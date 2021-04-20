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«Суперлигу создали люди, смотрящие в будущее, против – чиновники, умеющие только получать деньги»
20 апреля 06:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: The Athletic

«Суперлигу создали люди, смотрящие в будущее, против – чиновники, умеющие только получать деньги»

Проживающий в Барселоне известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что новая Суперлига – это будущее футбола.

- Совершенно положительно отношусь к созданию Суперлиги, это что-то новое, передовое, - говорит Дмитрий Селюк. – Суперлигу создали люди, смотрящие вперед, в будущее. Вижу только одни плюсы в создании лиги.

- Неожиданный взгляд! Вообще-то 146 процентов футбольной общественности выступают категорически против Суперлиги.
- Против выступают чиновники из национальных федераций, они, в отличие от владельцев этих больших клубов, не умеют зарабатывать, они умеют только получать. В их зарплатах, в том числе, немалая часть того, что зарабатывают клубы-основатели Суперлиги. Национальные федерации футбола являются общественными организациями, и все эти федерации существуют под эгидой УЕФА.

- Слушайте, но чем плоха Лига чемпионов? Турнир давно набрал силу, престиж, клубы в нем хорошо зарабатывают.
- Считаю, что сейчас нужно поменьше эмоций и нужно договариваться. Не успела Суперлига объявить о своем создании, как тут же УЕФА заявил об изменении формата Лиги чемпионов, с увеличенными доходами. УЕФА уже готов делиться с клубами, платить им больше.

Нужно найти консенсус. Лига чемпионов может стать ступенькой к попаданию в Суперлигу. И я не понимаю, чем недовольны более маленькие клубы? Гранды перейдут в новую лигу, освободятся места в Лиге чемпионов. Конечно, ей нужно будет менять название, потому что все чемпионы будут играть в Суперлиге.

И если обо всем спокойно договориться, то Суперлига будет делиться доходами с Лигой чемпионов. В ней будет выгодно играть, в том числе и российским клубам. Конкуренция не такая жесткая, можно пройти далеко, заработать больше денег. Да и наших клубов в этом турнире будет больше.

- Вашими устами… Но тогда российские болельщики больше не увидят на наших стадионах великие клубы и мировых звезд.
- В Суперлиге будет пять приглашенных команд. Я не исключаю, что в лигу пригласят чемпиона России. Страна большая, интерес к новой лиге будет в России огромный, а стадионы у нас новые.

И не исключаю, что, если не в первый сезон, то во второй пригласят команду из Китая. Это же гигантский рынок! А если еще пригласить команду из МLS, тогда весь мир будет смотреть Суперлигу, а это огромные доходы от продажи телеправ.

Мир глобален, прогресс не остановить. Как я уже говорил, Суперлигу создали люди, смотрящие в будущее.

- А как же национальные чемпионаты? Ради хотелок нескольких толстосумов пустить под нож вековую историю – чемпионаты Англии, Италии, Испании.
- Руководители Суперлиги ведь очень мягко выступили: они просто не хотят играть в Лиге чемпионов, а вместо нее по средам будут играть в своей новой лиге. Но от национальных чемпионатов они же не отказываются. Нет у них таких мыслей. Это чиновники испугались, что их доходы сильно упадут, вот и начали пугать запретами.

И если федерации пойдут на принцип, я бы на месте Флорентино Переса (президента «Реала». – Прим. ред.) и его компаньонов послал эти федерации далеко-далеко. Лига будет очень успешной в финансовом, рекламном и во всех других планах. Клубы проживут без федераций, а вот федерации без ведущих клубов - нет.

- А как же чемпионаты мира без Роналду, Месси, Де Брейне, Куртуа, Лукаку? Чемпионаты Европы без главных звезд?
- Говорю, нужно всем успокоиться и искать компромисс. Конечно, чемпионаты Европы или мира без главных звезд потеряют свою привлекательность. Это должны понимать руководители ФИФА и УЕФА.

Поэтому еще раз повторю: надо искать компромисс.

источник: «Советский спорт»
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