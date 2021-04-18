Олич не сдал первый серьезный экзамен. ЦСКА проиграл в Сочи (видео)

ФЕДОТОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ И ПОБЕЖДАЕТ
Матч на «Фиште» стал первой серьезной проверкой для нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича. В предыдущих трех встречах под его руководством армейцы одержали три победы, неизменно забивая по два мяча. Хорват удивил неожиданным решением усадить на скамейку запасных Марио Фернандеса, а его позицию занял Вадим Карпов. У русского бразильца повреждение, полученное в тренировке накануне, тем не менее здоровье позволило ему попасть в заявку.
У сочинцев вернулся главный тренер Владимир Федотов (он болел). По сравнению с предыдущим туром он сделал одну замену, выпустив в центре обороны Миху Мевля вместо Эмануэля Мамманы. В остальном привычные все лица с учетом травмированных Сослана Джанаева, Ивана Новосельцева и Жоаозиньо. Не оказалось в заявке и возобновившего тренировки Ивелина Попова.
В последних играх сочинцы смотрелись очень прилично, но проиграли три матча из четырех, все сильнее отставая от зоны Лиги Европы, поэтому начали эту встречу с максимальной активностью и должны были открывать счет, но Кирилл Заика непостижимым образом с нескольких метров пробил мимо пустого угла ворот.
НОБОА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Особенно сильно хозяева смотрелись на флангах, где Заике и Сергею Терехову противостояли Георгий Щенников и Карпов. Подопечные Федотова умело создавали в зонах большинство и за счет этого вскрывали игру на краях. Показательно, что к моменту первого удара красно-синих ближе к середине тайма их соперники совершили уже пять попыток.
По атмосфере Олич наверняка чувствовал себя, как дома, поскольку болельщиков ЦСКА на юг России прибыло очень много (выезд был обставлен в стиле фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе, за что им отдельный респект). В шуме трибун наиболее четко были слышны скандирования именно армейцев, создававших великолепную футбольную обстановку. Однако на футбольном поле картина была противоположной. В атакующей группе мяч доходил только до Чидера Эджуке (он был самым острым в составе своей команды), тогда как Никола Влашич, Наир Тикнизян и особенно Саломон Рондон редко оказывались в центре внимания. Пассивно наблюдал за оппонентами опорник Константин Марадишвили.
Так что гол в ворота ЦСКА был сколь необязательным, столь и справедливым по игре. Тикнизян при розыгрыше углового неудачно выбрал позицию и, пропустив мяч за спину, откровенно отбил его в сторону локтем. Станислав Васильев нарушения правил не заметил, но его поправил VAR, а Кристиан Нобоа ударом в девятку не оставил шансов Игорю Акинфееву. Следом Антон Заболотный с передачи эквадорца обязан был удваивать преимущество, но вратарь классно сократил угол обстрела и спас партнеров, а в компенсированное время он вытащил два убойных удара Никиты Бурмистрова с нескольких метров.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОЛИЧА
В перерыве Олич вместо Карпова выпустил Алана Дзагоева и отправил Марадишвили на правый фланг обороны. Идея понятна, опытный полузащитник в игре с мячом намного сильнее конкурента по позиции. Мяч действительно у гостей стал держаться лучше, однако вместо ответного гола пришел второй в ворота Акинфеева. Игорь Дивеев не справился с довольно простой подачей, упустив за спину Заболотного, тот скинул мяч назад и в центр, а набежавший Артур Юсупов расстрелял Акинфеева. Ошибка Дивеева очевидна, но стоит отметить, что и на подбор никто не успел.
В таких вот сложных и неудачных во всех смыслах Оличу и нужно демонстрировать свою квалификацию, как накануне сделал это Сергей Семак в Краснодаре. И надо сказать, что хорват не боится принимать много серьезных решений. Он перевел команду на 4-4-2 и уже к 74-й минуте выработал лимит замен. ЦСКА перевел игру на чужую треть поля, но не выглядел таким единым коллективом, как соперник, регулярно убегавший в опасные контратаки. К 78-й минуте, когда Дивеев один мяч отыграл, статистика по ударам была 17-5, а в створ – 12-1. Нужны ли еще какие-то комментарии?
Лишь после гола Дивеева страсти накалились, и концовка получилась очень интересной. Давление гостей принесло свои плоды – мяч после удара Дивеева со штрафного летел в находившегося в полуметре от стенки Нобоа, но тот труханул и отвернулся, а Николай Заболотный среагировать не успел. В концовке армейцы атаковали всеми силами, и сочинцы практически не помышляли о контратаках, но все-таки удержали минимальное преимущество. Хотя моменты отыграться у ЦСКА были. Например, очень опасно в считанных сантиметрах от штанги пробил Ильзат Ахметов.
Это первая победа в истории «Сочи» над ЦСКА. Интересно, какие выводы Олич сделает из этой игры, ведь в среду его ждет полуфинал Кубка России с «Локомотивом», а в следующие выходные – дерби всея Руси со «Спартаком».
РПЛ. 26-й тур
«Сочи» - ЦСКА – 2:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 40 – с пенальти – 1:0. Юсупов, 54 – 2:0. Дивеев, 78 – 2:1.
«Сочи»: Н. Заболотный, Прохин, Мевля, Миладинович, Заика, Нобоа, Цаллагов, Терехов, Бурмистров (Дуганжич, 85), Юсупов, А. Заболотный (Руденко, 85).
ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Дзагоев, 46), Васин, Дивеев, Щенников, Щенников, Марадишвили, Обляков (Ахметов, 58), Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Тикнизян (Сигурдссон, 58), Рондон (Шкурин, 74).
Предупреждения: Терехов, 35. Васин, 40. Бурмистров, 50. Мевля, 77. Сигурдссон, 81. Н. Заболотный, 85. Дуганжич, 88. Дзагоев, 90+3.
Судья: Васильев (Ижевск).