«Этот проект – циничный!» УЕФА проигрывает Суперлиге

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Если это произойдет, хотим повторить, что мы – УЕФА, FA, RFEF, FIGC, Премьер-лига, Ла Лига, Серия А, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены – будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

«Мы узнали, что несколько английских, испанских и итальянских клубов, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги.

Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом.

Призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел», – говорится в совместном заявлении УЕФА, лиг и ассоциаций.

В воскресенье стало известно, что сторонники Суперлиги объявят о создании турнира в ближайшее время. Пока идею поддержали 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

«Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» пока отказались от участия.

Заявление УЕФА поддержали Футбольная ассоциация Англии (FA), АПЛ, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Ла Лига, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Серия А.

Россия на обочине футбольного процесса – ее ни в Суперлигу не приглашали, ни даже для массовости к голосам «против» не подтягивали.

Закончив с обязательным изложением официальных заявлений, обратимся теперь к сути. И объясним, почему УЕФА, похоже, безнадежно отстает и проигрывает эту гонку.

Благодарность «особенно швейцарским клубам» - они что, к грандам еврофутбола относятся? Да нет, просто с остальными пока не очень понятно. А надо же создать видимость широкой коалиции.

Смешная угроза по поводу «будет запрещено играть…» - ну, это детский сад, конечно. Она абсолютно не действенна. Мне вот даже вспомнился 1990 год, когда разваливался СССР, и его футбольный чемпионат по весне покидали вильнюсский «Жальгирис» и две грузинские команды – «Динамо» (Тбилиси) и «Гурия» (Ланчхути). Ясно было, что все рушится, все летит в тартарары. Но футбольная федерация СССР долго обсуждала «проступок» и грозила пальчиком: захотят вернуться – путь начнут со второй лиги. Какая вторая лига? Какие обсуждения?

Суперлигу создают не для того, чтобы оставаться в национальных кластерах-чемпионатах, которые автоматически превратятся во второсортные турниры. И про еврокубки тоже все все понимают. Это бизнес. А в бизнесе думают о прибыли. А риски? Риски минимизируют. Вот точно такая же история в футболе. Сегодняшний футбол на фоне пандемии – это риск. «Реалу», «Манчестеру», «Барселоне» хочется сохранить и преумножить. Поэтому они правы в своей борьбе.

А раз уж УЕФА перешел к открытым угрозам, то тоже не от нечего делать: ситуация к стенке приперла. Казалось бы, ну чего сейчас кипятиться? Сколько лет, начиная с нулевых, про Суперлигу говорят? Иллюзия все это, выторговывание новых бонусов для топов.

Но, похоже, что все-таки нет. В прошлом году, уходя из «Барселоны», небезызвестный президент Жозеп Бартомеу вбросил в массы инфу, что «Барселона» согласилась войти в европейскую Суперлигу. В конце года уже в «Реале» вбросили. Точнее, Флорентино Перес зарядил: «Футбол никогда не будет прежним, пандемия изменила все. Реформы не ждут. Мы обязаны бороться за это изменение». За что бороться, совершенно понятно.

В январе активно говорилось и писалось о бюджете, и о потенциальных спонсорах, и дате старта - 2022 год. Бюджет на запуск - 4,6 миллиарда от банка JPMorgan, которые планируется отбить продажей медиаправ. Суперлигу также поддерживает Key Capital Partners – компания, которая занимается раскачкой стартапов и молодых проектов. Назывался в разных версиях и список потенциальных участников.

Одно точно можно утверждать: Суперлиге быть, потому что главные драйверы проекта - хозяева «Реала» и «Ювентуса».

По экономике проекта. 15 клубов-основателей получат 3,1 миллиарда фунтов (суммы от 89 млн до 310 млн фунтов) на развитие. Деньги можно тратить на стадионы, тренировочные объекты или для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за коронавируса. Кроме того, каждый клуб, участвующий в Суперлиге, получит по 350 миллионов евро. Планируется, что 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Пока идею поддержали 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

- Сегодня практически официально создается Суперлига. В день, когда швейцарцы даже родственникам не звонят без особенного повода, УЕФА созывает кризисное совещание. По сути, шесть английских топ-клубов и по три итальянских и испанских выходят из УЕФА, - прокомментировал ситуацию известный инсайдер Нобель Арустамян.

Окончательная позиция УЕФА будет оглашена завтра на пресс-конференции. Правда, на ней будет объявлено и о реформе Лиги чемпионов, к которой и подтолкнуло создание Суперлиги. Федерация готова уступить часть контроля клубам, но хочет сохранить право вето на ключевые решения и получить гарантию дохода.

После пандемии мир уже не моет быть прежним. И те, кто умеют считать деньги, это тоже просчитали раньше других. Успешные клубы решили просто перестать поддерживать кучу нахлебников в виде бюрократии и никому не нужных проектов.

По сути мы получаем «футбольную НХЛ», то есть закрытую лигу, кстати, по примеру американской же МЛС. С чего бы со временем не пойти по этому пути и всем остальным? Может, когда-то и у нас такое появится. Как гарантия от появления в ней разного рода «Тамбовов».

Впрочем, последнее – это, конечно, мечты.