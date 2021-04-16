Андрей Червиченко: Что я думаю про судью Лапочкина? Бог шельму метит, сколько веревочке не виться

- Что вы думаете про судью Лапочкина?

- Справедливость всегда догонит - Бог шельму метит. Что он творил в матче «Химки» - «Ростов»? Тогда для Лапочкина все обошлось, не было никаких последствий. И вот прилетело, правда, со стороны УЕФА. Как говорится, сколько веревочке не виться, все равно конец будет.

- Если абстрагироваться от этой ситуации, как вам Лапочкин по профессиональным качествам?

- Они все умеют прекрасно судить, умеют профессионально выполнять свою работу, но часто этому мешают соблазны.

- Но не поверю, что Лапочкин мог купиться на какие-то соблазны со стороны «Вентспилса». Зачем ставить под удар свою карьеру, да еще в Европе? Да, не сообщил, это нарушение регламента, в УЕФА с этим строго, будут разбираться.

- Не сообщил, потому что ждал лучшего предложения, – смеется Андрей Червиченко.

- Да что такого «Вентспилс» мог предложить? Какие там деньги в Лиге Европы?

- По-моему, за выход в групповой этап УЕФА платит какие-то бонусы, потом за каждый матч что-то платит. Для «Вентспилса» это приличные деньги. Там же еще что-то нашли на Лапочкина. Что-то я читал по поводу прошлогоднего матча «Локомотив» - «Спартак» - вроде к нему были претензии.

Не удивлюсь, если УЕФА выберет Лапочкина в качестве сакральной жертвы. Виноват он или не виноват в истории с Лигой Европы. Все припомнят, и тот матч в Химках. Сейчас все на него навесят, чтобы показать, как они борются с коррупцией.