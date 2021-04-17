Андрей Червиченко: Только Вилков и слепой не видели, что пенальти на Крыховяке близко не было

- Начнем с первого гола, который сразу дал большую фору «Локомотиву».

- Ну, что сказать, Песьяков и раньше чудил немало. Не считаю, что это неплохой вратарь, но даже и нехороший, не говоря, - отличный. Песьяков никогда не умел нормально выбить ногой, думаю, 50 процентов мячей после его ударов ногой улетают за боковую линию.

Такие «привозы», особенно с откидкой в касание, если не ошибаюсь, один раз, но, кажется, два раза у него были в «Спартаке». Причем, мне кажется, из-за одного «привоза» Песьякова «Спартак» потерял очки в каком-то ключевом матче. Во втором голе тоже не выручил. Что тут сказать, такой у «Ростова» вратарь, кого клуб может себе позволить, тот и играет. Но иногда Песьяков сумасшедшие матчи вытаскивает, а иногда себе позволяет такое, как сегодня.

- К судьям у вас есть претензии?

- Есть. Вилков, скажу мягко, нехороший человек, редиска, кажется, это знают даже уборщицы на стадионах. ВАРом ведал такой же нехороший человек, только находящийся в тени.

То, что за ВАРом сидят незрячие, - очевидно. Только Вилков и слепой не видел, что пенальти на Крыховяке близко не было. А эти, на ВАРе, еще и недалекие люди. Ну, позовите Вилкова, пусть он на себя это возьмет. Снимите с себя подозрение. Вся страна видела, что пенальти не было. Игрок «Ростова» уже поставил ногу, Крыховяк ему под колено ударил и упал. Ну, какой это пенальти?

А красная карточка! Жемалетдинов хлестал Гиговича по лицу, тот, бедный, выставил руку, чтоб укрыться, а ему же и красная. Я посмотрел внимательно – Гигович даже до лица не дотянулся. Жемалетдинов, видимо, на театральные курсы походил – упал, как подкошенный. За артистичность – 6.0!