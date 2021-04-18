Футбол и финансовая грамотность. Акции каких клубов свободно продаются?

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Испания - Примера 2-й тайм, 75' Реал Сосьедад 1 Севилья 2 П1 21.0 Х 5.40 П2 1.20
Испания - Примера 2-й тайм, 78' Осасуна 2 Эльче 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 76' Альбасете 0 Мирандес 0 П1 5.00 Х 1.45 П2 5.80
Испания - Сегунда 2-й тайм, 72' УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 5.50 Х 1.60 П2 4.10
Англия - Премьер-лига перерыв Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.30
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Болонья 2 Специя 0 П1 1.08 Х 13.0 П2 20.0
Италия - Серия А 1-й тайм, 34' Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.95
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 34' Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 1 П1 5.00 Х 3.50 П2 1.70
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Брест 0 Ланс 0 П1 3.10 Х 2.95 П2 2.60
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 33' Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 2.75 П2 2.45
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Дижон 0 Ницца 0 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Лацио 2 Беневенто 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 36.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.33
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.33
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.33
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.40 Х 4.40 П2 10.5
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
КХЛ - плей-офф 18:00 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.85 Х 3.90 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
Франция - Лига 1 18:05 Бордо 0 Монако 0 П1 6.00 Х 4.20 П2 1.59
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.15 Х 4.10 П2 2.90
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Фортитудо 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Уфа 0 П1 1.47 Х 4.35 П2 7.90
Португалия - Сегунда 19:00 УД Оливейренсе 0 Мафра 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Рома 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Испания - Сегунда 19:15 Картахена 0 Тенерифе 0 П1 3.00 Х 2.80 П2 2.80
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Доломити Энерг 0
Футбол и финансовая грамотность. Акции каких клубов свободно продаются?
18 апреля 15:20

Футбол и финансовая грамотность. Акции каких клубов свободно продаются?

Пока в РПЛ идет рубка за 2-4 места (первое, видимо, даже ползающий «Зенит» уже не отпустит), интересным кажется посмотреть на футбольные клубы, акции которых торгуются на фондовых рынках. Публикуем материал канала «Экономизм» с любезного разрешения автора.

Как оказалось, таких команд больше 50.

«Манчестер Юнайтед» представлен на NYSE - самой крутой фондовой бирже мира. «Аякс» и «Боруссия», две самых интересных команды с точки зрения выращивания и продажи мегаталантливых ребят - на своих страновых площадках.

Выделить эти три клуба/компании стоит потому, что они платят дивиденды. Небольшие, в районе 1-2% годовых, но платят. То есть команды зарабатывают столько, что хватает свободного кэша на выплату поощрений акционерам.

В Италии торгуются бумаги «Ювентуса», «Ромы», «Лацио». «Юве» после того, как подписали Криша, в моменте увеличивал капитализацию в 3 раза. «Рома» очень круто грохнулась после невыхода в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и вполне себе может взлететь, если в этом году выиграет Лигу Европы. «Лацио» хорошо поднимется в цене, если каким-то образом сможет выйти в ЛЧ в этом году.

Акции «Аякса» взлетели в два раза по ходу волшебного сезона-2018/19.

Короче, суть в том, что для условных любителей каких-нибудь футбольных менеджеров эти команды могут показаться очень привлекательными не только в плане игры, но и пресловутого повышения финансовой грамотности. На стоимость бумаг влияет не только спортивный результат, от которого однозначно зависит очень много. На нее влияет и финансовое управление, и маркетинг, и покупка/продажа игроков, и смена тренеров. То есть факторов масса.

На рынке есть масса менее популярных команд. «Порту», «Бенфика», «Лион», «Шальке-04», турецкие гранды, куча клубов из Дании, Польши, Швеции, гранды Шотландии. Есть даже индекс STOXX Europe Football, который растет при роста капитализации команд.

Но есть одно «но», подчеркивает экономический канал. Российских клубов там не будет еще как минимум лет пять. Почему? Потому что везде требуется финансовая отчетность. Поквартально, по МСФО. А что с ней за броуновское движение иногда происходит, объяснять, думается, не нужно.

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