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Эсекель Понсе: «Спартаку» не хватало терпения в атаке, и поэтому мы проиграли «Уфе»
18 апреля 22:52
автор: Сергей Иванов

Эсекель Понсе: «Спартаку» не хватало терпения в атаке, и поэтому мы проиграли «Уфе»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе после поражения от «Уфа» (0:3) в матче 26-го тура чемпионата России рассказал о причинах неудачи.

- Что не получилось и почему случилось такое поражение?
- Очень расстроены таким результатом. Мы не представляли перед игрой, что матч может закончиться подобным образом. Мы очень плотно готовились к этой игре, но в итоге все пошло не так. Не справились.

- У «Спартака» сегодня не было дисквалифицированного Соболева. В предыдущих матчах главные тренеры соперников говорили, что «Спартак» играет просто: дальний заброс, вертикальный пас на Соболева, борьба, скидки. Сегодня такая тактика не проходила, при наличие вас, Ларссона и Промеса в нападении. Соболев так важен?
- Я не знаю, откуда у вас подобные данные. Я считаю, что мы играем в более разнообразный футбол: не только длинными передачами, но и комбинационно. Сегодня старались также играть, благо у нас есть для этого исполнители и качество. Но нам не хватало терпения в атаке. Это было причиной поражения.

- У «Спартака» часто возникают проблемы с командами, которые обороняются глубоко в две линии. За счет чего преодолевать такую оборону и создавать моменты? Ведь даже до гола «Уфы» у вашей команды не было моментов, тогда как соперник мог забить три, а реализовал один.
- Я должен признаться, что «Уфа» сегодня играла не хуже, чем команды из первой пятерки нашего чемпионата. Дело было именно в терпении в финальной стадии атаки, которого нам не хватило. Надо было делать последний пас и забивать. Когда терпения нет, то мяч теряется, соперник бежит в контратаку. В таких вот контратаках мы пропустили сегодня три мяча.

- После нескольких побед подряд все пели «Спартаку» дифирамбы и называли главным фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. А может и за чемпионство могли побороться. Сейчас, после двух поражений подряд, ваша команда может вообще остаться без еврокубков на следующий сезон. Вы понимаете, что сейчас ситуация настолько сложная, что нельзя допускать вообще ни одной ошибки?
- Да, я согласен, сегодня был очень плохой матч. Не только из-за счета на табло, но и потому, что мы потеряли очень важные три очка. Я сейчас поеду домой и, поверьте, ни о чем, кроме сегодняшнего матча, больше не смогу думать. Но нам надо продолжать работать, готовиться к ЦСКА, выходить с высоко поднятой головой и пытаться биться дальше.

- С ЦСКА не сыграет Жиго. Согласны с тем, что в случае поражения в дерби сезон можно будет считать проваленным?
- Если говорить об удалении, то затрагиваешь тему судейства, а я этого не люблю. Конечно, нам будет не хватать Жиго, потому что это отличный защитник и партнер. Но мы все будем готовиться к ЦСКА и должны приложить все усилия, чтобы одержать победу.

- Когда Жиго получил вторую карточку, то очень эмоционально отреагировал на это - набросился на соперника. Что там произошло. И что он сказал в раздевалке?
- Вы знаете Жиго не хуже меня. В каждом матче он идет в единоборства без какого-либо злого умысла. Да, он играет плотно, в контакт, но всегда старается сыграть в мяч и на сто процентов чисто. Надо еще пересмотреть этот эпизод, но там не было ничего такого на вторую желтую карточку. Да, он шел в борьбу и это было агрессивно, но допустимо.

- «Спартак» в день рождения клуба всегда проигрывает. Было поражение от «Анжи», «Тосно», и теперь «Уфа». Чего же ждать через год на столетие клуба?
- Не верю в такие вещи. Мы на этой неделе тренировали упорно и делали все, чтобы победить. Если господь пожелает, то в следующем году эта плохая традиция прервется и станет частью истории.

источник: «Советский спорт»
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