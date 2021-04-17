Олег Фоменко: Матч с ЦСКА будет определяющим в борьбе за еврокубки

- Есть определенные моменты: отказ от активного прессинга, в атакующих действиях есть небольшие изменения. Поэтому посмотрим. Завтра игра покажет.

- Да. Отрыв от ЦСКА 6 очков. Потом 9 очков, или даже 7 в случае ничьи будет тяжело ликвидировать на этом участке. Хотя все может быть.

- Можно ли назвать матч с ЦСКА определяющим в борьбе за еврокубки?

- Нам предстоят три сложных матча за короткий промежуток времени. Ребята отдохнули, хорошо провели этот цикл. Игра покажет, насколько мы будем готовы к встрече с ЦСКА, - рассказал Фоменко.

- У «Сочи» травмированы Джанаев, Новосельцев, Жоаозинью. Стоит ли ожидать кого-то их них в игре с ЦСКА?

- К сожалению, на этих ребят завтра мы не можем рассчитывать. Но у ас еще останется четыре тура, и я надеюсь, что Джанаев и Жоаозинью присоединятся. У Новосельцева характер травмы посложнее. Он вряд ли успеет восстановиться.

- Команда вошла в серию поражений и опускается в таблице. Какие меры принимаете для исправления ситуации, и в чем главная причина неудач?

- Мы анализируем матчи. Причина в том, что мы мало реализовываем моменты. Нас наказывают за наши ошибки. Чтобы исправить ситуацию, надо забивать то, что создаем, и все придет в норму.

- Как оцените состояние Ивелина Попова, недавно вернувшегося к тренировкам с основой? Сколько он может сыграть с ЦСКА?

- Его реабилитация затянулась. Он не до конца восстановился. Ближайшие 2-3 игры его точно не будет.

- Вы сказали про причины неудач команды. «Сочи» на спаде, три поражения подряд. Можете с чем-то это связать кроме обилия травмированных?

- Мы оцениваем качество игры, и оно осталось на прежнем уровне. Даже добавили в определенных моментах. Плюс мы играли с лидерами чемпионата. «Рубин» из шести матчей выиграл пять. Говорить о спаде трудно и преждевременно. Будут другие матчи, и завтра будем ставить задачу победить. За любые промахи лидеры тебя наказывают. Это было с «Зенитом» и «Локомотивом». Надо меньше ошибаться, потому что за любую ошибку тебя наказывают.

- Насколько сложно руководить командой в отсутствие главного тренера?

- Всегда отсутствие главного тренера вызывает проблемы, но мы с ним на связи. Он присутствует на тренировках, по разрешению врачей. А сегодня он отсутствует по рекомендациям докторов. Мы стараемся решать эти вопросы.

- Есть ли понимание того, кто будет играть на воротах?

- Пока нет. Адамов отсутствовал в прошлом матче из-за отравления. Мы неделю отработали и есть еще сутки до матча. На матч с «Зенитом» планировался один состав, а утром проснулись – Мевля приболел, у Адамова отравление. Утром решим, но понимание уже есть.

- Что с Мевлей?

- Он восстановился, работал неделю.

- Понятно, что Попов завтра не сыграет. Сможет ли сыграть в этом сезоне?

- Мы надеемся. Он в общей группе тренируется, но с определенными ограничениями. Надеемся, что он наденет футболку клуба в этом сезоне.

«Череда поражений не сказывается на команде»

- «Сочи» вступил в тот период сезона, когда настрой команды имеет большое значение. Как сейчас обстоят дела с психологией? Кто неформальный лидер в команде и поднимает дух «Сочи»? – вопрос Заике.

- Если говорить о психологическом состоянии, с этим нет проблем. Есть лидеры и тренер, который всегда может встряхнуть, и в нужный момент подсказать, как и что делать. Мы понимаем ответственность в дальнейших матчах.

- Ходило много разговоров о сборной перед мартовскими матчами, по поводу вашего возможного вызова. Как вы относитесь к этим разговорам и видите ли себя в роли игрока сборной?

- Я такого не слышал и не видел. Есть тренерский штаб, и ему решать, кого приглашать.

- Череда поражений сказывается на команде? И каковы причины неудачного отрезка?

- Нет, не сказывается. Все понимают, что надо исправлять ситуацию и обретать уверенность. Не могу сказать, что мы по игре уступили в трех матчах. С «Рубином» не реализовали моменты. Пропустили дальний удар из-за того, что остались в меньшинстве. Мое нелепое удаление сказалось. А с «Зенитом» мы вышли вперед, но допустили две ошибки со стандарта. Быстрый гол стал решающим в матче. Мы хорошо играли и никому не ступали по игре. Надо также продолжать также и реализовывать свои моменты.

- Чем опасен ЦСКА и на что нужно обратить внимание завтра?

- Мы еще не разбирали соперника. У всех есть сильные и слабые стороны. Тренерский штаб скажет об этом, а нам предстоит это воплотить в жизнь.

- Кому надо больше уделять внимание: Влашичу или Рондону?

- Каждый опасен. Не важно лидер это или нет. Все умеют забивать, отдавать передачи. Всей команде будем уделять внимание.