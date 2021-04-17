Виктор Гончаренко: «Краснодар» сам вернул «Зенит» в игру

- Поделитесь впечатлениями от матча.

- Эмоциональная игра. Такие матчи нравятся болельщикам. Мы проводили много атак. Было много качественных эпизодов в атаке, как в нашем исполнении, так и у соперника. До замен мы очень хорошо смотрелись и вели по делу. После замен контроль, уровень игры и наше расположение на поле пропало. В этом случае ты постоянно находишься под давлением. У «Зенита» после замен упало качество, но движение улучшилось. Мы их вернули в игру после пропущенного мяча в простой ситуации. Потом и второй пропустили. Моментами мы смотрелись очень хорошо в атаке и не очень хорошо в обороне.

- Стал ли быстрый гол сюрпризом для вас, и как он повлиял на игру?

- Нет. Домашний стадион, и можно любому забивать. Для нас это стало хорошим подспорьем, чтобы мы были увереннее. Этот гол придал нам сил, эмоций и движения.

- Как оцениваете игру Петрова после долгого отсутствия на поле? Он пока не готов на весь матч, раз вы его заменили?

- Он отлично смотрелся все время, пока был на поле. Но не смог продолжить игру из-за того, что мало тренировался.

- Игрокам «Краснодара» не раз требовалась медицинская помощь. Удалось ли избежать серьезных травм?

- Градус игры был высокий. Вроде травм нет.

- Как возникла идея использовать Ионова в качестве центрфорварда? Планируете ли использовать его в этой роли и в следующем сезоне после ухода Берга?

- Мне его возможности известны. Он играл на позиции нападающего у меня в ЦСКА. Не сомневался, что он сыграет вместо Берга. Мы посмотрим, как проведем оставшиеся матчи. Вполне возможно, что на поле будет два нападающих.