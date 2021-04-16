«Локомотив» проведет матч с «Динамо» на нейтральном поле». Глава КДК РФС о санкциях по делу Сухины

- Почему именно этот матч? - С момента вступления решения в законную силу по таким санкциям должно пройти пять дней с моменты вынесения решения. Ближайший матч получается как раз с «Динамо».

Как вы знаете, в прошлом августе КДК принял решение в отношении «Локомотива» и Сухины по матчу с «Ахматом», когда Сухина также заходил в судейскую комнату. Но там были квалифицирующие признаки – он оскорблял судейскую бригаду. Тогда мы дисквалифицировали Сухину на четыре матча, оштрафовали его, и вынесли решение в отношении футбольного клуба «Локомотив» о проведении матча на нейтральном поле условно. Сейчас мы имеем рецидив. Тем более, испытательный срок у «Локомотива» не закончился. Он назначен до конца сезона 2020-2021. Это значит, что есть все основания для применения реальной санкции. Решение таково: в соответствии с частью 6 статьи 29 за совершение клубом «Локомотив» в течение испытательного срока дисциплинарного нарушения в части обеспечения безопасности на стадионе отменить условный срок и в соответствии со статьей 101 пункт 22 дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча, оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч - 29 тура РПЛ с «Динамо» на нейтральном стадионе в другом городе.

- Регламент чемпионата России, пункт 7.6. - Исключить присутствие с судейской комнате любых лиц, за исключением судей, видеоассистентов, инспектора, делегата и комиссара матча. Больше никто не имеет право туда заходить. Мы просмотрели видеозаписи полностью: до матча, в перерыве и после игры. Установили, что у комнаты 120 стоит охранник, чтобы посторонние лица не могли заходить в судейскую. Начальник «Локомотива» Станислав Сухина входил в судейскую до начала матча три раза и один раз после матча. Были установлены временные отрезки, когда он туда входил. Сухина там находился не долго. Первый раз - две минуты, потом полноры минуты и последний раз - тридцать секунд. Он пояснил, что все это связано с протоколами и заявкой. Согласно рапорту судейской бригады, Сухина заходил в тамбурную. Он попросил резервного судью вынести ему копию протокола матча, так как возникли технически проблемы с принтером в судейской комнате. Резервный судья ответил, что эти копии можно сделать позже в комнате делегата. Также после матча в судейскую заходил и начальник «Спартака» Козловцев. Все это был сделано с позволения охранника, который стоял около двери. Речь идет о несоблюдении безопасности на стадионе «Локомотив». Также мы исследовали вопрос, были ли какие-то противоправные действия со стороны Сухины и Козловцева в отношении судей и они сказали, что нет. Не было никакого воздействия. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую, хотя знают, что по регламенту чемпионата клуб должен исключить нахождение посторонних лиц в судейской комнате. Но служба безопасности их туда допускала.

- Мы переносили это заседание, потому что запросили у клубов видео с посекундным таймингом, чтобы определить, кто и когда заходил в судейскую комнату до, во время и после матча. «Спартак» представил нам свое видео. На стадионе «Локомотив» в подрибунном помещении есть комната 120 - судейская. Она состоит из двух помещений: тамбурная и другая, где судьи находятся. Мы смотрели это дело по следующим аспектам:

Что касается начальников команд Сухины и Козловцева, за нарушение регламента каждый из них оштрафован на 150 тыс. рублей.

Кроме того, мы обратили внимание департамента судейства РФС на исполнение своих функциональных обязанностей судейской бригадой матча, поскольку она не отразила факты, что четырежды в судейскую заходил Сухина и один раз Козловцев. Во всех рапортах арбитров написано, что к ним один раз заходил Сухина.

- Вы говорите, что была угроза безопасности, хотя во всех рапортах арбитров указано, что ее не было. За что тогда наказывать?

- За необеспечение безопасности. Оно выразилось в том, что с разрешения службы охраны начальники команд зашли в судейскую. Что могло произойти внутри неизвестно, потому что охранник не контролировал ситуацию. Это создало возможность угрозы безопасности официальных лиц.

- То есть, ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали судей, инспектора или делегата матча, могут ли они зайти?

- Нет. Они даже у охранника разрешение не спрашивали. Просто заходили и все.

- То, что один зашел три раза, а другой один раз, а сумма штрафа одна - 150 тыс. рублей?

- Да. Это нарушение пункта 7.6. Есть грубое нарушение этого пункта и КДК посчитал, что не зависимо от количества заходов, это штраф в 150 тысяч.

- Почему в Кубке России с разрешение инспектора человек, который есть в протоколе, имеет право зайти в судейскую?

- Это не путаница. Такой пункт в свой регламент внесла только одна лига РПЛ. И мы сегодня рассматривали дело по регламенту РПЛ.

- Может ли «Локомотив» подать апелляцию?

- Да. Но он пока не заявил ее. Там через апелляционный комитет решение может быть обжаловано. После получения текста решения он может подать апелляцию в течении семи дней.

- Зачем начальники команда входили в судейскую они объяснили?

- Да. Сухина сказал, что это связано с протоколом. Но сейчас все протоколы в электронном виде. В итоге он его так и не получил, и резервный арбитр сказал, что все эти распечатки можно сделать у делегата. Можно было подойти к охраннику, вызвать резервного арбитра из этой комнаты, и попросить его решить вопрос с протоколом. Судейская – это не проходной двор.

- Вам не кажется ситуация абсурдной, когда все общаются через охранника?

- Нет. Охранником приглашается резервный судья. По пути в судейскую, если арбитры идут после разминки в комнату, можно встретить судей в коридоре. Речь о том, что посторонним нельзя заходить в судейскую. Надо было через делегата все решать, потому что в конечном итоге все равно в комнате делегата распечатали все бумаги.

- Вы не спрашивали у Сухины, подобные истории были на других аренах?

- Мы только этот случай рассматривали. В матче ЦСКА- «Краснодар» президент армейцев зашел в судейскую. Еще был матч «Ахмат» - «Рубин», когда постороннее лицо зашло в раздевалку. Решения выносились такие же – матч на нейтральном поле и штрафные санкции.

- В тех играх, о которых вы говорите, действительно можно было расценивать заход в раздевалку посторонними, как угрозу безопасности. Но сейчас люди просто зашли по вопросам протокола. Это ведь разные ситуации.

- Когда мы рассматривали эти вопросы раньше, у нас не было пункта 7.6 в условии проведения матча. Сейчас он есть.

- В Химках «Локомотив» может сыграть?

- Да.

- Явилось ли то, что у «Локомотива» была условная санкция отягчающим обстоятельством?

- Конечно. Это рецидив.

- Рассмотрение захода Козловцева в судейскую инициировал «Локомотив»?

- Нет. Сегодня Козловцев приехал на заседании в составе «Спартака», и «Спартак» заявил устное ходатайство, чтобы был рассмотрен этот эпизод с точки зрениям необеспечения безопасности на стадионе.

- Без ходатайства «Спартака» вы бы рассматривали заход Козловцева в судейскую?

- Мы об этом не знали. Когда мы рассматривали материалы, Козловцев выступал первым и сказал, что заходил в судейскую. Когда мы смотрели видеоматериалы, то это увидели. Даже если бы он не скал об этом, мы все равно увидели бы этого человека. На видео хорошо видно лицо Козловцева.