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Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
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Андрей Червиченко: «Локомотив» не заслуживает второго места, а Вилков «переработал» лет десять
19 апреля 14:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Андрей Червиченко: «Локомотив» не заслуживает второго места, а Вилков «переработал» лет десять

Экс-президент «Спартака» - о поражении красно-белых, втором месте «Локомотива» и пожизненной дисквалификации арбитра Михаила Вилкова.

- Что это было вчера на «Открытие арене»?
- Ну, что сказать, закономерный итог отношения к соперникам: вышли с улыбочками, шутками, прибаутками. Вот вполне заслуженно и получили.

- И это в тот момент, когда ЦСКА проиграл в Сочи. Обыгрывай аутсайдера дома и отрывайся.
- ЦСКА проиграл, а «Зенит» с трудом отскочил. Думаю, это тоже повлияло на шапкозакидательское настроение. Первые 15 минут вообще не играли, а по-настоящему забегали, когда второй запустили. Но в принципе могли еще три получить. Да и то побежал только один Промес. Остальные не сказал бы, чтоб рвали жилы.

- Показывали Шамиля Газизова, как он бурно радовался голам. В общем-то, его радость понятна…
- Чего ему не радоваться? Он к «Уфе» имеет гораздо большее отношение, чем к «Спартаку». Плюс в «Спартаке» есть такая тенденция – некрасиво расставаться со своими сотрудниками. Поэтому радость Газизова во всех отношениях абсолютно нормальное явление.

- ЦСКА совершенно по делу проиграл в Сочи…
- «Сочи» выиграл по делу, никаких вопросов не может быть. И пенальти по делу.

- Теперь исход дерби в следующем туре «Спартак» - ЦСКА принимает особо большое значение в борьбе за второе место. «Локомотив» вон что творит…
- «Локомотив» в основном «творит» вне футбольного поля. Если все команды сейчас соберутся и на это строго укажут, вполне возможно, что у «Локомотива» дальше не получится такое.

Потому что я считаю, что их нынешнее второе место абсолютно незаслуженное. Все всё понимают, что было в последнем матче с «Ростовом» и по поводу кранной карточки и по поводу пенальти.

Я не говорю, что «Локомотив» не обыграл бы «Ростов» в честной борьбе, но когда «Ростов» стал давить и пытался сравнять счет, «опытный» арбитр Вилков в этот момент переломил ситуацию.

- Михаила Вилкова, про которого мы с вами в прошлый раз подробно говорили, отстранили пожизненно от обслуживания матчей РПЛ.
- Непонятно, зачем было это «удовольствие» продлевать еще на два-три года? Этого пассажира надо было снимать минимум еще года три назад. Я еще помню, как он чудил. Вилков лет десять точно «перетрудился» в качестве арбитра.

источник: «Советский спорт»
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