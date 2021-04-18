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«Удачи Оличу! Половину команды мокрой тряпкой гнать». Болельщики – о поражении ЦСКА от «Сочи»
18 апреля 21:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК ЦСКА

«Удачи Оличу! Половину команды мокрой тряпкой гнать». Болельщики – о поражении ЦСКА от «Сочи»

ЦСКА проиграл в Сочи со счетом 1:2 в матче 26-го тура РПЛ. Армейцев спасло то, что «Спартак» спустя пару часов дома был разгромлен «Уфой» - 0:3.

В ДЕРБИ «ВСЕЯ РУСИ» СТАВКИ ВОЗРОСЛИ

Поражение спартаковцев в Москве оставляет шансы ЦСКА в борьбе за второе место и, соответственно, за путевку в Лигу чемпионов. Теперь для обеих команд приобретает огромное значение предстоящее в следующем, 27-м туре, дерби «всея Руси». Матч пройдет в воскресенье, 25 апреля, в Тушино.

За четыре тура до конца чемпионата у «Локомотива» 49 очков и второе место, у «Спартака» - 47 (3-е место), у ЦСКА – 46 (5-е). Также по 46 очков у «Рубина» (4-е) и «Динамо» (6-е).

Но есть ощущение, что ни «Рубин», ни «Динамо» за путевку в Лигу чемпионов побороться не смогут.

Что касается матча в Сочи, хозяева победили заслуженно. Если б еще Заика при счете 0:0 в первом тайме попал в ворота с двух метров, победа сочинцев была бы еще весомей.

Нобоа открыл счет с пенальти на 40-й минуте, справедливо назначенного за игру рукой Тикнизяна. Арбитр Васильев пошел смотреть VAR, просмотр его убедил, что молодой армеец действительно сыграл рукой в своей штрафной.

На 54-й Юсупов воспользовался скидкой головой Заболотного, и сходу неотразимо пробил в угол с семи метров.

Дивеев сократил разрыв прямым ударом со штрафного в нижний угол на 74-й минуте, Нобоа подпрыгнул и увернулся в стенке. Гол на его совести.

За оставшееся время армейцы не смогли отыграться. Счет совершенно по игре.

«Игры не было при Гончаренко. Откуда ей сейчас взяться?»

ЦСКА при Оличе проиграл впервые, правда, в Сочи был всего третий его матч на посту главного тренера. В первых двух - две победы. Но и соперники были не самые проблемные - «Тамбов» и «Ротор».

Однако болельщики не ругают Олича за неудачу в Сочи, поддерживают хорвата, а во всем винят футболистов.

Polpot69
Удачи Оличу! Половину команды мокрой тряпкой гнать, половине объяснить, как в футбол играть, но стандарт разыграли интересно.

putinanazadnet
Игры не было и при Гончаренко. Откуда ей сейчас взяться?

zOOz
Да, надо и игроков менять всех или почти всех. С этими игроками каши не сваришь.

customs
С такой игрой слетят и «Спартаку». Да и еврокубковую зону покинут.

kolesnikovv
Слишком много пассажиров в команде, пристроились и едут, контракт есть, зарплата идет, а пользы для команды ноль. Они устраивали прошлый тренерский штаб и руководство команды. Посмотрим, будут ли летом перемены при Оличе.

rasker
Ничего удивительного. Во-первых, я уже не раз говорил, что с этими игроками не поможет ни Клопп, ни Моуриньо. А во-вторых, Сочи, он же Зенит-2, борется со всеми командами, кроме одной. Одно домашнее поражение в сезоне и угадайте, от кого.

kinvestor
Так они лигу Европы не тянут. Какая лига чемпионов?

источник: «Советский спорт»
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