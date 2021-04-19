Анзор Кавазашвили: У «Спартака» как не было лидера, так и нет

- У вас есть объяснение, что произошло со «Спартаком» во встрече с «Уфой»?

- Я, прежде всего, хотел бы защитить нашего вратаря, который постоянно допускает ошибки. Он как будто соревнуется с Сафоновым, который также стал пускать такие пенки, просто диву даешься. А что касается игры, думаю, после проигрыша «Локомотиву» футболисты были не готовы к серьезной борьбе с «Уфой». Я бы не сказал, что с железнодорожниками «Спартак» сыграл слабо. Даже вдесятером командна играла на пределе своих возможностей, создавала моменты. К сожалению, после возвращения Промес выложился в первых матчах, показав свою былую игру, а потом сдал. У него нет того движения, как раньше. Лидера в команде как не было, так и нет.

- «Спартак» мог ведь проиграть и более крупно, если бы при счете 0:2 «Уфа» забила два верных момента. Неужели в обороне так не хватило дисквалифицированного Джикии?

- У меня вообще закрадывается такое мнение, что футболисты сплавляют Тедеско, который грозиться все время уйти. Очень похоже на это. Видимо, они не знают, что от тренера ждать.

- Но ведь «Спартак» борется за Лигу чемпионов. Как он может специально проигрывать, когда на кону такой турнир?

- Смотрите. Первое место «Спартак» не завоюет. Это понятно. И даже «Локомотив» его не возьмет, который вышел на второе место. А красно-белые после поражения от «Локомотива» потеряли моральные возможности участвовать в борьбе за призовое место. Сомневаюсь, что они удержаться даже на третьей строчке. Это самое страшное. Они психологически убиты.

- Но ведь следующая игра с ЦСКА и там эмоции будут бить через край.

- И это здорово. Без эмоций жить нельзя. Но к ним нужно приложить мастерство, которого не хватает. Когда спартаковцы не могут справиться с периферийной командой, тем более Уфа - не футбольный город, и так позорно сдают игру, я этого не понимаю.

- ЦСКА тоже проиграл в этом туре «Сочи».

- Это непростая команда, а дочерний клуб «Зенита». Это второй «Зенит». Питерцы отдают им тех футболистов, которые прилично играют. Сочи - богатый город и ему нужна забава. Нет там сейчас игровых автоматов, а футбол это заменяет. Ведь посмотрите, «Сочи» идет не на последнем месте, и даже не в середине таблицы. Они серьезно претендуют на первую половину турнирной таблице. Им не стыдно проиграть.