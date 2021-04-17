Сергей Семак: Спасибо ребятам за такую ничью, но «Зенит» мог и обыграть «Краснодар»

- Матч получился интересным, с обилием моментов. Что касается нашей игры, мы получили очень неприятный мяч в свои ворота, хотя в начале встречи хорошо его контролировали, и в первом тайме было достаточное количество моментов. Но не смогли забить. Во втором тайме ошиблись и усложнили себе задачу, но перевернули ход матча и могли даже победить. За такую ничью ребятам спасибо. Ошибки, которые мы допустили, будем разбирать.

- Почему вы сделали замены только на 65-й минуте? Значит ли это, что игра в первом тайме вас устраивала? И тяжело ли было решиться на четверную замену?

- Игра в первом тайме была неплохая. За исключением нескольких моментов оборонительного плана. Контроль мяча был хороший. После второго мяча надо было кардинально менять игру, добавлять движение, потому что понятно, что «Краснодар» хорошо бы контролировал мяч, пытался бы успокоить игру, а нам надо было наоборот взвинтить темп, что и сделали футболисты, которые вышли на замену. Они заставили ошибаться соперника, забили два мяча, и остро играли в атаке, оказывая давление до последней минуты матча.

- Как часто на тренировках Барриос оказывается в центре обороны?

- Не часто, но другого выхода не было. Нужно было сохранить Барриоса и выпустить более свежего игрока, чтобы добавить в атаке.

- Вам не кажется, что Барриос перегружен и с каждым матчем все больше ошибается?

- Я не видел у него большого количества ошибок. Он отыграл хорошо.

- Как оцените игру Малкома?

- Ему сложно сейчас входить. Пропустил много. Он только набирает форму. Мы ждем большей остроты. Моменты неплохие у него есть, он старается, работает на команду, это самое важное. А так протяжении всего сезона то одни футболисты, то другие тянут большую часть нагрузки и делают результат для команды. У нас команда, и все вносят свою лепту в ее результаты.