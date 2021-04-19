Вячеслав Колосков: Желательно, чтоб ФИФА и УЕФА победили в этой войне, но пока ничего не ясно

- Вячеслав Иванович, читал ваше мнение по поводу создания футбольной Суперлиги? Вы отрицательно относитесь к этому проекту.

- Конечно, резко отрицательно, и уже много лет. Ведь эту идею владельцы больших клубов, тот же Флорентино Перес, выдвигали еще несколько лет назад. Тогда Леннард Юханссон (экс-президент УЕФА. – Прим. ред.) эту проблему решил – ему удалось договориться с владельцами клубов, был создан новый формат Лиги чемпионов.

При Мишеле Платили, когда он был президентом УЕФА, ведущие клубы опять подняли эту тему. Но Платини тоже удалось убедить Переса и компанию не делать этого. И вот третья попытка.

- Чем создание такой Суперлиги грозит мировому футболу?

- Футбол не умрет, но будет нанесена серьезная пробоина в сложившуюся систему. Ведь ФИФА проводит чемпионаты, и не только среди национальных сборных, она проводит Олимпийские игры, УЕФА проводит чемпионаты Европы. В них играют сильнейшие футболисты со всех континентов.

Если же Суперлига будет создана и начнет функционировать, то в соответствии с заявлениями ФИФА и УЕФА игрокам, выступающим в клубах этой лиги, будет запрещено принимать участие в турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе и молодежных. Ведь в ведущих клубах Европы выступает немало молодых футболистов. В таком случае им будет закрыт доступ на молодежные чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. Я уж не говорю про национальные сборные, которые лишатся больших мастеров.

Это негативно отразиться на уровне чемпионатов мира, Европы – он сильно упадет.