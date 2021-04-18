Футбол и финансовая грамотность. Акции каких клубов свободно продаются?

Как оказалось, таких команд больше 50.
«Манчестер Юнайтед» представлен на NYSE - самой крутой фондовой бирже мира. «Аякс» и «Боруссия», две самых интересных команды с точки зрения выращивания и продажи мегаталантливых ребят - на своих страновых площадках.
Выделить эти три клуба/компании стоит потому, что они платят дивиденды. Небольшие, в районе 1-2% годовых, но платят. То есть команды зарабатывают столько, что хватает свободного кэша на выплату поощрений акционерам.
В Италии торгуются бумаги «Ювентуса», «Ромы», «Лацио». «Юве» после того, как подписали Криша, в моменте увеличивал капитализацию в 3 раза. «Рома» очень круто грохнулась после невыхода в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и вполне себе может взлететь, если в этом году выиграет Лигу Европы. «Лацио» хорошо поднимется в цене, если каким-то образом сможет выйти в ЛЧ в этом году.
Акции «Аякса» взлетели в два раза по ходу волшебного сезона-2018/19.
Короче, суть в том, что для условных любителей каких-нибудь футбольных менеджеров эти команды могут показаться очень привлекательными не только в плане игры, но и пресловутого повышения финансовой грамотности. На стоимость бумаг влияет не только спортивный результат, от которого однозначно зависит очень много. На нее влияет и финансовое управление, и маркетинг, и покупка/продажа игроков, и смена тренеров. То есть факторов масса.
На рынке есть масса менее популярных команд. «Порту», «Бенфика», «Лион», «Шальке-04», турецкие гранды, куча клубов из Дании, Польши, Швеции, гранды Шотландии. Есть даже индекс STOXX Europe Football, который растет при роста капитализации команд.
Но есть одно «но», подчеркивает экономический канал. Российских клубов там не будет еще как минимум лет пять. Почему? Потому что везде требуется финансовая отчетность. Поквартально, по МСФО. А что с ней за броуновское движение иногда происходит, объяснять, думается, не нужно.