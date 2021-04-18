Футбол и финансовая грамотность. Акции каких клубов свободно продаются?

Как оказалось, таких команд больше 50.

«Манчестер Юнайтед» представлен на NYSE - самой крутой фондовой бирже мира. «Аякс» и «Боруссия», две самых интересных команды с точки зрения выращивания и продажи мегаталантливых ребят - на своих страновых площадках.

Выделить эти три клуба/компании стоит потому, что они платят дивиденды. Небольшие, в районе 1-2% годовых, но платят. То есть команды зарабатывают столько, что хватает свободного кэша на выплату поощрений акционерам.

В Италии торгуются бумаги «Ювентуса», «Ромы», «Лацио». «Юве» после того, как подписали Криша, в моменте увеличивал капитализацию в 3 раза. «Рома» очень круто грохнулась после невыхода в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и вполне себе может взлететь, если в этом году выиграет Лигу Европы. «Лацио» хорошо поднимется в цене, если каким-то образом сможет выйти в ЛЧ в этом году.

Акции «Аякса» взлетели в два раза по ходу волшебного сезона-2018/19.