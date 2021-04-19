ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.85 Х 3.10 П2 5.30
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.22
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.77 Х 3.40 П2 4.60
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 4.40 Х 4.60 П2 1.72
Сергей Кирьяков: Суперлига – авантюрная идея, я не верю е ее жизнеспособность
19 апреля 13:01
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Barca Universal

Сергей Кирьяков: Суперлига – авантюрная идея, я не верю е ее жизнеспособность

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился мнением о создании нового турнира - Суперлиги, о чем вчера было объявлено.

- Вчера ночью стало известно о создании Суперлиги. Как относитесь к этой идее?
- Понятно, что клубы преследуют свои интересы – это деньги. Они рассчитывают, что будет больше топовых матчей, на которых можно хорошо заработать. Но я думаю, что это авантюрная идея. Появится ли интерес к Суперлиге, это еще вопрос. УЕФА уже сообщило, что категорически против Суперлиги и вынесет санкции клубам-участникам, вплоть до исключения из национальных чемпионатов. Это говорит о том, что все футбольные организации против создания чего-то нового. Сейчас уже есть популярные турниры, они существуют долгое время и все работает солидно. Сейчас идет противостояние денег и футбола. Думаю, что в итоге победит футбол.

- Насколько реально, что нынешняя Лига чемпионов будет остановлена, о чем сейчас многие пишут?
- Нельзя исключать любое развитие ситуации. Понятно, что без топ-клубов это будут уже не те турниры, и интерес к ним уменьшится. Но я не думаю, что все переключатся на новый турнир. Помимо топ-клубов существует много других команд, которые тоже хотят соревноваться и для которых матчи с сильнейшими клубами - это событие. А создание лиги для элитных команд, где будут крутиться очень большие деньги – неправильно. Даже по отношению к средним клубам, которые всегда имеют шансы на сенсации. За это мы и любим футбол, что бывают непредсказуемые результаты. Поэтому я считаю, что у Суперлиги вряд ли есть будущее. УЕФА не даст спокойно жизни и будет вставлять палки в колеса. Думаю, через какое-то время все вернется на круги своя. Они действительно могут остановить Лигу чемпионов. Это будет частью их борьбы с Суперлигой и таких вот самовольных решений.

- У вас есть понимание, по какому принципу туда отбирались клубы? Например, «Арсенал» - это команда почти второй десятки АПЛ.
- Много чего непонятного. Я думаю, основное – это противостояние мы против всех. Пусть у тебя будет двадцать клубов. Все равно без остального футбольного мира вы долго не просуществуете. Тем более, что война будет вестись по всем фронтам. УЕФА подключит все свои возможности. Сила на стороне УЕФА, а не Суперлиги.

- Получается, ПСЖ - новый победитель Лиги чемпионов, ведь остальные три участника войдут в Суперлигу, а значит, будут дисквалифицированы?
- Получается, так. А что делать? Как по-другому? Будут жесткие ограничения. У Суперлиги нет будущего. Да, будут суперматчи. А что это за турнир? Есть устои, к которым все привыкли. Они всем нравятся. Понятно, что у каждого есть желание еще больше заработать, но надо осознавать реалии. Ну будешь ты чемпионом Суперлиги, и что?

- Вам этот турнир интересен?
- Нет. Это отдельно от всех.

- Французские и немецкие клубы не вступили в Суперлигу. Почему они не решаются?
- Боятся санкций, и испортить отношения с внутренней организацией, которая тоже подчиняется УЕФА. Там много моментов, которые регламентированы. А сейчас получается, что не будет соблюдаться ни один футбольный закон, и Суперлига будет жить по своим правилам, со своими судьями. Они, конечно, могут провести пилотный проект, но это может отрезать путь назад. Надо будет менять всех руководителей клубов. У них проходят ежегодные собрания с участием болельщиков, спонсоров. Они тоже будут недовольны. Когда будут подходить сроки перевыборы президента, будут выбирать других людей, которые будут возвращаться к прежним устоям. Я помню, когда Валерий ззаев хотел создать объединенную лигу, и там тоже ничего было не понятно.

- Есть пример КХЛ, когда команды набирают из разных стран.
- Это соревнование внутри одной страны. С футболом это не пройдет. После НХЛ другие лиги были не интересны. И создали продукт, который неплохо продается и вызывает интерес. Посмотрите, какой ажиотаж в финальной серии между «Авангардом» и ЦСКА. А какие были полуфиналы? Все было интересно. Но КХЛ это российская лига, хотя называется континентальной. А Суперлига – это вызов футбольному сообществу. Я не верю в его жизнеспособность.

- Футболистов из клубов Суперлиги могут даже на Евро-2020 не пустить.
- Понятно, что УЕФА будет бороться с этим. Мы увидим много санкций, которые будут только ужесточаться. В итоге, все вернется к тому, с чего начиналось.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Следующий поединок Емельяненко может состояться на турнире Bellator в России осеньюКоманда России возвращается из Осаки домой"Авангард" выиграл у ЦСКА в первом матче финала Кубка ГагаринаРоднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катанииАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиАкинфеев публично обратился к Гончаренко
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
«Позор богачам, которые объявили войну футболу». Как мир реагирует на создание Суперлиги
Учреждение европейской Суперлиги двенадцатью футбольными топ-клубами вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
«Не верю в приход Карпина в «Спартак». Вы вспомните слова Федуна». Мостовой — о сенсации
Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» появившуюся в прессе информацию о том, что его бывший одноклубник по «Сельте» Валерий Карпин входит в шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака».
«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова
Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Презентация коллекции ZASPORT, официального экипировщика России, для XXXII Олимпиады в Токио

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика