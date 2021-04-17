Валерий Карпин: В моменте с удалением Гиговича сначала нарушил правила игрок «Локомотива»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 2-й тайм, 88' Порденоне 2 Фрозиноне 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 88' Сассуоло 3 Фиорентина 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 88' Краснодар 2 Зенит 2 П1 13.0 Х 1.24 П2 5.80
Испания - Сегунда 2-й тайм, 77' Лас-Пальмас 0 Малага 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 77' Спортинг Хихон 0 Овьедо 1 П1 18.0 Х 5.80 П2 1.20
Англия - Первая лига 2-й тайм, 57' Уимблдон 4 Суиндон Таун 0
Кубок Англии 2-й тайм, 58' Челси 1 Манчестер Сити 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.70
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Филадельфия Фл 2 Вашингтон Кэпи 3 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.41
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Нью-Йорк Рейнд 4 Нью-Джерси Дэв 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 56' Оксфорд Юнайте 0 Гиллингем 1
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 60' Байер 2 Кёльн 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 34.0
Португалия - Примейра перерыв Бенфика 0 Жил Висенте 1 П1 2.45 Х 3.30 П2 2.95
Португалия - Примейра 1-й тайм, 45+1' Белененсеш 1 Маритиму 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 11.0
Аргентина - Примера не начался Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 Алмере Сити 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия А 21:15 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Кальяри 0 Парма 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.40 Х 4.70 П2 1.64
Англия - Чемпионшип 22:00 Норвич Сити 0 Борнмут 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Ланус 0
Англия - Премьер-лига 22:15 Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.79 Х 3.40 П2 5.50
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.80 Х 4.30 П2 1.61
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 1.88 П2 1.96
Валерий Карпин: В моменте с удалением Гиговича сначала нарушил правила игрок «Локомотива»
17 апреля 19:42
автор: Юлия Григорьевская

Валерий Карпин: В моменте с удалением Гиговича сначала нарушил правила игрок «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:4), ответил на вопросы журналистов.

- Несмотря на последние поражения, игра команды производит благоприятное впечатление. Видно и движение, и понимание за счет чего игроки хотят добиться результата. Чего не хватает, чтобы количество перевести в качество и забитые мячи?
- Согласен с вами. Качества и не хватает, чтобы количество в него перевести. Ошибка в первом голе - это качество. Предугадать такое невозможно. Это несчастный случай. Дай еще 50 раз этот мяч Песьякову, и он его не потеряет. Надо свести к минимуму эти ошибки. После удаления при счете 1:2, не было смысла сидеть в обороне, потому что нет разницы как проигрывать. Приходилось пытаться отбирать мяч. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые не отдадут мяч просто так. До удаления у нас все получалось. Мы атаковали, отбирали, но не хватало качества до предпоследней и последней передачи, чтобы забить. До удаления, за исключением первых пяти минут команда играл нормально, а потом пошел другой футбол. «Локомотиву» такие подарки в начале матча делать нельзя. Отыграться со счете 0:2 на выезде против этой команды очень сложно.

- Осталось совсем немного до конца чемпионата. Какое место было бы для вас оптимальное?
- Нет таких мыслей. Что шестое, что седьмое, что восьмое места никому ничего не дают с точки зрения достижений. Это только статистика для обывателей.

- Если бы не удаление Гиговича, Байрамян раньше вышел бы или вы его на конец матча готовили?
- Если бы да кабы. Не знаю, кто вышел бы. Может, счет был бы уже другой. Надо было решать по ходу матча.

- Вы будете продолжать настаивать на выходе из обороны через короткий пас или разрешите вратарю иногда выбивать мяч вперед, особенно при прессинге?
- А он сегодня не выносил мяч что ли?

- «Локомотив» чем-то удивил сегодня?
- Не могу так сказать. Они как играют в весенней части сезона, так и играли сегодня. Тот же футбол и расстановка. Ничего сверх этого мы не ожидали. Больше неожиданности мы сами себе доставили. Я не ожидал таких ошибок от наших игроков.

- Удалось ли посмотреть эпизод с пенальти и второй карточкой Гиговича. Есть что сказать по этим моментам?
- Про пенальти ничего не могу сказать, не видел, а удаление мне показали. Там сначала был фол игрока «Локомотива». Он рукой хватал. Это пусть компетентные органы разбираются.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
SpaceX выиграла контракт по доставке астронавтов на ЛунуАнна Щербакова: "Я просто каталась и старалась получить удовольствие"Татьяна Тарасова оценила выступление Галлямова и Мишиной на World Team TrophyРоднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании«Пусть заткнутся»: Тарасова вступилась за ТуктамышевуПочему японцы ополчились против фигуристки из России Щербаковой
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика