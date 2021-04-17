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Италия - Серия B 2-й тайм, 88' Порденоне 2 Фрозиноне 0
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Испания - Сегунда 2-й тайм, 72' Лас-Пальмас 0 Малага 0
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НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Филадельфия Фл 2 Вашингтон Кэпи 3 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.41
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Италия - Серия А 21:15 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Кальяри 0 Парма 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.20
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Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.80 Х 4.30 П2 1.61
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Андрей Червиченко: Только Вилков и слепой не видели, что пенальти на Крыховяке близко не было
17 апреля 19:46
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Только Вилков и слепой не видели, что пенальти на Крыховяке близко не было

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко жестко выказался по поводу судейства в матче «Локомотив» - «Ростов».

- Начнем с первого гола, который сразу дал большую фору «Локомотиву».
- Ну, что сказать, Песьяков и раньше чудил немало. Не считаю, что это неплохой вратарь, но даже и нехороший, не говоря, - отличный. Песьяков никогда не умел нормально выбить ногой, думаю, 50 процентов мячей после его ударов ногой улетают за боковую линию.

Такие «привозы», особенно с откидкой в касание, если не ошибаюсь, один раз, но, кажется, два раза у него были в «Спартаке». Причем, мне кажется, из-за одного «привоза» Песьякова «Спартак» потерял очки в каком-то ключевом матче. Во втором голе тоже не выручил. Что тут сказать, такой у «Ростова» вратарь, кого клуб может себе позволить, тот и играет. Но иногда Песьяков сумасшедшие матчи вытаскивает, а иногда себе позволяет такое, как сегодня.

- К судьям у вас есть претензии?
- Есть. Вилков, скажу мягко, нехороший человек, редиска, кажется, это знают даже уборщицы на стадионах. ВАРом ведал такой же нехороший человек, только находящийся в тени.

То, что за ВАРом сидят незрячие, - очевидно. Только Вилков и слепой не видел, что пенальти на Крыховяке близко не было. А эти, на ВАРе, еще и недалекие люди. Ну, позовите Вилкова, пусть он на себя это возьмет. Снимите с себя подозрение. Вся страна видела, что пенальти не было. Игрок «Ростова» уже поставил ногу, Крыховяк ему под колено ударил и упал. Ну, какой это пенальти?

А красная карточка! Жемалетдинов хлестал Гиговича по лицу, тот, бедный, выставил руку, чтоб укрыться, а ему же и красная. Я посмотрел внимательно – Гигович даже до лица не дотянулся. Жемалетдинов, видимо, на театральные курсы походил – упал, как подкошенный. За артистичность – 6.0!

Повторюсь, судья – нехороший человек. В ином мире для судей есть отдельный колет, а для Вилкова это будет свой котел, персональный.

- Но, согласитесь, что «Ростов» даже на ничью не наиграл?
- Это так, «Ростов» сам все проиграл первыми двумя голами. Жаловаться тут не на кого. Когда счет стал 2:1, надо было идти вперед, пытаться отыграться. Не удалось, надо было биться до конца. А проиграл во всей этой ситуации «Спартак».

источник: «Советский спорт»
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