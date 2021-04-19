ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.85 Х 3.10 П2 5.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.77 Х 3.40 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.22
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 4.40 Х 4.60 П2 1.72
Песец подкрался незаметно. Мировой футбол на пороге краха
19 апреля 13:34
автор: Виталий Славин
автор фото: AS

Песец подкрался незаметно. Мировой футбол на пороге краха

Неизбежное, похоже, все-таки скоро свершится. В Европе создадут интернациональную закрытую футбольную лигу по типу НХЛ, чем тихо похоронят всю мировую систему мяча и бутсы.

Давненько я так душевно и раскатисто не смеялся. Спасибо, УЕФА! Позабавил зачетно. Давайте насладимся вместе этим роскошным выхлопом старосветских мудрецов:

«Мы узнали, что несколько американских, канадских и, возможно, мексиканских клубов, планируют объявить о создании закрытой так называемой Национальной хоккейной Суперлиги.

Если это произойдет, хотим повторить, что мы – ИИХФ, FA, RFEF, FIGC, Премьер-лига, Ла Лига, Серия А, а также МОК и все наши ассоциации-члены – будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы этого не произошло. В основе хоккея лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Как ранее уже заявляли ИИХФ и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные.

Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом.

Призываем всех любителей хоккея, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел».

Ну как? Обхохотались? Чтоб показать абсурдность спича УЕФА, всего и потребовалось-то - одну аббревиатуру поменять на другую, вместо футбол написать хоккей, ну и еще несколько правок внести, расширить, так сказать, географию.

Ну а если серьезно, я уже лет 20 слышу о футбольной клубной евролиге по типу НХЛ и никак не могу понять, почему этот давно напрашивающийся проект никак не реализуют?! Видимо, слишком длинные руки у ФИФА и УЕФА в связке с ублажаемыми ими национальными федерациями: две утопающие в деньгах организации подмяли под себя весь мировой футбол и никого близко не подпускают к своей территории. В том числе МОК с его Олимпийскими играми, командируя туда сборные с левыми составами.

Но пандемия и связанные с ней миллиардные потери футбольной отрасли, похоже, пробили эту неприступную крепость. Пришел честный конкурент с танкером частных денег и своей свадьбой. И как же отреагировал УЕФА? Предложил сотрудничество? Вник в идею? Подумал, что может противопоставить? Либо как новую Суперлигу использовать в своих интересах?

Нет! С порога – ату ее, всех под суд и в тюрьму, игроков отлучить от сборных, клубы дисквалифицировать! И это при том, что команды Суперлиги пока не планируют покидать свои национальные чемпионаты. В этом коренное отличие футбольного европроекта от НХЛ. В этом, как я вижу, и есть для УЕФА мостик для компромисса.

Ну да, возможно, придется в Европе проводить одновременно несколько клубных футбольных международных турниров с матчами посреди недели – независимую Суперлигу и привычную Лигу чемпионов. Но ведь параллельно с ней УЕФА ничего не помешало учредить Лигу Европы. Вот пусть и возятся европейские скупердяи-бюрократы с этими двумя лигами, а богатые дяди сыграют отдельно – в закрытом клубе для избранных джентльменов. Кто им может это запретить? Правильно – никто!

На эти глупые ультиматумы лет 50 назад мы вдоволь насмотрелись в хоккее. Канадцы попросили разрешить заявить на чемпионат мира девятерых игроков НХЛ. ИИХФ поначалу согласился, но потом под нажимом МОК категорически отказал. Международный олимпийский комитет пригрозил дисквалифицировать любую сборную, которая сыграет с Канадой, усиленной профи. А участие в Олимпиаде, где, как считал МОК, соревнуются исключительно любители, для советского руководства было превыше всего.

Канада в ответ объявила бойкот чемпионатам мира, которые превратились в мутную сшибку двух сборных – СССР и ЧССР. Через несколько лет, когда МОК смягчил свою позицию относительно профи, ИИХФ пришлось ползти за океан едва ли не на коленях, чтоб попросить Канаду и США вернуться. Ну а с Олимпиадами сумели договориться только в 1998 году. Да и то всего на пять участий НХЛ – Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турин, Ванкувер, Сочи. Пхенчхан-2018 – мимо. До сих пор под вопросом прибытие НХЛ и в Пекин-2022.

К чему я клоню? Неужели в УЕФА не понимают, что всяческими дискриминационными мерами к Суперлиге они только себе в ногу стреляют? Запретите ее игрокам выступать за сборные? Ха-ха! Да вам за это только спасибо скажут! Пусть на основной работе больше и усерднее трудятся, да и не нужен никому дополнительный риск травм. И вообще: с какой стати элитный джентльмен должен ехать, например, куда-то на Пиренеи месить грязь с карликами из Андорры?!

УЕФА не воевать надо с Суперлигой, а попробовать встроить ее в систему своих соревнований. Ибо если эта структура станет полностью автономной, рухнет все футбольное мироздание. Все лучшие футболисты планеты за миллионы евро будут гонять мячик в удобные для них сроки в европейском аналоге НХЛ, а Евро и чемпионаты мира превратятся во второразрядные мероприятия.

Как в хоккее. Но это не повод биться головой об стену и рвать на себе волосы. Для меня как раз все наоборот. Скажем, я обожаю чемпионаты мира. Ставлю их даже выше Олимпиад, потому что там хоккей вязнет в других дисциплинах. Зато каждый ЧМ – настоящий фестиваль ледовой игры. Праздник, который всегда с тобой.

К этому рано или поздно придут в европейском и мировом футболе. В добрый путь, старосветская футбольная Суперлига!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские гандболистки стартовали с победы в отборе к ЧМВалерий Карпин может снова возглавить "Спартак"Россия стала абсолютным рекордсменом в истории турнира World Team TrophyРоднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катанииАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиАкинфеев публично обратился к Гончаренко
Вячеслав Колосков: Суперлига больно ударит и по российскому футболу, туда уйдут все спонсоры ЛЧ
Бывший президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением об официальном учреждении топ-клубами европейской Суперлиги.
«Позор богачам, которые объявили войну футболу». Как мир реагирует на создание Суперлиги
Учреждение европейской Суперлиги двенадцатью футбольными топ-клубами вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
«Не верю в приход Карпина в «Спартак». Вы вспомните слова Федуна». Мостовой — о сенсации
Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» появившуюся в прессе информацию о том, что его бывший одноклубник по «Сельте» Валерий Карпин входит в шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака».
«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова
Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Презентация коллекции ZASPORT, официального экипировщика России, для XXXII Олимпиады в Токио

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика