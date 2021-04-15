Какой эфир! Шалимов поругался с Ловчевым и перепутал Умярова с Гулиевым

Шалимов: «Мы забыли Захаряна. В «Динамо» нет «Газпрома», но есть 17-летний парень, который пока просто играет в футбол».

Ловчев: «У Дортмунда нет «Газпрома», «Лукойла» и еще кого-то. Они — доноры, которые воспитывают и продают. Холанда когда-то предлагали ЦСКА. Нет, других будем брать, уже сложившихся. А они этих людей воспитывают и раскрывают».

Диалог представлял собой такую лютую чехарду реплик, что мы приведем его в усеченном виде, чтобы было чуточку понятнее.

Приглашенные эксперты «Матч ТВ» регулярно радуют публику своими искрометными высказываниями, но послематчевый разбор полуфиналов Лиги чемпионов вышел на какой-то запредельный уровень треша. В разговоре Евгения Ловчева и Игоря Шалимова у первого была очень четкая мысль о том, что иностранные тренеры в РПЛ дают куда больше возможностей молодым игрокам (и в целом я склонен с ним согласиться), но второй никак не давал ее закончить, постоянно переводя стрелки на себя.

Шалимов: «Знаете, сколько лет Умярову?»

Ловчев: «22» (ему 20 – прим. ред.).

Шалимов: «Да? 25! Он 1996 года рождения».

Ловчев: «Все равно».

Шалимов: «Нет, не все равно, Серафимыч».

***

Ловчев: «В «Локомотив» пришел тренер, не задействованный в дележке всего этого, и сразу появились Куликов, Мухин и еще несколько человек. Иностранные тренеры не зациклены на этом. Они видят, что мальчик талантливый, и берут».

Шалимов: «Подождите. Я работал в «Краснодаре». При мне Игнатьеву, Шапи и Сафонову было по 17-18 лет. Они дебютировали, хотя Галицкий был против того, чтобы молодежь выходила. Он считал, что у него топ-клуб и молодежь пока не может играть. Они играли, начали забивать… Зачем вы про Шварца говорите? При чем тут Шварц? Вспоминайте, что до этого было. Игнатьев дебютировал при мне. Говорите про меня. Чего вы про Шварца говорите? Вы забываете, что ли?»

Ловчев: «Я говорю про трех иностранных тренеров. Вот Игорь Шалимов! Вот у него играли три молодых! А потом у Шварца стали играть. А у кого еще играют? У кого, кроме тебя?»

***

Шалимов: «Вы начинаете про Шварца говорить, а Шварца еще близко здесь не было, когда Игнатьев дебютировал в 17 лет и начал забивать».

Ловчев: «При чем здесь Игнатьев? Ты только что говорил о Захаряне!»

Шалимов: «Вы говорите, что приезжают иностранные тренеры, начинают ставить молодых. И я ставил молодых! Вы это забыли!?»

Ловчев: «Я говорил о трех иностранных тренерах. Не о тебе. Ты не иностранный тренер».

Шалимов: «Правильно, зачем про меня говорить-то? Говори про иностранцев!»

Ловчев: «Вот я и говорил про них».

Шалимов: «Вот и молодец!»

В общем, желание экс-главного тренера «Краснодара» найти себе работу за пределами телевизионного экрана бросалось в глаза даже слепым, но дело не в этом. Ключевым стал эпизод с Наилем Умяровым, где два эксперта не сошлись в его возрасте и оба не угадали. И если Ловчев ошибся незначительно (кстати, в июне спартаковцу исполнится 21), то Шалимов промахнулся серьезно, чем вызвал бурю негодования.

Многие из коллег решили, что речь идет не об ошибке специалиста, а о прямом намеке на переписанный возраст. Дошло до призывов к «Спартаку» вообще подать на Шалимова в суд (как тут не вспомнить, что еще недавно Сергей Юран уличал в «переписи» Остона Урунова?), но это, конечно, значительный перебор, поскольку реальных обвинений в высказываниях тренера не было. Напротив, вскоре он принес извинения и объяснил свою ошибку тем, что перепутал его с Аязом Гулиевым. Что, конечно, тоже лютый фейл, потому что Гулиев не выходил на поле в составе первой команды с ноября 2019 года!

– Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи, – объяснил он сайту «Матч ТВ». – Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал. Конечно, Умяров 2000 года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться.

Объяснение не нормальное для эксперта, но логичное. Так что всерьез рассуждать о каких-то санкциях странно. Тем более, что Шалимов сразу признал неправоту. Он был мог отреагировать и оперативнее, но после скандала с «дармоедами» удалил аккаунт в инстаграме и «чувствует себя отлично». Еще бы, можно только представить, сколько всего интересного ему бы написали после очередного бенефиса.

Благо, в «Спартаке» тоже понимают абсурдность происходящего и относятся к этому с юмором.

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

И это правильно. Российский футбол и так утопает в склоках и скандалах (буквально днем ранее ЭСК РФС выкатил максимально бредовую мотивировочную честь по решениям арбитра Кирилла Левникова в дерби «Локомотив» - «Спартак», из которого следует, что у всех зрителей, видевших, как мяч касался рук Пабло и Александра Сильянова, коллективный психоз), а спасает от всего этого ада только хороший юмор и стильно обставленные матчи (как у «Ростова» с сериалом «Острые козырьки»).

Так что давайте посмеемся и не будем раздувать скандал на ровном месте. Ну, и хватит приглашать Шалимова на эфиры, на которые он ходит только для того, чтобы «продать» себя хоть в какую-нибудь команду.