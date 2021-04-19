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Вячеслав Колосков: Желательно, чтоб ФИФА и УЕФА победили в этой войне, но пока ничего не ясно
19 апреля 13:22
автор: Юрий Волохов

Вячеслав Колосков: Желательно, чтоб ФИФА и УЕФА победили в этой войне, но пока ничего не ясно

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков пожелал, чтобы международная и европейская футбольные организации победили в этой войне создателей Суперлиги.

- Вячеслав Иванович, читал ваше мнение по поводу создания футбольной Суперлиги? Вы отрицательно относитесь к этому проекту.
- Конечно, резко отрицательно, и уже много лет. Ведь эту идею владельцы больших клубов, тот же Флорентино Перес, выдвигали еще несколько лет назад. Тогда Леннард Юханссон (экс-президент УЕФА. – Прим. ред.) эту проблему решил – ему удалось договориться с владельцами клубов, был создан новый формат Лиги чемпионов.

При Мишеле Платили, когда он был президентом УЕФА, ведущие клубы опять подняли эту тему. Но Платини тоже удалось убедить Переса и компанию не делать этого. И вот третья попытка.

- Чем создание такой Суперлиги грозит мировому футболу?
- Футбол не умрет, но будет нанесена серьезная пробоина в сложившуюся систему. Ведь ФИФА проводит чемпионаты, и не только среди национальных сборных, она проводит Олимпийские игры, УЕФА проводит чемпионаты Европы. В них играют сильнейшие футболисты со всех континентов.

Если же Суперлига будет создана и начнет функционировать, то в соответствии с заявлениями ФИФА и УЕФА игрокам, выступающим в клубах этой лиги, будет запрещено принимать участие в турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе и молодежных. Ведь в ведущих клубах Европы выступает немало молодых футболистов. В таком случае им будет закрыт доступ на молодежные чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. Я уж не говорю про национальные сборные, которые лишатся больших мастеров.

Это негативно отразиться на уровне чемпионатов мира, Европы – он сильно упадет.

- Судя по настрою раскольников мирового футбола, назовем их так, они не очень боятся кары со стороны ФИФА и УЕФА.
- Да, похоже, создатели лиги не намерены идти на компромиссы. Большая часть спонсорских денег и прибыль уйдет к ведущим клубам, таким образом, будет нарушен принцип солидарности, который хорошо работал в европейских соревнованиях, обеспечивал значительный доход клубам, которые не добивались больших успехов, но участвовали в этих соревнованиях.

Лига чемпионов потеряет свою значимость. Наши сильнейшие клубы за участие в Лиге чемпионов получали неплохие деньги – по 16-20 млн евро. Теперь ничего этого не будет.

- Национальные федерации Испании, Англии, Франции также категорически выступили против создания Суперлиги и участия в ней своих клубов. Перес, Аньелли и прочие пойдут и против своих федераций?
- Эта война давно ведется: кто главнее в футболе – клубы или лиги, входящие федерации? У нас ведь тоже в период становления профессионального футбола было обострение в отношениях между РФС и создаваемыми профессиональными лигами. Были серьезные споры, но вы сумели убедить лиги и клубы, что надо выполнять устав ФИФА. В нем четко прописано, что любые лиги существуют только внутри национальных ассоциаций.

Если клубы выходят из состава национальных ассоциаций, они лишаются права участвовать в турнирах, проводимых под эгидой состава национальных ассоциаций. Но создатели Суперлиги почему-то этого не боятся.

- А как же футболисты, им каково? В этих клубах играют суперзвезды, лидеры своих сборных. Роналду всегда говорил, что для него сборная Португалии – это святое. Получается, он не сможет играть на чемпионате мира и Европы, то же самое, Лукаку или Де Брейне?
- Конечно, это серьезная проблема. Но если спросить футболистов, многие идею лиги поддержат - их гонорары увеличиваются в разы. Но, с другой стороны, у многих невозможность представлять свою страну вызовет недовольство.

- ФИФА и УЕФА мощные организации. Все-таки хочется надеться, что они победят в этой войне, и не допустят раскола в футболе.
- Желательно, что б победили.

источник: «Советский спорт»
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