Песец подкрался незаметно. Мировой футбол на пороге краха

Как ранее уже заявляли ИИХФ и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях – как судебном, так и спортивном, – чтобы этого не произошло. В основе хоккея лежат честная конкуренция и спортивные ценности; по-другому и быть не может.

Если это произойдет, хотим повторить, что мы – ИИХФ, FA, RFEF, FIGC, Премьер-лига, Ла Лига, Серия А, а также МОК и все наши ассоциации-члены – будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

Мы благодарим клубы в других странах, особенно французские и немецкие клубы, которые отказались участвовать в этом.

Призываем всех любителей хоккея, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против этого проекта, если он будет объявлен.

Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел».

Ну как? Обхохотались? Чтоб показать абсурдность спича УЕФА, всего и потребовалось-то - одну аббревиатуру поменять на другую, вместо футбол написать хоккей, ну и еще несколько правок внести, расширить, так сказать, географию.

Ну а если серьезно, я уже лет 20 слышу о футбольной клубной евролиге по типу НХЛ и никак не могу понять, почему этот давно напрашивающийся проект никак не реализуют?! Видимо, слишком длинные руки у ФИФА и УЕФА в связке с ублажаемыми ими национальными федерациями: две утопающие в деньгах организации подмяли под себя весь мировой футбол и никого близко не подпускают к своей территории. В том числе МОК с его Олимпийскими играми, командируя туда сборные с левыми составами.

Но пандемия и связанные с ней миллиардные потери футбольной отрасли, похоже, пробили эту неприступную крепость. Пришел честный конкурент с танкером частных денег и своей свадьбой. И как же отреагировал УЕФА? Предложил сотрудничество? Вник в идею? Подумал, что может противопоставить? Либо как новую Суперлигу использовать в своих интересах?

Нет! С порога – ату ее, всех под суд и в тюрьму, игроков отлучить от сборных, клубы дисквалифицировать! И это при том, что команды Суперлиги пока не планируют покидать свои национальные чемпионаты. В этом коренное отличие футбольного европроекта от НХЛ. В этом, как я вижу, и есть для УЕФА мостик для компромисса.

Ну да, возможно, придется в Европе проводить одновременно несколько клубных футбольных международных турниров с матчами посреди недели – независимую Суперлигу и привычную Лигу чемпионов. Но ведь параллельно с ней УЕФА ничего не помешало учредить Лигу Европы. Вот пусть и возятся европейские скупердяи-бюрократы с этими двумя лигами, а богатые дяди сыграют отдельно – в закрытом клубе для избранных джентльменов. Кто им может это запретить? Правильно – никто!

На эти глупые ультиматумы лет 50 назад мы вдоволь насмотрелись в хоккее. Канадцы попросили разрешить заявить на чемпионат мира девятерых игроков НХЛ. ИИХФ поначалу согласился, но потом под нажимом МОК категорически отказал. Международный олимпийский комитет пригрозил дисквалифицировать любую сборную, которая сыграет с Канадой, усиленной профи. А участие в Олимпиаде, где, как считал МОК, соревнуются исключительно любители, для советского руководства было превыше всего.

Канада в ответ объявила бойкот чемпионатам мира, которые превратились в мутную сшибку двух сборных – СССР и ЧССР. Через несколько лет, когда МОК смягчил свою позицию относительно профи, ИИХФ пришлось ползти за океан едва ли не на коленях, чтоб попросить Канаду и США вернуться. Ну а с Олимпиадами сумели договориться только в 1998 году. Да и то всего на пять участий НХЛ – Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турин, Ванкувер, Сочи. Пхенчхан-2018 – мимо. До сих пор под вопросом прибытие НХЛ и в Пекин-2022.

К чему я клоню? Неужели в УЕФА не понимают, что всяческими дискриминационными мерами к Суперлиге они только себе в ногу стреляют? Запретите ее игрокам выступать за сборные? Ха-ха! Да вам за это только спасибо скажут! Пусть на основной работе больше и усерднее трудятся, да и не нужен никому дополнительный риск травм. И вообще: с какой стати элитный джентльмен должен ехать, например, куда-то на Пиренеи месить грязь с карликами из Андорры?!

УЕФА не воевать надо с Суперлигой, а попробовать встроить ее в систему своих соревнований. Ибо если эта структура станет полностью автономной, рухнет все футбольное мироздание. Все лучшие футболисты планеты за миллионы евро будут гонять мячик в удобные для них сроки в европейском аналоге НХЛ, а Евро и чемпионаты мира превратятся во второразрядные мероприятия.

Как в хоккее. Но это не повод биться головой об стену и рвать на себе волосы. Для меня как раз все наоборот. Скажем, я обожаю чемпионаты мира. Ставлю их даже выше Олимпиад, потому что там хоккей вязнет в других дисциплинах. Зато каждый ЧМ – настоящий фестиваль ледовой игры. Праздник, который всегда с тобой.

К этому рано или поздно придут в европейском и мировом футболе. В добрый путь, старосветская футбольная Суперлига!