Андрей Червиченко: «Локомотив» не заслуживает второго места, а Вилков «переработал» лет десять

- Что это было вчера на «Открытие арене»?

- Ну, что сказать, закономерный итог отношения к соперникам: вышли с улыбочками, шутками, прибаутками. Вот вполне заслуженно и получили.

- И это в тот момент, когда ЦСКА проиграл в Сочи. Обыгрывай аутсайдера дома и отрывайся.

- ЦСКА проиграл, а «Зенит» с трудом отскочил. Думаю, это тоже повлияло на шапкозакидательское настроение. Первые 15 минут вообще не играли, а по-настоящему забегали, когда второй запустили. Но в принципе могли еще три получить. Да и то побежал только один Промес. Остальные не сказал бы, чтоб рвали жилы.

- Показывали Шамиля Газизова, как он бурно радовался голам. В общем-то, его радость понятна…

- Чего ему не радоваться? Он к «Уфе» имеет гораздо большее отношение, чем к «Спартаку». Плюс в «Спартаке» есть такая тенденция – некрасиво расставаться со своими сотрудниками. Поэтому радость Газизова во всех отношениях абсолютно нормальное явление.

- ЦСКА совершенно по делу проиграл в Сочи…

- «Сочи» выиграл по делу, никаких вопросов не может быть. И пенальти по делу.

- Теперь исход дерби в следующем туре «Спартак» - ЦСКА принимает особо большое значение в борьбе за второе место. «Локомотив» вон что творит…

- «Локомотив» в основном «творит» вне футбольного поля. Если все команды сейчас соберутся и на это строго укажут, вполне возможно, что у «Локомотива» дальше не получится такое.