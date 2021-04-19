Сергей Кирьяков: Суперлига – авантюрная идея, я не верю е ее жизнеспособность

- Вчера ночью стало известно о создании Суперлиги. Как относитесь к этой идее?

- Понятно, что клубы преследуют свои интересы – это деньги. Они рассчитывают, что будет больше топовых матчей, на которых можно хорошо заработать. Но я думаю, что это авантюрная идея. Появится ли интерес к Суперлиге, это еще вопрос. УЕФА уже сообщило, что категорически против Суперлиги и вынесет санкции клубам-участникам, вплоть до исключения из национальных чемпионатов. Это говорит о том, что все футбольные организации против создания чего-то нового. Сейчас уже есть популярные турниры, они существуют долгое время и все работает солидно. Сейчас идет противостояние денег и футбола. Думаю, что в итоге победит футбол.

- Насколько реально, что нынешняя Лига чемпионов будет остановлена, о чем сейчас многие пишут?

- Нельзя исключать любое развитие ситуации. Понятно, что без топ-клубов это будут уже не те турниры, и интерес к ним уменьшится. Но я не думаю, что все переключатся на новый турнир. Помимо топ-клубов существует много других команд, которые тоже хотят соревноваться и для которых матчи с сильнейшими клубами - это событие. А создание лиги для элитных команд, где будут крутиться очень большие деньги – неправильно. Даже по отношению к средним клубам, которые всегда имеют шансы на сенсации. За это мы и любим футбол, что бывают непредсказуемые результаты. Поэтому я считаю, что у Суперлиги вряд ли есть будущее. УЕФА не даст спокойно жизни и будет вставлять палки в колеса. Думаю, через какое-то время все вернется на круги своя. Они действительно могут остановить Лигу чемпионов. Это будет частью их борьбы с Суперлигой и таких вот самовольных решений.

- У вас есть понимание, по какому принципу туда отбирались клубы? Например, «Арсенал» - это команда почти второй десятки АПЛ.

- Много чего непонятного. Я думаю, основное – это противостояние мы против всех. Пусть у тебя будет двадцать клубов. Все равно без остального футбольного мира вы долго не просуществуете. Тем более, что война будет вестись по всем фронтам. УЕФА подключит все свои возможности. Сила на стороне УЕФА, а не Суперлиги.

- Получается, ПСЖ - новый победитель Лиги чемпионов, ведь остальные три участника войдут в Суперлигу, а значит, будут дисквалифицированы?

- Получается, так. А что делать? Как по-другому? Будут жесткие ограничения. У Суперлиги нет будущего. Да, будут суперматчи. А что это за турнир? Есть устои, к которым все привыкли. Они всем нравятся. Понятно, что у каждого есть желание еще больше заработать, но надо осознавать реалии. Ну будешь ты чемпионом Суперлиги, и что?

- Вам этот турнир интересен?

- Нет. Это отдельно от всех.