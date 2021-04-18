Доменико Тедеско: «Спартак» не сделал ничего, чтобы заслужить победу над «Уфой»

- Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за результат, - сказал Тедеско. - Мы плохо играли. Не было на поле ни эмоций, ни сил, ни агрессии. Играли просто как дети. Всю неделю мы старались поддерживать высокий ритм на тренировках, и было много теоретических занятий, как командных, так и индивидуальных. Мы говорили с ребятами о том, что сегодняшняя встреча как финал. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу.
- Что не получалось в обороне? Показалось, «Уфа» могла забить больше.
- Логично передоложить, что против таких соперников надо думать о том, что произойдет, когда твоя команда потеряет мяч. Этим мы занимаемся с тех пор, как я пришел в «Спартак». Мы сегодня при наших атаках, когда теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам. Сложно было это делать, потому что в начале матча ряд наших футболистов получил желтые карточки. Сегодня у нас не было игры весь матч, ни с мячом, ни без него. Я всегда защищаю своих ребят, но сегодня не буду это делать. Я сказал им об этом после матча. Бесполезно говорить о тактике, если не было никакой базы в игре, не было концентрации, не было приложено достаточно усилий, не было голода до победы.
- Возможно, что такой результат «Спартака» из-за вчерашней победы «Локомотива» и ничьи «Зенита»? Может, это сказалось психологически, потому что очень резко изменилась игра «Спартака»?
- В футболе все возможно. Сложно сказать, что повиляло на сегодняшнюю игру: здоровье, пища, сон, проблемы дома, игра «Локомотива», судьи. Но это не касается сегодняшней игры. Нас не был на поле. «Локомотив» выиграл 9 матчей и не совсем правильно говорить, что это повлияло. Мы просто плохо сегодня играли. Это основное.
- «Спартак» пропускает на протяжении десяти матчей подряд. Что не так с обороной?
- Сложно сказать, много мы пропускаем или нет. Обычно у нас хорошая оборона. Мы высоко прессингуем, играем на опережение. Но сегодня было много потерь мяча из-за того, что высоко прессинговали, вынуждая соперника играть длинными передачами. Мы выигрывали единоборства, верховые мячи, но подбор в большинстве случаев был за «Уфой». В этом была наша проблема. Что касается голов, можно пропустить тридцать мячей в тридцати матчах и при этом достойно выглядеть. Все относительно. В Ростове мы тоже пропустили мячи, но нужно смотреть на ход встречи, и на то, в каких ситуациях эти мячи были пропущены: с игры, со стандартов, со штрафных, с угловых, вследствие чьих ошибок.
- Следующий матч – это дерби с ЦСКА, а Жиго сегодня получил красную карточку. Он будет наказан за такое безрассудное поведение?
- На сегодня достаточно наказаний. Он и без того пропустит дерби. Первую карточку он получил на одиннадцатой минуте. К тому времени это была вторая карточка, которую мы получили. Но перед игрой с ЦСКА мы должны разобрать эту встречу и проанализировать, почему такое произошло. На этой неделе многие футболисты слишком рано начали думать о дерби с ЦСКА, когда основная цель всегда предстоящий матч. Нужно будет эту игру проанализировать и потом готовиться к ЦСКА.
- По вашим эмоциям кажется, что это ваш худший матч в карьере и есть ли у вас понимание, что не так было с эмоциями? Это потому что игроки держали в голове встречу с ЦСКА или из-за судейских скандалов?
- Не знаю ничего про скандалы. Мы сделали все, чтобы мотивировать команду, потому что понимали, что это важная игра. Не знаю, худший ли это матч был в моей карьере, потому что игр у меня за плечами много. Я не год и не два работаю тренером. Но при подготовке мы сделали все, но не смогли выиграть. Это моя ошибка. Надо делать выводы, понять, что пошло не так, и исправить это.
- Знали ли вы и игроки «Спартака» про печальную традицию проигрывать в свой день рождения? И не показалось ли вам, что в отсутствие боевых характеров, как у Соболева, Джикии, без остроты Айртона оказывается, что лидеров в команде маловато?
- К сожалению, я не знал о такой традиции. Может, лучше было бы сыграть вчера или завтра. Но речь не об этом. Проще всего было бы сказать, что нам не хватало этих ребят, но если ты хочешь быть большим клубом, нужно уметь справляться с такими ситуациями. Взять «Баварию», у нее несколько недель отсутствует из-за травмы Левандовски, но она и без него в Париже выиграла 1:0, и «Вольфсбург» вчера обыграла. Всегда сравниваю «Спартак» с Баварией, потому что это два великих клуба. Если ты хочешь быть великим, надо уметь справляться с такими трудностями. Если бы мы сегодня не смогли забить, но все получалось и не хватало последней фазы в атаке, тогда можно было говорить, что Соболева не хватало. Но если бы он вышел сегодня на поле, то после финального свистка тоже ушел бы голодный, в том смысле, что не забил бы.
- Складывается ощущение, что у Мозеса не горят глаза, что он как будто без желания играет большее количество матчей. Не замечаете ли вы этого? Он вообще хочет остаться играть в «Спартаке»?
- Сегодня сложно говорить о ком-то по именам. Может, вы и правы, что у него не было сегодня эмоций. А у кого они были на поле? Мы все ответственны за поражение. Нужно проанализировать встречу. Мы вначале неплохо играли, но потом пропустили два мяча.
«Не сказал бы, что «Уфа» легко обыграла «Спартак»
- Вам не показалось, что могли забить «Спартаку» даже больше четырех мячей? В первом тайме было очень много нереализованных моментов. И за счет чего удалось так легко обыграть «Спартак»? – вопрос Стукалову.
- Не то, что легко мы обыграли «Спартак». В этой команде собраны квалифицированные футболисты. Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны «Спартака». То, что получилось сделать в тактическом плане, это благодаря ребятам. У нас был недельный цикл, мы разбирали, показывали, отрабатывали, как будем выходить и использовать зоны в обороне «Спартака», которые образовывались при постепенных атаках. В принципе, мы добились того, что хотели.
- После двух нереализованных моментов во втором тайме вы так хватались за сердце, что, казалось, до инфаркта не далеко. Вы действительно так переживали, что это может выйти боком при счете 2:0?
- До инфаркта, дай бог, мне еще далеко. А что касается незабытых моментов, вы же знаете правило, что когда не забиваешь ты, забивают тебе. Поэтому где-то екало, но надо отдать должное ребятам. Они выстояли и забили третий мяч.