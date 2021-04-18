Отскочивший «Зенит», судейские ошибки, могилка в Тушине. Тур принес порцию креатива и скандалов

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 81' Каза Пия 0 Академика 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 70' Милан 2 Дженоа 1 П1 1.10 Х 9.30 П2 28.0
Франция - Лига 1 перерыв ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.60
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Тамбов 0
Англия - Чемпионшип перерыв Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Ян 0 Хайденхайм 1
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 2.95 П2 2.15
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Бохум 0 Ганновер-96 1 П1 2.08 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Примера не начался Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.65 Х 3.25 П2 2.85
Испания - Сегунда не начался Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда не начался УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
Испания - Примера не начался Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.30
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.31 Х 5.60 П2 10.5
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.38 Х 3.50 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.33
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.33
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
КХЛ - плей-офф 18:00 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.85 Х 3.90 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
Отскочивший «Зенит», судейские ошибки, могилка в Тушине. Тур принес порцию креатива и скандалов
18 апреля 14:53
автор: Николай Яременко

Отскочивший «Зенит», судейские ошибки, могилка в Тушине. Тур принес порцию креатива и скандалов

«Когда же это кончится?» - взывает к небесам, поднимая вверх руки, Доменико Тедеско на свежей обложке журнала «Советский спорт – Футбол», который на днях поступит в продажу. Мы знаем: скандалы, связанные с русским футболом не кончатся уже никогда. Даже доползающий до первого места чемпион, оставляет, мягко говоря, очень мутное впечатление.

ГОНЧАРЕНКО ПОЧТИ СДЕЛАЛ СЕНСАЦИЮ

Если бы матч «Краснодара» с питерским «Зенитом» завершился чуть раньше, можно было бы Гончаренко и вовсе героем тура объявлять. Игроки, которые две недели назад даже ползать по полю не могли, предстали совершенно слаженной и созидательной командой, способной возить чемпиона 70 минут.

Но «быки», увы, отдали победу своими руками. Нелепая ошибка на выходе голкипера Матвея Сафонова, а затем непростительный «привоз» от Шапи-Сулейманова мигом смазали концовку, сделав весьма себе уверенные 2:0 никчемными 2:2. Но вот тут очень важный момент! Никто не занесет эту ничью в актив питерцам – два очка потеряли, хотя сейчас это никакого отношения к турнирным раскладам не имеет, чемпионами все равно станут досрочно. А вот для «Краснодара» матч очень важен. И для Гончаренко важен. И для эмоциональной связи между командой и болельщиками – тоже. Гончаренко аплодировал трибунам, а те отвечали ему восторженно. Значит, приняли тренера.

И тренерские решения, новации были. Ну чем не гениальное решение поставить Алексея Ионова в качестве центрфорварда? Дубль сделал, а второму голу будут Месси с Неймаром завидовать.

НЕМЕЦ ВЫИГРАЛ БИТВУ НА ВОЛГЕ

Сандро Шварц продолжает ставить в основу ту динамовскую молодежь, что дает результат: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин. Но преодолевать в первом тайме автобус из десяти волгоградцев было непросто. Вроде бы и моменты возникали, да кроме момента, случившегося под занавес тайма, когда Сильвестр Игбун обошел вратаря, да не попал в пустые, особо вспомнить нечего.

Пенальти, реализованный Даниилом Фоминым, игру оживил. И вот тут Шварц показал себя любителем атакующего футбола. Все его действия и замены свидетельствовали только об одном: и при 1:0, и при 2:0 он на удержание счета не играл, а гнал команду вперед. А та – гналась. И забивала еще.

СУДЕЙСКИЙ ВОПРОС

Без судейских скандалов тур не обошелся. «Не обошелся» - это даже мягко сказано. Правильнее будет сказать так: гигантским набором скандалов заканчивается очередной российский чемпионат. С каждым туром градус нарастает.

В Чечне местный клуб «Ахмат» выиграл со счётом 3:1 у подмосковных «Химок». И несмотря на крупный счет, результат матча - целиком на совести арбитра. Такое ощущение, что затеянную помощь гигантскими суммами из средств налогоплательщиков, которую с чего-то думцы решили оказать отдельно взятому «Ахмату» на минувшей неделе, решили поддержать и судьи. Совершенно непонятно, почему не был отменен гол «Ахмата», почему не показана прямая карточка Ненахову? И вот самое любопытное: на что конкретно смотрел Казарцев на экране? Мы же тоже все видим в трансляции – там полторы минуты ничего не висит, кроме надписи «VAR», но арбитр стоит и смотрит. Зато пенальти в ворота гостей ставит без сомнений. Его тоже на игру принимающая сторона через лесополосу везла?

История с победой «Локо» - тоже не без помощи судей - может восприниматься как цеховая солидарность. «Спартак» очевидным образом перегнул палку, напирая на футбольные власти и прессуя Сухину с Левниковым-младшим. И теперь судьи отдают «долги». Ничем хорошим это не закончится. Но ящик Пандоры «Спартак», плюнувший в суп, и футбольные власти, утершиеся и вроде бы ничего не заметившие, уже открыли.

«СПАРТАК»: КРЕАТИВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вот в чем точно можно положительно отметить красно-белых, так это в продолжающемся креативе – уже не только в соцсетях, а в реальности. Говорю тут без всякой иронии. «Субботник в Тушине» - это яркое шоу: тут и сбор перчаток, и поиск кормушек для птиц, и высаженные фиалки (почему-то в виде могилки, но в форме цифры «9»), и как бы случайно попадающие в кадр буквы «Гуччи» - это все совершенно понятный набор месседжей экс-гендиректору клуба, который приезжает на игру со своей «Уфой». Ребус разгадывается легко: слова Газизова, что он для многих прикрыл в «Спартаке» кормушку, бросает перчатку «Зениту» и намек на трансферы Кокорина и Урунова, мало что давшие команде.

Отличилось в хорошем смысле и «Динамо». В клубе решили обратиться к израненным, но жаждущим побед струнам души болельщиков. Очень важная эмоция: каждый из нас болеет за свою команду. Кто-то у телевизора, кто-то - облачаясь в фирменную атрибутику на стадионе. Наша поддержка - это желание побед, это надежда на высокие места, а то и на чемпионство. Но приходим-то болеть мы не ради будущих побед, а ради тех, кто сегодня весь отдаёт себя игре на поле. «Здесь и сейчас» - так в «Динамо» назвали кампанию на решающую часть сезона. Именно здесь и сейчас мы видим молодых, талантливых, амбициозных. Так почему бы не приживать эти эмоции здесь и сейчас? Для «Здесь и сейчас» были подготовлены обновление визуального стиля клубных медиа, набор иллюстраций, специальный леттеринг, а к фирменной палитре клуба на период кампании был добавлен акцентный цвет. Будет видео, музыкальный трек, капсульные коллекции клубной атрибутики, новые форматы контента в клубных медиа и даже в арт-проекте. Ждем теперь того, как это будет реализовано!

источник: «Советский спорт»
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