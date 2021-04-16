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Пусть Сухина платит пять миллионов. Причем тут болельщики и сам футбол
16 апреля 21:15
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Локомотив»

Пусть Сухина платит пять миллионов. Причем тут болельщики и сам футбол

КДК РФС вынес решения по делу начальников «Локомотива» и «Спартака», нарушивших положения регламента.

У начальников «Локомотива» и «Спартака» Станислава Сухины и Василия Козловцева ничья в личной встрече – 150:150. Не голов только, а тысяч рублей штрафа. Но при этом, образно говоря, в следующий круг прошли красно-белые - за счет мяча, забитого на чужом поле. Как еще расценивать такой факт, что «Локо» один домашний матч проведет на нейтральном поле, а красно-белых – их прямого конкурента в борьбе за второе место - такое наказание не затронуло.

Решение КДК РФС последовало после похождений официальных лиц клубов в судейскую комнату на «РЖД Арене». Скандал, напомним, устроил «Спартака», показав на видео, как из судейской выходит Сухина. Следом выяснилось, что и Козловцев туда наведывался не раз. Объяснения для публики – брали копии протоколов, передавали коды.

Но вот вопрос: почему с Козловцева возьмут те же деньги, что с Сухины? Начальник «паровоза» уже рецидивист. Он лично после матча с «Ахматом» в пятом туре оскорблял арбитров в судейской, за что был дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 200 тысяч. И раз он после этого снова пошел к судьям в нарушение регламента, то априори должен нести большее наказание, чем Козловцев, который ранее в этом замечен не был. Разве это не логично?

Однако РФС не видит разницы. Наказывает клуб, а не сотрудника. Начальникам равный штраф, а «Локо» сыграет на чужом стадионе и лишится денег, которые собрал бы, играя у себя. Правильно ли это? С этим точно надо поспорить. По такой логике можно за нарушение ПДД на служебном авто выписывать компании, которой принадлежит машина, не только штраф, но и выселять всех сотрудников из офиса. К примеру, на недельку. Пусть арендуют в другом городе, покатаются немного на работу, познакомятся с окрестностями.

Бред, скажите. Пожалуй, что так. Но в нашем футбольном регламенте тоже не шибко все разумно. Какая цель в наказании, которое вынес КДК по делам начальников московских клубов? Добиться выполнения требований регламента, надо полагать. Но что для Сухины 150 тысяч? Вряд ли это критическая сумма. В прошлой раз он платил 200 тысяч. И то наверняка не он, а клуб. Обычная практика в таких случаях. И снова пошел в судейскую.

Возможно, Сухина просто не может привыкнуть к тому, что теперь этого делать нельзя. Раньше же ходили, почему больше не разрешается. Особенно ему, бывшему рефери. Подозревать, что именно в этот момент оказывается давление на судей – глупо. Если сами судьи хотят, чтобы на них надавили, то найдут время и место, где предоставят спокойно это сделать представителю клуба. А коли визит посторонних в судейскую их не устраивает, никто не мешает отметить это в протоколе. Игорь Панин, арбитр матча «Локомотив» - «Ахмат» (2:3) не стал же молчать, и Сухина понес наказание.

Сейчас пострадают сотрудники клуба, которым вместо матча на «РЖД Арене» придется ехать в командировку, пусть и не слишком далекую. Болельщики – не все из них захотят отправится в те же Химки (это один из вариантов), многие предпочтут остаться дома. Причем фанатов обоих клубов касается, потому как на нейтральном поле железнодорожники в 29-м туре примут «Динамо». А главные возмутители спокойствия при этом вроде бы не сильно и ущемлены.

Почему бы РФС не установить личные штрафы – исключительно для официальных лиц - не в сотни тысяч рублей, а с шестью нулями, которые не просто отпугнули бы от походов в судейские, но заставили бы выбирать обходные пути сотрудников. Клуб дальше решал бы, платить ему за Сухину пять миллионов, повесить на него или распрощаться с этим персонажем. И дело с концом. Пять на первый раз, на второй пусть будет десять миллионов.

Будет хотя бы логично, что из-за нарушений регламента только клуб попадает на серьезные деньги. Именно клуб, а не футбол. Потому как никакой пользы для чемпионата России, наших болельщиков и соблюдения спортивного принципа решения, вынесенные КДК 16 апреля о матче на нейтральном поле, не несут.

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