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Германия - Бундеслига 4-я четверть Ольденбург 100 Бамберг 99
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 66' Ковильян 1 Арока 0 П1 1.30 Х 4.50 П2 12.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 68' Леганес 1 Понферрадина 0 П1 1.19 Х 5.80 П2 25.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 22' ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 1 П1 12.0 Х 5.50 П2 1.24
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 5.50 Х 4.60 П2 1.60
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.27
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 5.20
«Барселона» взяла первый трофей при Кумане и другие итоги европейского уик-энда
19 апреля 20:24
автор: Галанин Тимофей
автор фото: ФК «Барселона»

«Барселона» взяла первый трофей при Кумане и другие итоги европейского уик-энда

«Советский спорт» - о главных событиях европейского футбола.

АНГЛИЯ: ГВАРДИОЛА УПУСКАЕТ КУБОК АНГЛИИ

«Челси» выбил «Манчестер Сити» в полуфинальном матче кубка Англии (1:0). И тут стоит выделить два ключевых момента:

1) Хаким Зиеш, который редко появляется в стартовом составе, забил единственный гол с передачи Тимо Вернера. В этом сезоне на счету марокканца всего 4 забитых мяча во всех клубных турнирах, что нетипично для такого игрока, который разрывал всех в Лиге чемпионов, выступая за «Аякс».

2) Событие, превышающее для «Сити» по значимости сам Кубок Англии, произошло в начале второго тайма. Кевин Де Брюйне после столкновения с соперником травмировал лодыжку и попросил замену. В итоге потеря важнейшего звена в построении атак «Манчестера» похоронила все их шансы на победу в старейшем турнире страны. А ведь совсем скоро полуфинал Лиги чемпионов! В матчах с парижанами нужны все сильнейшие, а без бомбардира Левандовского с командой Почеттино не справилась и «Бавария». Все-таки, ПСЖ невероятно везет!

В общем, «Манчестер Сити», казавшийся фаворитом всех турниров, в которых участвует, только что упустил один кубок и может в самое ближайшее время пролететь мимо других. А Томас Тухель теперь в полушаге от того, чтобы с ходу завоевать с «Челси» трофей. Это не говоря о том, что под его руководством лондонцы впервые с 2014 года вышли в полуфинал главного европейского турнира. И вообще, в продолжении темы о Тухеле, по итогам этой встречи стоит отметить три факта:

  1. Он стал первым немецким тренером, который вышел в финал Кубка Англии.
  2. Теперь в его активе - первая победа в матче против команды Гвардиолы за 6 игр в карьере.
  3. Челси при Тухеле достиг 14 сухих матчей в 19 играх.

ИТАЛИЯ: «ЮВЕ» ВНОВЬ ПРОИГРАЛ БЕЗ РОНАЛДУ

«Аталанта» добыла волевую победу в матче 31-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:0). С точки зрения зрелищности матч получился не самым ярким. Команды нанесли на двоих всего три удара в створ, так что игра катилась к нулевой ничьей. И как же крут Джан Пьеро Гасперини! Вышедшие на замену Йосип Иличич и Малиновский сотворили победный гол команды на 87-й минуте - от дальнего удара украинского полузащитника мяч рикошетом от Алекса Сандро влетел в сетку ворот Войцеха Щенсны. Таким образом, «Аталанта» продолжает показывать стабильный уровень футбола, занимая теперь третье место в таблице. А что с «Ювентусом»? Всё очень плохо. Команда Пирло потерпела пятое поражение и второе - за последние пять туров чемпионата Италии.

Атака «Ювентуса» была слабой прежде всего из-за отсутствия Криштиану Роналду. Лучший бомбардир Серии А получил повреждение.

- Криштиану не сыграет из-за травмы мышцы бедра, — говорил Пирло. — Было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что Роналду будет готов к среде. Проблема возникла после последней встречи с «Дженоа». На неделе он не смог работать так, как хотел, поэтому мы решили не рисковать.

ГЕРМАНИЯ: ФЛИК ЗАЯВИЛ О ВОЗМОЖНОМ УХОДЕ

«Бавария» в гостях одолела «Вольфсбург» в матче 29-го тура бундеслиги (3:2). Молодое дарование Джамаль Мусиала оформил дубль. 7 голов в этом сезоне во всех турнирах на высшем уровне - довольно нетипично для 18-летнего игрока! Надеемся, что звёздная болезнь не помешает ему и дальше развиваться всесторонне в игровом плане.

Действующие чемпионы прервали домашнюю засуху «волков», но главная сенсация произошла во время послематчевого интервью, в котором главный тренер мюнхенцев Флик сделал весьма неожиданное заявление. Он объявил о желании расторгнуть контракт с клубом. Руководство которого оказалось не готово к такому развитию событий:

- В субботу главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик проинформировал общественность о желании расторгнуть свой контракт, который действует до июня 2023 года, до конца текущего сезона. Об этом желании Ханси Флик сообщил совету директоров «Баварии» на прошлой неделе. Ханси Флик и «Бавария» договорились сосредоточиться на предстоящих матчах, чтобы не нарушать концентрацию команды на важных встречах. «Бавария» не одобряет одностороннее сообщение Флика и продолжит переговоры, как и было условлено, после игры в Майнце, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мюнхенского клуба.

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Публикация от Jamal Musiala (@jamalmusiala10)

ИСПАНИЯ: ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ КУМАНА В «БАРСЕЛОНЕ»

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании (4:0). Два мяча забил Лионель Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг. Вот ключевые факты по итогам игры:

  1. Аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах. Тем самым он превзошёл легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в решающих матчах.
  2. «Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании.
  3. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл 35-й трофей в качестве игрока каталонского клуба.
  4. Месси в 13-м сезоне подряд забивает 30 или более голов!
  5. «Атлетик Бильбао» проиграл два финала кубка Испании за две недели! 3 апреля «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграли Кубок Испании-2020, финал которого перенесли на год из-за пандемии. Там сан-себастьянцы одержали победу с минимальном счётом - 1:0.

Лучшим игроком матча был признан лидер «сине-гранатовых». Сам Лео по окончании встречи прокомментировал победу своей команды:

- Это особенный кубок, потому что я могу его поднять. Жаль, что мы не можем отпраздновать вместе со своими болельщиками. Титулы – это всегда особое событие, людям это нравится. Нам было сложно стартовать в первой половине года, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Потом мы стали сильными и вступили в бой. Хотя на днях, к сожалению, мы не смогли добиться хорошего результата в «эль класико», — приводит слова Месси Marca.

ФРАНЦИЯ: ПСЖ ВЫРВАЛ ПОБЕДУ НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ

ПСЖ взял важные три очка в матче против «Сент-Этьена» на «Парк Де Пренс» (3:2). Килиан Мбаппе оформил дубль в этом жарком противостоянии. Теперь отставание парижан от первой командой Франции сократилось до 1 очка! Кроме того, в спину «Лиллю» дышат «Монако» и «Лион». Давно такой супер-интриги не было в Первой лиге! Конец второго тайма подарил нам много голевых моментов, несмотря на отсутствие Неймара. Смотрите и наслаждайтесь.

источник: «Советский спорт»
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