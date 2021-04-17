ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера не начался Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 55' Гоу Эхед Иглс 1 Алмере Сити 0 П1 1.30 Х 4.50 П2 10.0
Италия - Серия А перерыв Олимпия Милан 53 Виртус Болонья 39
Италия - Серия А 1-й тайм, 27' Кальяри 0 Парма 1 П1 11.0 Х 7.70 П2 1.20
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.40 Х 4.80 П2 1.62
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 11' Норвич Сити 1 Борнмут 0
Англия - Премьер-лига не начался Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.70
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.74
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.80 Х 4.40 П2 1.60
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 1.88 П2 1.95
Сергей Семак: Спасибо ребятам за такую ничью, но «Зенит» мог и обыграть «Краснодар»
17 апреля 21:46
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Семак: Спасибо ребятам за такую ничью, но «Зенит» мог и обыграть «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 26-го тура РПЛ Winline - дерби с «Краснодаром» (2:2), ответил на вопросы журналистов.

- Матч получился интересным, с обилием моментов. Что касается нашей игры, мы получили очень неприятный мяч в свои ворота, хотя в начале встречи хорошо его контролировали, и в первом тайме было достаточное количество моментов. Но не смогли забить. Во втором тайме ошиблись и усложнили себе задачу, но перевернули ход матча и могли даже победить. За такую ничью ребятам спасибо. Ошибки, которые мы допустили, будем разбирать.

- Почему вы сделали замены только на 65-й минуте? Значит ли это, что игра в первом тайме вас устраивала? И тяжело ли было решиться на четверную замену?
- Игра в первом тайме была неплохая. За исключением нескольких моментов оборонительного плана. Контроль мяча был хороший. После второго мяча надо было кардинально менять игру, добавлять движение, потому что понятно, что «Краснодар» хорошо бы контролировал мяч, пытался бы успокоить игру, а нам надо было наоборот взвинтить темп, что и сделали футболисты, которые вышли на замену. Они заставили ошибаться соперника, забили два мяча, и остро играли в атаке, оказывая давление до последней минуты матча.

- Как часто на тренировках Барриос оказывается в центре обороны?
- Не часто, но другого выхода не было. Нужно было сохранить Барриоса и выпустить более свежего игрока, чтобы добавить в атаке.

- Вам не кажется, что Барриос перегружен и с каждым матчем все больше ошибается?
- Я не видел у него большого количества ошибок. Он отыграл хорошо.

- Как оцените игру Малкома?
- Ему сложно сейчас входить. Пропустил много. Он только набирает форму. Мы ждем большей остроты. Моменты неплохие у него есть, он старается, работает на команду, это самое важное. А так протяжении всего сезона то одни футболисты, то другие тянут большую часть нагрузки и делают результат для команды. У нас команда, и все вносят свою лепту в ее результаты.

- Как оцените действия «Зенита» после замены Артема Дзюбы?
- В первом тайме у нас были неплохие взаимодействия. После замены группы футболистов, не только Дзюбы, игра немного изменилась. Вышли другие ребята с другими хорошими качествами.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликовано видео произвольной программы Каори Сакамото на World Team TrophyАнна Щербакова стала лучшей по итогам произвольной программы на World Team Trophy"Спартак" ведёт переговоры с португальским тренеромЯгудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойПочему японцы ополчились против фигуристки из России ЩербаковойТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика