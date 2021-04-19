«Локомотив» рискует потерять Чорлуку, Жемалетдинова и Николича. С кем идти в Лигу чемпионов?

Теперь все глаза обращены на нового генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко. При нем команда великолепно провела сборы, избавилась от балласта в лице Жасурбека Жалолиддинова и Слободана Райковича, усилилась Пабло из «Бордо» и выдала серию сокрушительных побед. И очень высоко желание сказать: «Вот как надо работать».

Вот, например, Томас Цорн пересобрал «Спартак», но делал это уже по ходу идущего сезона и завалил осенний отрезок, после чего получил обходной лист, хотя именно им собранная команда через год показала зубы и долгое время шла в двойке. Или Василий Кикнадзе, накосячивший на 10 лет вперед. Но именно он попал с выбором главного тренера Николича, практически без состава за уши вытаскивающего красно-зеленых в очередную Лигу чемпионов.

Доля руководителя футбольного клуба тяжела. Где-то даже тяжелее, чем тренера. Обоих судят по сегодняшнему результату (Жозе Моуринью вылетел из «Тоттенхэма» из-за всего одной победы в шести матчах, не продержавшись и два года), только тренер влияет на игру команды ежедневно, а у президента/владельца более стратегический набор функций – инфраструктура, состав команды, выбор тренерского штаба. И не всегда эти решения дают результат здесь и сейчас.

Вот только прямо сейчас не очень понятно, с кем идти в Лигу чемпионов. Под вопросом несколько игроков, у которых завершаются контракты, и даже сохранение главного тренера Марко Николича, что на фоне последних успехов вообще шокирует.

Нынешней весной «Локомотив» одержал девять побед в девяти матчах и за четыре тура до финиша обошел в турнирной таблице московский «Спартак». Если железнодорожникам удастся удержать вторую строчку, они попадут в Лигу чемпионов. Точнее, в третий квалификационный раунд, откуда еще надо будет выбраться. И все равно это лучше, чем было несколькими месяцами ранее, когда команда плелась в середине таблицы и вообще не надеялась на еврокубки.

Однако в последнее время из Черкизово приходят новости, заставляющие задуматься – а точно ли новая метла метет в верную сторону?

ВЕДРАН ЧОРЛУКА

Следите за руками. По всем прогнозам, летом команду покинет Ведран Чорлука. У капитана высокая зарплата (утверждается, что около 4 млн евро) и 35 лет от роду, то есть заработать на его продаже не получится, но сегодня он – основа этой и без того ослабленной на многих позициях команды. Хорват слишком много значит для моральной устойчивости партнеров и является фундаментом всех успехов – максимально надежно играет сзади и обладает феноменальным первым пасом, ставшим важным элементом контратакующей игры Николича по весне.

Вряд ли «Локомотиву» удастся летом взять на его место игрока сопоставимого класса (и уж точно не удастся сделать это дешевле), а значит, в этой зоне команда просядет. Перед, напомню, Лигой чемпионов. А если никого не купят, придется обходиться Соломоном Кверквелией и Мурило – игроками квалифицированными, но не сопоставимыми по значимости с Чарли.

О своем уходе Ведран объявил 31 марта. Его агент Степан Левин так прокомментировал причины расставания: «Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушел». А вот слова Николича: «Зная Чорлуку, думаю, что он не изменит свое решение». То есть все буквально кричит о том, что потеря капитана – результат работы нового руководства.

О том, насколько ему небезразлична команда, говорит хотя бы вот этот пост: «Когда знаешь, что уезжаешь через месяц и кричишь на всех».

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Еще одна очень странная ситуация, ведь контракт игрока сборной России, истекающий через два с половиной месяца, тоже до сих пор не продлен. Год назад его предполагаемый отъезд не стал бы такой сенсацией, поскольку при Юрии Семине он выходил скорее авансом, да и в 2020-м при Николиче не блистал. Однако зимой серб нашел ему на поле позицию, которая ранее была занята Миранчуками, и вдруг обнаружилось, что Рифат – топ.

Он великолепно видит поле, не боится обострять игру проникающими передачами, отлично управляет контратаками. В семи весенних матчах РПЛ он забил три мяча и сделал четыре результативные передачи, но и эта статистика не учитывает всего вклада Жемалетдинова в игру. Добавьте сюда российский паспорт, статус воспитанника и тот факт, что ему 24 года, и у вас на руках отличный игрок, вокруг которого можно строить будущее команды.

Проще говоря, спортивных причин для непродления контракта нет. Однако агент Рифата Вадим Шпинев несколькими днями ранее рассказал очень странную историю. По его словам, Леонченко позвонил ему и предложил встретиться, чтобы обсудить ситуацию по Жемалетдинову и Максиму Мухину (у того, согласно transfermarkt, трудовое соглашение истекает летом 2022-го, но отступные настолько мизерные, что их не осилит только «Тамбов»), однако за день до назначенной даты прислал сообщение: «Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу». И с тех пор пропал.

Важно отметить, что и в данном случае игрок хочет остаться в команде, что следует из высказывания все того же Николича, которому врать не имеет никакого смысла: «Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон». То есть если контракт до сих пор не продлен, то по каким-то странным причинам. И если руководство в ближайшее время не сделает предложение, агент будет вынужден предлагать услуги клиента другим сильным российским клубам, и будет на это иметь полное моральное право. Нельзя так относиться к игрокам, на которых рассчитываешь. Можно ли представить Жемалетдинова в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо» или «Зените»? Запросто.

НИКИТА ИОСИФОВ

В этой истории больше акцентов на мечту самого игрока. Полузащитник пришел в «Локомотив» из академии «Спартака» в 2018 году и всегда хотел играть в Европе. Засветившись в Черкизово, получил предложение из «Вильярреала» и по завершении контракта предпочел переехать в Испанию. Возможно, это решение принял его отец, являющийся одновременно и агентом и всегда настраивавший игрока на Европу. Не суть важно. Главное, что он отверг несколько предложений клуба о продлении контракта, по которому мог получать в России больше, чем в Испании. Мечта оказалась сильнее, и все же сложно поверить, что при желании его невозможно было сохранить талантливого полузащитника хотя бы еще на два-три года, а затем продать с прибылью. Парню ведь всего 19.

ОСТАЛЬНЫЕ

Также летом истекают контракты у Владислава Игнатьева, Бориса Ротенберга, Антона Коченкова, Эдера и Михаила Лысова. В каждом случае уход футболиста будет понятен – Лысов давно не играет, Игнатьеву сильно за 30, у остальных – все вместе. По Эдеру, Коченкову и Ротенбергу болельщики скучать не станут, а вот с Игнатьевым не все так однозначно. Во всяком случае, когда он здоров, то играет в основе, и Николич не скрывает, что хочет сохранить игрока.

Понятно желание руководства расставаться с возрастными футболистами, но делать это резко – риск. В данный момент из 10 игроков, перешагнувших 30-летний рубеж, имеют контракт на следующий год только пятеро. К тому же у «Локо» нет игроков среднего возраста – между Дмитрием Живоглядовым (26 лет) и Пабло (29 лет) никого, да и они единственные в своей возрастной категории.

Если на позицию Игнатьева планируется качественное приобретение, вопрос будет решен, однако потраченные деньги здесь помешают усилить другие позиции. Для серьезного анализа надо знать трансферный бюджет и прочие нюансы, но пока уход Игнатьева не выглядит очевидно верным решением.

МАРКО НИКОЛИЧ

И вот на фоне этой вакханалии появляется новость о том, что создатель весеннего чуда «Локо» Николич тоже может покинуть Черкизово. Он и так весь год бился с отсутствием качественных игроков и самостоятельно создавал таковых из ноунеймов Дмитрия Рыбчинского, Мухина, Станислава Магкеева и Даниила Куликова, нашел ключи к Франсуа Камано и Виталию Лисаковичу, вернул в строй Федора Смолова. А теперь получается, что летом ему предстоит все начинать заново? Такое не каждый выдержит.

Утверждается, что Николич твердо потребовал продлить контракты с Чорлукой, Мухиным, Жемалетдиновым, Игнатьевым и Коченковым, пригрозив, что если руководители не сделают этого, будут искать нового тренера. Этого допустить никак нельзя, ведь иначе «Локо» ждет очередная перезагрузка, подстройка под нового тренера, которому нужны новые игроки, очередная работа над схемой, стилем и прочим под видение нового тренера, с которым вообще еще надо угадать. В этой формуле слишком много неизвестных, слишком много рисков. А главное, ради чего ломать то, что уже отлично работает и не требует больших затрат?