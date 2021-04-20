Сергей Гуренко: Только хорошая организация моментов позволит ЦСКА переиграть «Локомотив» в Кубке

- Только за счет организованной игры в обороне и если ЦСКА будет хорошо использовать моменты. У армейцев неплохая линия атаки, есть быстрые футболисты. А моменты есть в любой игре. Шансы забить у ЦСКА будут. Многое будет зависеть от исполнительского мастерства. По подбору футболистов большой разницы у клубов нет. Просто «Локомотив» сейчас набрал неплохой ход, играет уверенно, поэтому и считается фаворитом.

- А армейцы за счет чего могут переиграть железнодорожников?

- Судя по последним матчам, которые я видел, и по игре команд - это «Локомотив».

- Фаворит в этой игре для вас очевиден?

- Какие-то очевидные слабые места в игре «Локомотива» имеются?

- Ему всегда сложно играть, если соперник отбирает мяч и если есть пространство за спиной защитников. Скорость – не лучшее качество Чорлуки.

- У ЦСКА не сможет сыграть Фернандес. Это серьезная потеря для команды Олича?

- Безусловно. Равнозначной замены ему не вижу. Но в таких клубах, которые борются на несколько фронтов, должны быть два равноценных состава. У армейцев поменялся тренер, пришел Олич. Но я думаю, что он в курсе возможностей своих ребят.

- Как думаете, дело в этом матче может дойти до дополнительного времени?

- Все может быть. Надо смотреть игру. Многое будет зависеть от настроя команд. В кубковых встречах не всегда выигрывает фаворит. Может быть и дополнительное время.

- Если дело дойдет до пенальти, у кого будет преимущество, ведь в в обоих клубах выступают лучшие российские голкиперы?

- Да, это два топ вратаря, и многое будет зависеть от тех футболистов, которые будут исполнить одиннадцатиметровые удары. На тренировке ты можешь положить десять из десяти, а в игре есть ответственность, усталость. Нельзя натренировать пенальти.

- А домашние стены могут помочь железнодорожникам?

- Мне кажется, у московских клубов уже стерлись эти границы.

- Победитель Кубка России выйдет из этой пары?

- Да. Вторая пара значительно слабее.