Олич не сдал первый серьезный экзамен. ЦСКА проиграл в Сочи (видео)

ФЕДОТОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ И ПОБЕЖДАЕТ

Матч на «Фиште» стал первой серьезной проверкой для нового главного тренера ЦСКА Ивицы Олича. В предыдущих трех встречах под его руководством армейцы одержали три победы, неизменно забивая по два мяча. Хорват удивил неожиданным решением усадить на скамейку запасных Марио Фернандеса, а его позицию занял Вадим Карпов. У русского бразильца повреждение, полученное в тренировке накануне, тем не менее здоровье позволило ему попасть в заявку.

У сочинцев вернулся главный тренер Владимир Федотов (он болел). По сравнению с предыдущим туром он сделал одну замену, выпустив в центре обороны Миху Мевля вместо Эмануэля Мамманы. В остальном привычные все лица с учетом травмированных Сослана Джанаева, Ивана Новосельцева и Жоаозиньо. Не оказалось в заявке и возобновившего тренировки Ивелина Попова.

В последних играх сочинцы смотрелись очень прилично, но проиграли три матча из четырех, все сильнее отставая от зоны Лиги Европы, поэтому начали эту встречу с максимальной активностью и должны были открывать счет, но Кирилл Заика непостижимым образом с нескольких метров пробил мимо пустого угла ворот.

НОБОА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Особенно сильно хозяева смотрелись на флангах, где Заике и Сергею Терехову противостояли Георгий Щенников и Карпов. Подопечные Федотова умело создавали в зонах большинство и за счет этого вскрывали игру на краях. Показательно, что к моменту первого удара красно-синих ближе к середине тайма их соперники совершили уже пять попыток.

По атмосфере Олич наверняка чувствовал себя, как дома, поскольку болельщиков ЦСКА на юг России прибыло очень много (выезд был обставлен в стиле фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе, за что им отдельный респект). В шуме трибун наиболее четко были слышны скандирования именно армейцев, создававших великолепную футбольную обстановку. Однако на футбольном поле картина была противоположной. В атакующей группе мяч доходил только до Чидера Эджуке (он был самым острым в составе своей команды), тогда как Никола Влашич, Наир Тикнизян и особенно Саломон Рондон редко оказывались в центре внимания. Пассивно наблюдал за оппонентами опорник Константин Марадишвили.