2 2.48
Лига Европы 22:00 Манчестер Юнай 0 Гранада 0 П1 1.44 Х 4.70 П2 7.70
Лига Европы 22:00 Славия П 0 Арсенал 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Динамо З 0 П1 1.49 Х 4.30 П2 7.40
УЕФА хочет убрать правило выездного гола в овертаймах. Но лучше отменить само дополнительное время
14 апреля 22:48
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: UEFA

УЕФА хочет убрать правило выездного гола в овертаймах. Но лучше отменить само дополнительное время

Нововведение обсудят на днях и могут внедрить уже со следующего сезона.

В настоящее время при равном счете в двухматчевых противостояниях в следующий этап проходит команда, которая забила больше голов на выезде. Новшество предполагает, что гостевые мячи будут учитываться только в основное время матчей. Предложения должно быть рассмотрено 16 апреля на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований.

Первоначально планировалось, что правило выездного гола отменят совсем. На этом настаивали многие известные специалисты, тренеры и игроки. Полагая, что забивать голы в гостевых матчах теперь стало проще, чем это было раньше. Но консервативная организация, коей и является УЕФА, не хочет пороть горячку.

Совсем недавно из-за данного правила пострадал «Ювентус». Туринский клуб проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» на его стадионе - 1:2. В ответной встрече в Италии основное время завершилось с тем же счетом, а в дополнительное команды забили по голу. «Юве» выиграл 3:2, но вылетел из турнира. Лига чемпионов лишилась Криштиану Роналду, которого многие мечтали увидеть в главных матчах ЛЧ.

Ожидается, что изменения в регламенте поддержат ведущие европейские клубы. Напомним, что правило применяется в плей-офф еврокубков, в стыковых матчах отборочных турниров, в национальных кубках и других соревнованиях.

Впервые голы в гостях стали учитывать в Кубке обладателей кубков в 1965 году. Спустя два года правило распространили на Кубок европейских чемпионов. До этого в случае, когда команды завершали противостояния из двух матчей с равным количеством очков и разницей мячей, проводили переигровку. Если это не помогало определить сильнейшего – бросали жребий.

Но переигровка вызывала проблемы. Лишние матчи ломали календари других турниров, игра на нейтральном поле не возбуждала зрителей. Плюс игроки получали дополнительную нагрузку. В общем, одни сплошные минусы. Нововведение прижилось и многие годы не вызывало ни у кого серьезных претензий. Хотя порой возникали курьезные случаи, заставлявшие задуматься о справедливости выявления победителей таким способом.

Например, оба полуфинальных матча Лиги чемпионов-2003 проводились на одном стадионе «Сан-Сиро». «Милан» и «Интер» дважды сыграли вничью – 0:0 и 1:1, но дальше прошли красно-черные, так как сине-черные на «чужом» поле, когда номинальным хозяином был «Милан», не забили. Подобных историй в футболе было много.

Но что даст отмена правила в дополнительное время? И почему УЕФА считает, что это сделает более справедливым выявление победителей в двухраундовых противостояниях? По мне, так все как раз наоборот. Команда, проводящая ответный матч дома, будет получать преимущество, если придется играть «овертайм».

Всем известно, что дома стены помогают. В современном футболе один из соперников проводит лишние полчаса на своем поле только потому, что так решила жеребьевка. И в этом есть неравноправие для участников. Правило выездного гола это неравенство нивелирует. У одних – преимущество игры при своих болельщиках, у других – такой фактор, как забитый в гостях мяч. Он потому и цениться выше, что играть на выезде тяжелее.

Одно дело, если бы очередность матчей – дома и в гостях – зависела от рейтинга клубов. Как, например, это происходит в лигах, где есть регулярный чемпионат и серии плей-офф. Там по итогам гладкого турнира команда получает номер посева исходя из занятого места. И имеет преимущество своей площадки/поля абсолютно заслуженно. Оно его зарабатывает, а не получает даром. Но в футболе другая практика.

Было бы логичнее в таком случае отменить не правило выездного гола в дополнительное время, а сами дополнительные два тайма по 15 минут. И определять победителя в серии пенальти, если оба матча завершились с зеркальными счетами. В конце концов четыре тайма по 45 минут – достаточное время, чтобы выяснить отношения. Не смогли – мяч на точку, и баста. К чему еще эти полчаса?

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов-2020/21 из Турции"Даллас" уступил "Флориде", несмотря на 28 сэйвов ХудобинаГол и пас Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"Брежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедер«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?​Ловчев назвал Маслова «туповатеньким» футболистом. Ему ответили
Не зря о нем в США снимают фильмы. Капризову осталось одно очко до рекорда «Миннесоты»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче НХЛ против «Аризоны» (5:2).
Удивительно, но Россия еще никогда не выигрывала командный ЧМ. Щербакова и компания должны это исправить
В четверг 15 апреля в японской Осаке стартует седьмой командный чемпионат мира по фигурному катанию. "Плеймейкер" представляет расклад на турнир, от которого все ждут триумфа России.
26-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
17 и 18 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 26-м туре.
Не рой другому яму. «Спартак» прокололся на том же, в чем обвинял «Локомотив»
«Спартак» с «Локомотивом» придумали новую игру. Чей начальник команды меньшее количество раз заходил в судейскую на стадионе в Черкизове – тот и победил.
Победить Париж и умереть. «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов проиграл дома «Баварии» (0:1), но прошел в следующий раунд за счет более результативной победы на выезде в первой встрече (3:2).
Разборки в РФС принесли «Спартаку» ничью с «Локомотивом»
У арбитра Кирилла Левникова на КДК, посвященном скандальному матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0), ошибок не нашли, "дело Станислава Сухины" перенесли на пятницу, а вратаря Гилерме наказали круче, чем тех, кто его оскорблял.
Рекордная комбинация с участием Головина и ЦСКА: экспресс из 18 событий принес игроку 4,5 миллиона
В один день в БК "Лига Ставок" были зафиксированы сверхкрупные выигрыши сразу по двум экспрессам, один из которых получился действительно уникальным.
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика