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Виктор Гончаренко: «Краснодар» сам вернул «Зенит» в игру
17 апреля 22:03
автор: Юлия Григорьевская

Виктор Гончаренко: «Краснодар» сам вернул «Зенит» в игру

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после матча 26-го тура чемпионата России Winline-дерби с «Зенитом» (2:2) ответил на вопросы журналистов.

- Поделитесь впечатлениями от матча.
- Эмоциональная игра. Такие матчи нравятся болельщикам. Мы проводили много атак. Было много качественных эпизодов в атаке, как в нашем исполнении, так и у соперника. До замен мы очень хорошо смотрелись и вели по делу. После замен контроль, уровень игры и наше расположение на поле пропало. В этом случае ты постоянно находишься под давлением. У «Зенита» после замен упало качество, но движение улучшилось. Мы их вернули в игру после пропущенного мяча в простой ситуации. Потом и второй пропустили. Моментами мы смотрелись очень хорошо в атаке и не очень хорошо в обороне.

- Стал ли быстрый гол сюрпризом для вас, и как он повлиял на игру?
- Нет. Домашний стадион, и можно любому забивать. Для нас это стало хорошим подспорьем, чтобы мы были увереннее. Этот гол придал нам сил, эмоций и движения.

- Как оцениваете игру Петрова после долгого отсутствия на поле? Он пока не готов на весь матч, раз вы его заменили?
- Он отлично смотрелся все время, пока был на поле. Но не смог продолжить игру из-за того, что мало тренировался.

- Игрокам «Краснодара» не раз требовалась медицинская помощь. Удалось ли избежать серьезных травм?
- Градус игры был высокий. Вроде травм нет.

- Как возникла идея использовать Ионова в качестве центрфорварда? Планируете ли использовать его в этой роли и в следующем сезоне после ухода Берга?
- Мне его возможности известны. Он играл на позиции нападающего у меня в ЦСКА. Не сомневался, что он сыграет вместо Берга. Мы посмотрим, как проведем оставшиеся матчи. Вполне возможно, что на поле будет два нападающих.

- Учитывая потерю мяча Шапи перед вторым голом «Зенита», не считаете ошибкой его выход на поле вместо Кабелла? И не скажется ли этот эпизод на будущее Шапи в команде?
- Нет. Эпизоды мало влияют на будущее. С Реми у нас действительно была хорошая динамика. А как только он ушел с поля, то динамика стала другая.

- Мусаев считал, что Вандерсону удобнее играть справа, а сегодня большую часть матча он провел слева. Чем вызвано ваше решение?
- Он знает, что у меня голова по-другому устроена. Люди не должны привыкать к определенным вещам. Возможно, его лучшая позиция слева, или его действия должны быть другими: развороты, атакующая игра, смена флангов. Возможно, в следующем матче он будет справа.

- Лучшие матчи ЦСКА под вашим руководством характеризовались тем, что команда организованно оборонялась, а группа из трех - четырех человек убегала в контратаки...
- Нет. ЦСКА не играл только на контратаках. Было очень хорошее позиционное нападение, и выбегание вперед. Контратаки - это не для команд, которые проповедуют игру в атаку и претендуют на высокие места. Надо уметь хорошо атаковать позиционно и моментами искать возможности для контратак.

- Что изменилось в игре после первого гола «Зенита», и что ваша команда должна была сделать по-другому в концовке?
- Мы сами вернули «Зенит» в игру. Он стал лучше двигаться, более агрессивно шел в отбор мяча. А у нас пропало расположение на поле, мы чаще теряли мяч под простым давлением, больше выносили мяч. Это и поменялось после гола «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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