Валерий Карпин: В моменте с удалением Гиговича сначала нарушил правила игрок «Локомотива»

- Несмотря на последние поражения, игра команды производит благоприятное впечатление. Видно и движение, и понимание за счет чего игроки хотят добиться результата. Чего не хватает, чтобы количество перевести в качество и забитые мячи?

- Согласен с вами. Качества и не хватает, чтобы количество в него перевести. Ошибка в первом голе - это качество. Предугадать такое невозможно. Это несчастный случай. Дай еще 50 раз этот мяч Песьякову, и он его не потеряет. Надо свести к минимуму эти ошибки. После удаления при счете 1:2, не было смысла сидеть в обороне, потому что нет разницы как проигрывать. Приходилось пытаться отбирать мяч. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые не отдадут мяч просто так. До удаления у нас все получалось. Мы атаковали, отбирали, но не хватало качества до предпоследней и последней передачи, чтобы забить. До удаления, за исключением первых пяти минут команда играл нормально, а потом пошел другой футбол. «Локомотиву» такие подарки в начале матча делать нельзя. Отыграться со счете 0:2 на выезде против этой команды очень сложно.

- Осталось совсем немного до конца чемпионата. Какое место было бы для вас оптимальное?

- Нет таких мыслей. Что шестое, что седьмое, что восьмое места никому ничего не дают с точки зрения достижений. Это только статистика для обывателей.

- Если бы не удаление Гиговича, Байрамян раньше вышел бы или вы его на конец матча готовили?

- Если бы да кабы. Не знаю, кто вышел бы. Может, счет был бы уже другой. Надо было решать по ходу матча.

- Вы будете продолжать настаивать на выходе из обороны через короткий пас или разрешите вратарю иногда выбивать мяч вперед, особенно при прессинге?

- А он сегодня не выносил мяч что ли?

- «Локомотив» чем-то удивил сегодня?

- Не могу так сказать. Они как играют в весенней части сезона, так и играли сегодня. Тот же футбол и расстановка. Ничего сверх этого мы не ожидали. Больше неожиданности мы сами себе доставили. Я не ожидал таких ошибок от наших игроков.