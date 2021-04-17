Марко Николич: У «Локомотива» есть девять побед, но пока мы ничего не сделали

- Мы выиграли девять раз подряд, но надо побеждать дальше. Хочу поздравить болельщиков. Прекрасная атмосфера на стадионе. Мы забили четыре мяча сегодня. У нас не было четырех игроков: Мухина, Баринова, Гилерме и Живоглядова. Но получилось все отлично. Мы выполнили задачу и идем дальше.

- Ваша команда смотрелась сегодня динамично и мобильно. Как будете определять состав на следующий матч, ведь, как известно, победный состав не меняют?

- Не могу ответить на этот вопрос публично. Следующая игра – это полуфинал Кубка России с ЦСКА. Это московское дерби. Мы обыграли армейцев три раза подряд. Четвертый раз это трудно будет сделать. Нужна будет концентрация. Я доволен, что ребята сегодня хорошо поработали, но не доволен, что расслабились. Начали неплохо, были моменты, но после 20-й минуты расслабились, теряли позиции, спешили, когда забили мяч, играли как в конце матча. Это очень опасно. Но у нас лучшая команда при обороне на стандартах в чемпионате России.

- Вы ведете психологическую работу, чтобы игроки понимали, что надо продолжать работать и не расслабляться?

- Так нельзя. Я согласен, что есть человеческая психология, но в спорте такого нет. А что мы сделали? Пока ничего. Да, есть 9 побед, но через час после игры надо думать о следующем матче. Все другое ошибочно.

- У вашей команды практически нет слабых мест. Над чем еще надо работать?

- Всегда есть, над чем работать. Я сегодня увидел некоторые вещи, которые можем делать лучше. Постоянно это обсуждаем на теории. Всегда есть моменты, которые можно улучшать. Надо принимать лучшие решения около штрафной соперника, в оборонительный фазе. Мы в принципе делаем это хорошо, но всегда есть, над чем работать.

- После 20 минут ваша команда подсела и отдала инициативу «Ростову». Это не в первый раз и приносит вам успех. Это ваша тактика или не получается всю игру держать темп?

- Мы забили очень рано, но потом мне было очевидно, что немного расслабились. Все было в наших руках. Так нельзя, но это бывает. Это то, над чем нам надо работать. У нас хороший настрой. Всем очевидно, что команда проводит много агрессии, спринтов. Надо относиться к каждому моменту игры серьезно. Есть на поле и вторая команда, которая тоже играет в футбол. Нормально, когда у соперника есть преимущество в каких-то отрезках. Ни одна команда не может 95 минут доминировать.