Доменико Тедеско: «Спартак» не сделал ничего, чтобы заслужить победу над «Уфой»

- Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за результат, - сказал Тедеско. - Мы плохо играли. Не было на поле ни эмоций, ни сил, ни агрессии. Играли просто как дети. Всю неделю мы старались поддерживать высокий ритм на тренировках, и было много теоретических занятий, как командных, так и индивидуальных. Мы говорили с ребятами о том, что сегодняшняя встреча как финал. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу.

- Что не получалось в обороне? Показалось, «Уфа» могла забить больше.

- Логично передоложить, что против таких соперников надо думать о том, что произойдет, когда твоя команда потеряет мяч. Этим мы занимаемся с тех пор, как я пришел в «Спартак». Мы сегодня при наших атаках, когда теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам. Сложно было это делать, потому что в начале матча ряд наших футболистов получил желтые карточки. Сегодня у нас не было игры весь матч, ни с мячом, ни без него. Я всегда защищаю своих ребят, но сегодня не буду это делать. Я сказал им об этом после матча. Бесполезно говорить о тактике, если не было никакой базы в игре, не было концентрации, не было приложено достаточно усилий, не было голода до победы.

- Возможно, что такой результат «Спартака» из-за вчерашней победы «Локомотива» и ничьи «Зенита»? Может, это сказалось психологически, потому что очень резко изменилась игра «Спартака»?

- В футболе все возможно. Сложно сказать, что повиляло на сегодняшнюю игру: здоровье, пища, сон, проблемы дома, игра «Локомотива», судьи. Но это не касается сегодняшней игры. Нас не был на поле. «Локомотив» выиграл 9 матчей и не совсем правильно говорить, что это повлияло. Мы просто плохо сегодня играли. Это основное.

- «Спартак» пропускает на протяжении десяти матчей подряд. Что не так с обороной?

- Сложно сказать, много мы пропускаем или нет. Обычно у нас хорошая оборона. Мы высоко прессингуем, играем на опережение. Но сегодня было много потерь мяча из-за того, что высоко прессинговали, вынуждая соперника играть длинными передачами. Мы выигрывали единоборства, верховые мячи, но подбор в большинстве случаев был за «Уфой». В этом была наша проблема. Что касается голов, можно пропустить тридцать мячей в тридцати матчах и при этом достойно выглядеть. Все относительно. В Ростове мы тоже пропустили мячи, но нужно смотреть на ход встречи, и на то, в каких ситуациях эти мячи были пропущены: с игры, со стандартов, со штрафных, с угловых, вследствие чьих ошибок.

- Следующий матч – это дерби с ЦСКА, а Жиго сегодня получил красную карточку. Он будет наказан за такое безрассудное поведение?

- На сегодня достаточно наказаний. Он и без того пропустит дерби. Первую карточку он получил на одиннадцатой минуте. К тому времени это была вторая карточка, которую мы получили. Но перед игрой с ЦСКА мы должны разобрать эту встречу и проанализировать, почему такое произошло. На этой неделе многие футболисты слишком рано начали думать о дерби с ЦСКА, когда основная цель всегда предстоящий матч. Нужно будет эту игру проанализировать и потом готовиться к ЦСКА.