Олег Фоменко: Матч с ЦСКА будет определяющим в борьбе за еврокубки

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 4.70
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 3.60 П2 1.82
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.40
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.61 Х 3.90 П2 6.30
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.90
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Кротоне 0 Удинезе 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Олег Фоменко: Матч с ЦСКА будет определяющим в борьбе за еврокубки
17 апреля 12:06
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Сочи"

Олег Фоменко: Матч с ЦСКА будет определяющим в борьбе за еврокубки

Перед матчем 26-го тура чемпионата России «Сочи» - ЦСКА на вопросы журналистов ответили тренер южан Олег Фоменко и защитник Кирилл Заика.

- Нам предстоят три сложных матча за короткий промежуток времени. Ребята отдохнули, хорошо провели этот цикл. Игра покажет, насколько мы будем готовы к встрече с ЦСКА, - рассказал Фоменко.

- Можно ли назвать матч с ЦСКА определяющим в борьбе за еврокубки?

- Да. Отрыв от ЦСКА 6 очков. Потом 9 очков, или даже 7 в случае ничьи будет тяжело ликвидировать на этом участке. Хотя все может быть.

- Появилось ли в игре ЦСКА что-то новое с приходом Олича?

- Есть определенные моменты: отказ от активного прессинга, в атакующих действиях есть небольшие изменения. Поэтому посмотрим. Завтра игра покажет.

- У «Сочи» травмированы Джанаев, Новосельцев, Жоаозинью. Стоит ли ожидать кого-то их них в игре с ЦСКА?

- К сожалению, на этих ребят завтра мы не можем рассчитывать. Но у ас еще останется четыре тура, и я надеюсь, что Джанаев и Жоаозинью присоединятся. У Новосельцева характер травмы посложнее. Он вряд ли успеет восстановиться.

- Команда вошла в серию поражений и опускается в таблице. Какие меры принимаете для исправления ситуации, и в чем главная причина неудач?

- Мы анализируем матчи. Причина в том, что мы мало реализовываем моменты. Нас наказывают за наши ошибки. Чтобы исправить ситуацию, надо забивать то, что создаем, и все придет в норму.

- Как оцените состояние Ивелина Попова, недавно вернувшегося к тренировкам с основой? Сколько он может сыграть с ЦСКА?

- Его реабилитация затянулась. Он не до конца восстановился. Ближайшие 2-3 игры его точно не будет.

- Вы сказали про причины неудач команды. «Сочи» на спаде, три поражения подряд. Можете с чем-то это связать кроме обилия травмированных?

- Мы оцениваем качество игры, и оно осталось на прежнем уровне. Даже добавили в определенных моментах. Плюс мы играли с лидерами чемпионата. «Рубин» из шести матчей выиграл пять. Говорить о спаде трудно и преждевременно. Будут другие матчи, и завтра будем ставить задачу победить. За любые промахи лидеры тебя наказывают. Это было с «Зенитом» и «Локомотивом». Надо меньше ошибаться, потому что за любую ошибку тебя наказывают.

- Насколько сложно руководить командой в отсутствие главного тренера?

- Всегда отсутствие главного тренера вызывает проблемы, но мы с ним на связи. Он присутствует на тренировках, по разрешению врачей. А сегодня он отсутствует по рекомендациям докторов. Мы стараемся решать эти вопросы.

- Есть ли понимание того, кто будет играть на воротах?

- Пока нет. Адамов отсутствовал в прошлом матче из-за отравления. Мы неделю отработали и есть еще сутки до матча. На матч с «Зенитом» планировался один состав, а утром проснулись – Мевля приболел, у Адамова отравление. Утром решим, но понимание уже есть.

- Что с Мевлей?

- Он восстановился, работал неделю.

- Понятно, что Попов завтра не сыграет. Сможет ли сыграть в этом сезоне?

- Мы надеемся. Он в общей группе тренируется, но с определенными ограничениями. Надеемся, что он наденет футболку клуба в этом сезоне.

«Череда поражений не сказывается на команде»

- «Сочи» вступил в тот период сезона, когда настрой команды имеет большое значение. Как сейчас обстоят дела с психологией? Кто неформальный лидер в команде и поднимает дух «Сочи»? – вопрос Заике.

- Если говорить о психологическом состоянии, с этим нет проблем. Есть лидеры и тренер, который всегда может встряхнуть, и в нужный момент подсказать, как и что делать. Мы понимаем ответственность в дальнейших матчах.

- Ходило много разговоров о сборной перед мартовскими матчами, по поводу вашего возможного вызова. Как вы относитесь к этим разговорам и видите ли себя в роли игрока сборной?

- Я такого не слышал и не видел. Есть тренерский штаб, и ему решать, кого приглашать.

- Череда поражений сказывается на команде? И каковы причины неудачного отрезка?

- Нет, не сказывается. Все понимают, что надо исправлять ситуацию и обретать уверенность. Не могу сказать, что мы по игре уступили в трех матчах. С «Рубином» не реализовали моменты. Пропустили дальний удар из-за того, что остались в меньшинстве. Мое нелепое удаление сказалось. А с «Зенитом» мы вышли вперед, но допустили две ошибки со стандарта. Быстрый гол стал решающим в матче. Мы хорошо играли и никому не ступали по игре. Надо также продолжать также и реализовывать свои моменты.

- Чем опасен ЦСКА и на что нужно обратить внимание завтра?

- Мы еще не разбирали соперника. У всех есть сильные и слабые стороны. Тренерский штаб скажет об этом, а нам предстоит это воплотить в жизнь.

- Кому надо больше уделять внимание: Влашичу или Рондону?

- Каждый опасен. Не важно лидер это или нет. Все умеют забивать, отдавать передачи. Всей команде будем уделять внимание.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликовано видео произвольной программы Юдзуру Ханю на турнире World Team TrophyОпубликовано видео победного проката Нейтана Чена на турнире World Team TrophyОпубликовано видео короткой программы Рику Миура и Рюити Кихара на турнире World Team TrophyКак выглядит без своего трико "королева горных лыж"Ягудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойСкандал вокруг Тарасовой набирает обороты
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
В «Авангард» не верят, но Омск готов удивить ЦСКА. Расклад на финал Кубка Гагарина
«Плеймейкер» - о перспективах «Авангарда» в стартующем 18 апреля в Москве финале плей-офф КХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика