Андрей Червиченко: Что я думаю про судью Лапочкина? Бог шельму метит, сколько веревочке не виться

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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.70 П2 2.20
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.00 П2 5.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.16
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 2.75
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
Андрей Червиченко: Что я думаю про судью Лапочкина? Бог шельму метит, сколько веревочке не виться
16 апреля 13:36
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Что я думаю про судью Лапочкина? Бог шельму метит, сколько веревочке не виться

Экс-президент «Спартака» - о скандале с российским арбитром Сергеем Лапочкиным.

- Что вы думаете про судью Лапочкина?
- Справедливость всегда догонит - Бог шельму метит. Что он творил в матче «Химки» - «Ростов»? Тогда для Лапочкина все обошлось, не было никаких последствий. И вот прилетело, правда, со стороны УЕФА. Как говорится, сколько веревочке не виться, все равно конец будет.

- Если абстрагироваться от этой ситуации, как вам Лапочкин по профессиональным качествам?
- Они все умеют прекрасно судить, умеют профессионально выполнять свою работу, но часто этому мешают соблазны.

- Но не поверю, что Лапочкин мог купиться на какие-то соблазны со стороны «Вентспилса». Зачем ставить под удар свою карьеру, да еще в Европе? Да, не сообщил, это нарушение регламента, в УЕФА с этим строго, будут разбираться.
- Не сообщил, потому что ждал лучшего предложения, – смеется Андрей Червиченко.

- Да что такого «Вентспилс» мог предложить? Какие там деньги в Лиге Европы?
- По-моему, за выход в групповой этап УЕФА платит какие-то бонусы, потом за каждый матч что-то платит. Для «Вентспилса» это приличные деньги. Там же еще что-то нашли на Лапочкина. Что-то я читал по поводу прошлогоднего матча «Локомотив» - «Спартак» - вроде к нему были претензии.

Не удивлюсь, если УЕФА выберет Лапочкина в качестве сакральной жертвы. Виноват он или не виноват в истории с Лигой Европы. Все припомнят, и тот матч в Химках. Сейчас все на него навесят, чтобы показать, как они борются с коррупцией.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина за 90 суток, пока проводится расследование. Лапочкин подозревается в нарушении статей дисциплинарного регламента организации, касающихся нарушений общих принципов УЕФА и честности проведения матчей. В расследовании также примет участие РФС. Срок отстранения Лапочкина отсчитывается с 25 марта.

Поводом для начала расследования стал матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Вентспилсом» и «Бордо». Игра проходила в Вентспилсе в конце августа 2018 года. Лапочкин обслуживал встречу в качестве главного арбитра.

По версии следствия Лапочкин якобы не сообщил УЕФА, что перед матчем с ним связались третьи лица, которые собирались повлиять на результат матча. Информацию о переговорах УЕФА передали латвийские полицейские – в телефоне одного из подозреваемых они нашли контакт Лапочкина.

По итогам сезона-2018/2019 37-летний Сергей Лапочкин был признан лучшим арбитром страны по версии РФС. Он обслуживает матчи чемпионата России с 2011 года.

источник: «Советский спорт»
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