12 смелых – но кто они? Предатели? Аферисты? Гении бизнеса? Революционеры?

К утру УЕФА разродился ответом, а вскоре был поддержан национальными лигами трех этих стран, несколькими «неприглашенными» клубами, правительствами Великобритании и Франции, некоторыми тренерами и игроками (в основном, бывшими).

12 европейских топ-клубов (6 английских и по 3 итальянских и испанских) объявили о создании нового клубного турнира. Исходя из их планов играть матчи «в середине недели» - турнир приходит вместо Лиги чемпионов.

Действующие, видимо, ищут, куда укатились от удивления их челюсти. Даже Юрген Клопп, тренер «Ливерпуля» (один из клубов-основателей) заявил, что «ничего не знал до вчерашнего дня».

Но потихоньку и действующие заговорили - Джеймс Милнер из того же «Ливерпуля». А в «Манчестер Юнайтед», как сообщают - в шоке вся команда.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

В советские времена (я точно помню, ибо вел «политинформацию» в школе) в СМИ существовало устойчивое выражение - «мир американского чистогана». Вот это он и есть - в кристально честном виде.

Президентом суперлиги стал руководитель «Реала» Флорентино Перес (имеющий прямые бизнес-интересы в США), а среди 4-х его заместителей не американец только Андреа Аньелли (хотя в своих интервью он постоянно обращается к примерам из НБА или НФЛ). Три владельца/управляющих от английских грандов - граждане США: Стэнли Кронке («Арсенал»), Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед») и Джон Генри («Ливерпуль). И это вовсе не случайность.

Нет смысла в десятый раз пересказывать формулу турнира, обещания организаторов, да даже список участников все уже выучили (вроде бы могут добавиться «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Боруссия», хотя формулировки их реакций не позволяют так легко «переобуться»).

Главное - за проектом стоит огромный американский банк - JP Morgan Chase. Этим сказано абсолютно все.

Суперлига - не проект Переса или тем более, многократно пойманного на лжи и недоговариваниях Аньелли. Это чисто американский проект. Старика Флорентино спишут «на берег» при первой же возможности. Аньелли будет на побегушках.

ЗАЧЕМ ЭТО АМЕРИКАНЦАМ?

Тут ответ простой - раньше надо было думать, кому вы продаете клубы. Не знали, кто такие «акулы мирового капитализма»? Ну кто ж вам теперь доктор…

В Германии (к слову отлупившейся от идеи Суперлиги и устами «Баварии», и «Боруссии», и Бундеслигой в целом) - ни один клуб нельзя вот просто так «взять и купить». И получить в нем 50% + 1 акцию - тоже. Это такая борьба за традиции, нежелание плясать под дудку владельца, что бы ему ни мерещилось. Тоже позиция спорная (и клубы могут передумать насчет Суперлиги), но позволяющая хоть как-то защищать «интересы национального футбола».

Американским владельцам на интересы английского футбола - плевать с высокой колокольни. Они покупали клубы не для того, чтобы воспитывать школьников. Для них это бизнес. Стэнли Кронке и Джоэл Глейзер владеют клубами НФЛ - «Лос-Анджелес Рэмз» и «Тампа-Бэй Бакканирз» соответственно. Джон Генри - бейсбольным «Бостон Ред Сокс». Они умеют в бизнес. И если УЕФА собирается воевать с американцами в их вотчине - ничего не выйдет. Бизнес-процесс они выиграют.

А есть ведь еще молчаливый Роман Абрамович. Есть китайские и вообще юго-восточно-азиатские инвесторы…

Совершенно понятно, почему от идеи пока «спрятался» ПСЖ - их президент Нассер Аль-Хелайфи мало того, что входит в совет директоров УЕФА, так еще и возглавляет «beIN Media Group». А катарский вещатель заплатил УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов, а никакой не Суперлиги.

ПАНДЕМИЯ И ПРОВОКАЦИЯ

Флорентино Перес совершенно справедливо говорит о потерях клубов во время пандемии. Чем богаче и «больше» клуб - тем больше его потери. И не скрывает, что Суперлига создается для того, чтобы помочь клубам их компенсировать. «Иначе в 2024-м все мы будем мертвы».

Вот только определенное лукавство тут присутствует. И британские команды, и, тем более, испанские гранды - никогда не стремились жить по средствам. Кредит для них - норма. А «Барселона» на грани финансовой катастрофы вовсе не из-за коронавируса, а вследствие своей бездарно-купеческой трансферной деятельности.

Вот «Бавария», скажем - всегда жила по средствам. Кичилась этим. Давно говорила Европе - вы сошли с ума со своими Неймарами. Сегодня ей совершенно по барабану эта Суперлига. Захотят в элитарный клуб - пойдут. Нет - и суда нет. Она крепко стоит на ногах.

А американцы - они просто решили зарабатывать. Так, как умеют. А умеют они точно лучше, чем УЕФА.

Уже в этом году, после сезона с пустыми и полупустыми трибунами, НФЛ заключила новый телеконтракт - 110 миллиардов долларов на 11 лет. Сто десять. Миллиардов. Понимаете?

НУЖНЫ ЛИ ТРАДИЦИИ?

Этот вопрос точно не озадачивает трех граждан США. Традиции им нужны - в виде лубочных болельщиков, песни «You ll never walk alone», легенде об авиакастрофе команды Мэтта Басби в 1958-м. То есть то, что монетизируется.

И не американцы плохие, нет. Они просто так обучены. Они пришли из мира мононациональных лиг равных возможностей, где есть драфт и потолок зарплат, но нет переходов за деньги.

Они полагают, что в европейском футболе этот бизнес-процесс тоже возможен. Они ошибаются. Они не принимают во внимание своих игроков и тренеров, болельщиков (массово выступивших против Суперлиги). Наконец, они не понимают пирамидального устройства футбола в Европе.

Ни НФЛ, ни НХЛ, ни НБА - не занимаются воспитанием детей и молодых игроков. Не занимаются «развитием спорта». Это профессиональные лиги, их задача - зарабатывать. Они закрыты на вход и выход, никаких «низших дивизионов», и стран второго порядка (вроде, кстати, России).

Футбол в Европе - он другой. Традиционно. И сейчас Суперлига будет воевать не с УЕФА или Еврокомиссией, а с годами сложившимся порядком.

УЕФА в последнее время держит курс на мир равных (формально) возможностей. Естественно, чемпион Венгрии или Сербии никак не может их иметь (на фоне «Манчестер Сити»), но он может с ними сыграть. И даже выиграть. Албания и Финляндия могут сыграть в финальной части Евро. В этом - смысл континентального футбола.

СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП

Еще один абсолютно пустой звук для американцев. Что это? Почему кто-то должен вылетать? В лигу приглашен (сооснователем!) «Арсенал», который прямо сейчас идет в Премьер-лиге 9-м, а последний титул (не Кубок) брал при Царе Горохе.

Зато вытерты ноги об «Эвертон» и «Лестер». Вы кто? Кто владелец? Идите вон, пока не позовем в закрытый клуб по флаеру. И то только на один сезон…

Проблема усталости европейских суперклубов от игр с далекими и непонятными соперниками - не нова. Действительно, зачем им «Анортосис» и «Мидтьюлланд»? Но тому же «Реалу» не мешает помнить, что попадая на ЦСКА и «Шахтер» - он вдруг получает полную панамку - 4 поражения в 4 играх.

Уйти от этого? Играя с «Миланом» и «Арсеналом»? Поэтому так смеется Гари Невилл - хотя его огонь в основном направлен на британцев. «Вы убегаете в лигу, откуда нет вылета - разве это спортивно?».

Весь хайп, который начался вокруг Суперлиги - не из-за денег. Не из-за ее поспешного представления («Начнем играть тогда, когда это станет возможно»). А из-за неуважения. К традициям - раз. К пирамиде футбола - два. К клубам-коллегам (теперь уже, вероятно, бывшим) - три.

Не понимаю, как владелец «Лестера» Алияватт Шриваддханапрабха (простите!) или «Эвертона» Фархад Мошири теперь будут жать руки «революционерам».

В Испании первой очнулась «Севилья» - заявив о категорическом неприятии идей Суперлиги.

В колодец - никогда нельзя ходить по нужде. Но в Гарвардах и Оксфордах - этому не учат.

РЕАКЦИЯ УЕФА

На протяжении всей ночи это был самый интересный вопрос - какой она будет? Пока что, к большому сожалению, она напоминает хаотические движения спавшего в берлоге медведя, которого разбудили неосторожным шевелением в ней палки.

Угрозы остановить текущие еврокубки, дисквалифицировать всех игроков, не доигрывать чемпионаты - все это настолько топорно и первобытно - что не вызывает ничего, кроме ощущения «рука-лицо».

Если ты не можешь победить революцию - возглавь ее! (Сейчас не до споров, кто именно автор этой фразы). Совершенно понятно, что запретами, маханием дубиной, обзывательствами - УЕФА не добьется ничего.

Поучительная история случилась 20 с лишним лет назад - когда создавалась баскетбольная Евролига. Тоже было много воплей и визгов от ФИБА - про дисквалификации и прочее. Не дисквалифицировали никого. Евролига жива. Даже расширилась недавно.

Но - баскетбол все же не футбол. Клубов, готовых играть в Евролиге, желающих этого, но туда не попадающих - 5-6 на всю Европу. Выборка - не та.

Да и деньги - тоже не те. 4,6 миллиарда фунтов - это круто.

Так что УЕФА нужно торговаться. Убеждать. Искать компромисс. Но не воевать.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сильно сомневаюсь, что Суперлига сможет стартовать в августе. Особенно, если вмешаются политики и Еврокомиссия (Борис Джонсон и Эммануэль Макрон уже выступили). К тому же неизвестно, какой будет эпидемиологическая обстановка.

Кстати, а где собрался играть матчи Суперлиги Флорентио Перес? На напоминающем школьный стадион «Альфредо Ди Стефано»? Ха-ха.

Однако появление Суперлиги (надеюсь, не в таком диком виде, как предлагается сейчас) - скорее всего, неизбежно. Собственно, Арсен Венгер говорил это 12 лет назад. И чем быстрее УЕФА сбросит с себя шоры, поймет, что рынок все равно будет править всем, и что надо договариваться - тем меньшим штормом для мирового футбола это дело обернется.

Касательно перспектив России в новом турнире - их просто нет. Ну только если «Газпром» не войдет в спонсоры (и, конечно, ни за какие не 30 млн евро в сезон) и не «купит» место в турнире «Зениту». Никаких других вариантов нет. До нас очередь не дойдет.

Есть, правда, сценарий, что Суперлиг может быть несколько. И как раз обмен «по спортивным результатам» там наступит. Смотрите, какой была бы вторая возможная (исходим из формата 15 заявленных сразу команд, и не трогаем Францию с Германией, которые пока «в отказе»): «Лестер», «Эвертон», «Вест Хэм», «Рома», «Лацио», «Наполи», «Севилья», «Валенсия», «Вильяреал», «Порту», «Бенфика», «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Зенит», «Аякс»? Нормально? Интересно?

УРОК НА БУДУЩЕЕ

19 апреля УЕФА выкатил свою реформу еврокубков. Лигу чемпионов там предлагается играть «по швейцарке» (любители шахмат поймут). Как раз, чтобы «Реал» играл не с «Мидтьюлландом», а с «Ливерпулем».

Выкатил поздно. Или революционеры его опередили. Тем более, непонятно, как все это будет вязаться с созданной Лигой Конференций (что это, и как будет выглядеть - покажет только время).

Вообще громоздкость чиновничьего мира (а скорее, мирка), его неповоротливость, неготовность идти вслед за законами рынка - и есть главная причина. И создания Евролиги, и вновь представленной Суперлиги.

В Америке такого нет - там рынок диктует условия. Но есть важный противовес - профсоюз игроков. Который одобряет и верифицирует решения любой лиги. Ничего подобного в европейском футболе не существует, теперь, быть может, появится.

А отвечая на вопрос из заголовка: 5 человек из директората Суперлиги - однозначно не очень приятные люди. Или очень неприятные. Не уважающие ни пространство, на котором работают, ни клубы-конкуренты.

Но революции никогда не делаются людьми приятными…