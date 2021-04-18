Отскочивший «Зенит», судейские ошибки, могилка в Тушине. Тур принес порцию креатива и скандалов

Пенальти, реализованный Даниилом Фоминым, игру оживил. И вот тут Шварц показал себя любителем атакующего футбола. Все его действия и замены свидетельствовали только об одном: и при 1:0, и при 2:0 он на удержание счета не играл, а гнал команду вперед. А та – гналась. И забивала еще.

Сандро Шварц продолжает ставить в основу ту динамовскую молодежь, что дает результат: Даниил Фомин, Арсен Захарян, Константин Тюкавин. Но преодолевать в первом тайме автобус из десяти волгоградцев было непросто. Вроде бы и моменты возникали, да кроме момента, случившегося под занавес тайма, когда Сильвестр Игбун обошел вратаря, да не попал в пустые, особо вспомнить нечего.

Но «быки», увы, отдали победу своими руками. Нелепая ошибка на выходе голкипера Матвея Сафонова, а затем непростительный «привоз» от Шапи-Сулейманова мигом смазали концовку, сделав весьма себе уверенные 2:0 никчемными 2:2. Но вот тут очень важный момент! Никто не занесет эту ничью в актив питерцам – два очка потеряли, хотя сейчас это никакого отношения к турнирным раскладам не имеет, чемпионами все равно станут досрочно. А вот для «Краснодара» матч очень важен. И для Гончаренко важен. И для эмоциональной связи между командой и болельщиками – тоже. Гончаренко аплодировал трибунам, а те отвечали ему восторженно. Значит, приняли тренера.

Если бы матч «Краснодара» с питерским «Зенитом» завершился чуть раньше, можно было бы Гончаренко и вовсе героем тура объявлять. Игроки, которые две недели назад даже ползать по полю не могли, предстали совершенно слаженной и созидательной командой, способной возить чемпиона 70 минут.

СУДЕЙСКИЙ ВОПРОС

Без судейских скандалов тур не обошелся. «Не обошелся» - это даже мягко сказано. Правильнее будет сказать так: гигантским набором скандалов заканчивается очередной российский чемпионат. С каждым туром градус нарастает.

В Чечне местный клуб «Ахмат» выиграл со счётом 3:1 у подмосковных «Химок». И несмотря на крупный счет, результат матча - целиком на совести арбитра. Такое ощущение, что затеянную помощь гигантскими суммами из средств налогоплательщиков, которую с чего-то думцы решили оказать отдельно взятому «Ахмату» на минувшей неделе, решили поддержать и судьи. Совершенно непонятно, почему не был отменен гол «Ахмата», почему не показана прямая карточка Ненахову? И вот самое любопытное: на что конкретно смотрел Казарцев на экране? Мы же тоже все видим в трансляции – там полторы минуты ничего не висит, кроме надписи «VAR», но арбитр стоит и смотрит. Зато пенальти в ворота гостей ставит без сомнений. Его тоже на игру принимающая сторона через лесополосу везла?

История с победой «Локо» - тоже не без помощи судей - может восприниматься как цеховая солидарность. «Спартак» очевидным образом перегнул палку, напирая на футбольные власти и прессуя Сухину с Левниковым-младшим. И теперь судьи отдают «долги». Ничем хорошим это не закончится. Но ящик Пандоры «Спартак», плюнувший в суп, и футбольные власти, утершиеся и вроде бы ничего не заметившие, уже открыли.

«СПАРТАК»: КРЕАТИВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вот в чем точно можно положительно отметить красно-белых, так это в продолжающемся креативе – уже не только в соцсетях, а в реальности. Говорю тут без всякой иронии. «Субботник в Тушине» - это яркое шоу: тут и сбор перчаток, и поиск кормушек для птиц, и высаженные фиалки (почему-то в виде могилки, но в форме цифры «9»), и как бы случайно попадающие в кадр буквы «Гуччи» - это все совершенно понятный набор месседжей экс-гендиректору клуба, который приезжает на игру со своей «Уфой». Ребус разгадывается легко: слова Газизова, что он для многих прикрыл в «Спартаке» кормушку, бросает перчатку «Зениту» и намек на трансферы Кокорина и Урунова, мало что давшие команде.

Отличилось в хорошем смысле и «Динамо». В клубе решили обратиться к израненным, но жаждущим побед струнам души болельщиков. Очень важная эмоция: каждый из нас болеет за свою команду. Кто-то у телевизора, кто-то - облачаясь в фирменную атрибутику на стадионе. Наша поддержка - это желание побед, это надежда на высокие места, а то и на чемпионство. Но приходим-то болеть мы не ради будущих побед, а ради тех, кто сегодня весь отдаёт себя игре на поле. «Здесь и сейчас» - так в «Динамо» назвали кампанию на решающую часть сезона. Именно здесь и сейчас мы видим молодых, талантливых, амбициозных. Так почему бы не приживать эти эмоции здесь и сейчас? Для «Здесь и сейчас» были подготовлены обновление визуального стиля клубных медиа, набор иллюстраций, специальный леттеринг, а к фирменной палитре клуба на период кампании был добавлен акцентный цвет. Будет видео, музыкальный трек, капсульные коллекции клубной атрибутики, новые форматы контента в клубных медиа и даже в арт-проекте. Ждем теперь того, как это будет реализовано!