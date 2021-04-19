«Корыстолюбию немногих пора положить конец». Футбольный мир объединяется против Суперлиги

Президент Франции Эммануэль Макрон : «Суперлига угрожает принципу единства. Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги, а также УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере: «Создание европейской Суперлиги нанесет серьезный вред футболу. Мы поддерживаем возможные санкции со стороны футбольных властей. Эта идея ударит в самое сердце национальных чемпионатов и затронет болельщиков всей страны. Клубы, вовлеченные в планы по созданию Суперлиги, должны обратиться к фанатам и футбольному сообществу с объяснениями, прежде чем предпринимать дальнейшие действия».

Из совместного заявления УЕФА и футбольных федераций Англии, Италии и Испании : «Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел».

Объявление о создании нового турнира вызвало бурную реакцию в футбольном мире. Такого единодушия в критических оценках, которое вызвали новости о создании Суперлиги, давно не приходилось наблюдать. Вот только некоторые самые горячие высказывания по горячей теме.

Алекс Фергюсон, бывший многолетний главный тренер «МЮ»: «Создание Суперлиги — это отход от всех ценностей, которые проповедовал футбол на протяжении последних 70 лет».

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу: «Нельзя допускать, чтобы подобное происходило. За этим стоят американцы, которые хотят делать то, что они делали в Соединенных Штатах. Они считают, что футбол — это бизнес, а не спорт. Есть страны, которые не попадут в Суперлигу. Это не в духе футбола».

Бывшая звезды «реала» и сборной Португалии Луиш Фигу: «Это все, что угодно, но только не «супер». Это бездушный шаг может обернуться катастрофой для рядовых клубов, для женского футбола и футбольного сообщества в целом. Суперлигу создают в угоду корыстным владельцам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках и не чтут спортивные традиции. Все это трагично».

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл: «МЮ» и остальные представители «большой шестерки», подписавшиеся под проектом, поставили себя против остальных клубов АПЛ. Им должно быть стыдно. Мне противно от решений «МЮ» и «Ливерпуля».

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер, ныне популярный эксперт: «Решение о создании Суперлиги противоречит мнению народа и духу нашей игры».

Президент УЕФА Александер Чеферин: «На мой взгляд, эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола. И мы не позволим отобрать у нас наши ценности».

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, которые возникли из-за пандемии коронавируса. «Бавария» не принимала участие в планировании этого турнира. Мы уверены, что сегодняшняя статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, это правильный шаг в развитии европейского футбола».

Александр Дюков, президент РФС: «Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии; поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков; перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА. Надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований».

Экс-президент Примеры Хавьер Тебас: «Если кто-то полагает, что создание Суперлиги возможно, то демонстрирует глубокое непонимание футбольной индустрии и телевизионного рынка. Если фонды хотят потерять время и деньги, в таком случае это подходящий проект».

Бывший президент «Манчестер Сити» и Футбольной ассоциации Англии Дэвид Бернштейн: «Я всю жизнь болел за «Манчестер Сити». Я люблю этот клуб. Но мне действительно стыдно. Так же, как Гари Невиллу стыдно за его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», а Джейми Каррагеру — за «Ливерпуль». Думаю, тут есть две проблемы: первая — это жадность, а вторая — отчаяние. Ряд клубов имеет огромные долги. У «Барселоны», «Реала» и, как минимум, одного английского клуба они приближаются к одному миллиарду фунтов».

Болельщики «Ливерпуля», возмущенные новостями о создании Суперлиги и нахождении в числе учредителей этого проекта их любимой команды, в понедельник утром установили транспаранты у домашней арены «Энфилд», чтобы показать свое ярко негативное отношение к новому соревнованию. «Фанаты LFC против европейской Суперлиги», «Позор вам, R.I.P LFC 1892-2021».