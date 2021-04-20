Александр Точилин: Мостовому надо было остаться в «Сочи» на сезон, Маслов ошибался и в «Тюмени»

- В понедельник у нас прошла очередная календарная игра, в которой мы одержали победу (2:0 над «Локомотивом-Казанка» - прим. ред.), поэтому настроение победное. После перерыва сыграли три тура, набрали максимум очков и сохранили восьмиочковый отрыв от «Динамо-2». Задачи стоят высокие – выйти в ФНЛ, – а конкуренты только и ждут нашей осечки.

Уйдя с поста главного тренера, почти год проработал в селекционном отделе южан. В январе 2021-го возглавил «Олимп-Долгопрудный», занимающий первое место в своей группе ПФЛ. С этого мы и начали наш разговор.

Александр Точилин в представлениях не нуждается. 14 лет футбольной карьеры он отдал московскому «Динамо», выиграл с ним Кубок России и два бронзовых комплекта наград. Уже на тренерском поприще возглавил другое «Динамо» - петербургское, с которым понялся в РПЛ (в то время команда уже переехала в Сочи и была переименована).

- Как вообще оказались в клубе «Олимп-Долгопрудный»?

- Мы с акционером этой команды заочно познакомились, долго общались. Я на тот момент еще был главным тренером «Сочи». Обсуждали какие-то футбольные темы, но в формате чисто дружеских бесед, не более. А после того, как они решили пойти в ФНЛ, вышли с предложением поучаствовать в этом проекте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Олимп-Долгопрудный» (@odfcru)

Могу сказать, что долго отказывался. Были и другие достаточно заманчивые предложения, но по разным причинам не срослось. И в какой-то момент, отдохнув от тренерской работы, почувствовал ностальгию и решил опять окунуться в этот омут. Мне очень приятно еще вернуться к этой работе и очень хочется повторить тот путь, который мы прошли с «Динамо» Санкт-Петербург, ставшим вскоре ФК «Сочи».

- В каком состоянии застали команду и инфраструктуру клуба?

- Когда изначально разговаривали с руководством, у меня были определенные требования. Если мы действительно хотим не быть клубом-однодневкой, то нужно много сделать в плане инфраструктуры и организации. Меня заверили, что все требования будут выполнены, и в данный момент идет большая работа. У клуба есть стадион в Долгопрудном, который приводят в норму для получения лицензии ФНЛ. Плюс есть достаточно большой болельщицкий ресурс – город немаленький, команду там любят. Если бы не пандемия, мы собирали бы достаточно большую даже для ФНЛ аудиторию.

Что касается состава. Когда я принял команду, она уже была на первом месте с существенным отрывом от второго. Моя задача – сохранить этот отрыв и по возможности приумножить. В команде есть ряд опытных и известных футболистов (Владимир Гранат, Ренат Сабитов, Никита Баженов – прим. ред.) и молодых перспективных игроков. За оставшееся время помимо завоевания путевки в ФНЛ нам надо понять, с кем будем двигаться дальше.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» НЕ ЗАТЕРЯЮТСЯ В РПЛ»

- Клуб – частный?

- Да. Было слияние двух клубов – «Олимп» и «Долгопрудный», с тех пор у него два акционера. С ними мы и взаимодействуем.

- В чем мотивация частника в России иметь футбольный клуб?

- Ему нравится футбол. В одном бизнесе он смог себя успешно реализовать, появились желание и возможность реализовать детские мечты.

- Мечта означает, что задачи построить бизнес-проект нет?

- В России тяжело зарабатывать на футболе, но есть задача сделать так, чтобы клуб мог сам себя обеспечивать. Чтобы это не было только тратой денег. В этом направлении предстоит пройти еще определенный путь.

- С «Динамо» Спб/«Сочи» вы прошли еще больший путь и оказались в РПЛ. Заглядывая вперед, чем отличается футбол в РПЛ и ФНЛ?

- В плане составления календаря в ФНЛ интенсивность намного выше, потому что там намного больше команд. Многие говорят, что в этом плане ФНЛ – самая тяжелая лига из-за большого количества игр и переездов. Страна у нас большая, а ФНЛ географически представлена наиболее широко. Тем не менее, видно, что футбол в регионах развивают, стадионы приводят в порядок. Есть клубы, которые не уступают по инфраструктуре РПЛ. А главное отличие – уровень футболистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Олимп-Долгопрудный» (@odfcru)

- ФНЛ – это «бей-беги»?

- Есть много разных команд, в том числе и те, кто старается играть в комбинационный футбол. Конечно, не все могут плести кружева из-за уровня исполнителей, поэтому отказываются от такой игры. Этим ФНЛ и интересна – там представлены самые разные команды, проповедующие совершенно разный футбол.

Сейчас один из самых ярких клубов – «Крылья Советов». Понятно, что это команда с большими традициями, в прошлом сезоне играла в премьер-лиге. Понизившись в классе, они сохранили костяк и добавили молодых ребят из «Чертаново». Главному тренеру Игорю Осинькину удалось найти симбиоз, и сейчас эта команда по праву идет на первом месте и в Кубке обыгрывает грандов РПЛ. Думаю, в следующем сезоне они не затеряются в премьер-лиге.

«ЗЛОСТИ ИНОГДА НЕ ХВАТАЕТ, СТАРАЮСЬ УВЛЕЧЬ ИГРОКОВ»

- Какой вы видите свою команду – на линейке между «Барселоной» Хосепа Гвардиолы и «Челси» Жозе Моуринью?

- Хочется в первую очередь играть в современный футбол, имеющий свои требования. При этом мы говорим о профессиональном футболе, где главное значение имеет результат. Можно играть в «Барселону» и получать по пять мячей, а можно выстраивать «автобус» и выигрывать 1:0. Я утрирую, конечно. Так что главная цель в том, чтобы попытаться сочетать интересную игру и результаты. Это то, что мне удалось в «Сочи», когда мы выходили в РПЛ (в ФНЛ-2018/19 сочинцы были вторыми по результативности, уступив только «Чертаново», 63 года в 38 матчах – прим. ред.).

- Что такое современный футбол в трех пунктах?

- Интенсивность, прессинг, скорость доставки мяча вперед. Чтобы мы могли конкурировать в еврокубках и на уровне сборных, нам надо расти в этих аспектах. А упражнения везде плюс-минус одинаковые.

- Российские футболисты не привыкли к высокой интенсивности. Насколько возможно придерживаться этих принципов, особенно в низших лигах?

- Наверное, неправильно говорить, что они не готовы к такому футболу. В последних матчах РПЛ мы видим немало игр, где есть высокая интенсивность. Другое дело, что в этой интенсивности мы проигрываем европейским командам. Наверное, дело в уровне сопротивления в чемпионате. Чем больше у нас будет хороших команд, тем выше будет интенсивность, и тогда мы будем конкурентоспособными. За счет чего? Надо делать какие-то изменения в тренировочном процессе, но не стоит забывать, что в Европе большую роль играют более классные легионеры. Свою молодежь тоже надо растить, но они будут лучше расти, если у нас будут более сильные легионеры.

- Если открыть турнирную таблицу, увидим, что плотность там очень высока. Это лидеры стали играть хуже или остальные подтянулись?

- Хорошо, что в чемпионате есть интрига, но уровень в РПЛ снизился. Даже наши гранды тяжело играют с европейскими середняками. Почему? Потому что чемпионат по скорости и интенсивности уступает лучшим лигам Европы. Нужно, чтобы у «Зенита» было больше, чем две-три игры, где надо упираться. Если они весь чемпионат будут играть на максимальных скоростях, и в Европе будут более конкурентоспособны.

Если хорошие футболисты привыкли играть вполсилы, могут собраться на одну игру, но стабильно выступать в еврокубках им сложнее. А «Зенит» заставляют напрягаться только «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Но и последняя игра со «Спартаком» показала, что когда «Зенит» включает максимальные скорости, в РПЛ с ним конкурировать никто не может.

- Есть впечатление, что если не закладывать современный футбол с молодежного уровня, переучить уже состоявшихся игроков сложно. Отсюда вопрос – как вам выступление молодежки на чемпионате Европы?

- Не могу сказать, что пристально следил. Мне кажется, что главный тренер Михаил Галактионов сам разобрал, в чем команда уступила. Причины те же, что мы перечислили. Наверное, проблема в ментальности, которую надо закладывать в детстве.

- В чем же загвоздка?

- Да в обществе в целом. Я начинал работать в академии «Динамо» и сам сталкивался с тем, что одаренный ребенок быстро начинает чувствовать, что он уже всего достиг. Ему уже пророчат успешную карьеру, и он начинает снижать к себе требования. А мы их жалеем.

- Тренеры несут за это ответственность?

- Как и все, кто отвечает за российский футбол. У нас много современных методик, которые должны внедряться в работу на всех уровнях, начиная с детско-юношеского футбола.

- Вы жесткий тренер или понимающий?

- Стараюсь быть понимающим, но вот как раз злости иногда и не хватает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Олимп-Долгопрудный» (@odfcru)

- Это недостаток?

- Скажу так – на определенном этапе это сыграло в минус. Для меня главное – увлечь игроков, чтобы тебе поверили и за тобой пошли. Тогда будет намного проще и не придется включать строго тренера. Важно дать мотивацию, зарядить своим видением и мыслями, чтобы игроки поверили и прониклись.

- Примерно на тех же принципах Юрген Клопп перестраивал психологию «Ливерпуля».

- Но мне до него далеко (улыбается).

- Одной из причин падения качества чемпионата называют отъезд сильных легионеров уровня Халка…

- … и я с этим согласен. Не хочу сказать, что сейчас слабые легионеры, но в те годы приезжали более сильные футболисты, имевшие стимул через наш чемпионат уезжать в Европу.

- Однако матч с Данией на молодежном чемпионате Европы показал, что наши футболисты уступают в скорости и интенсивности даже на этом уровне. А ведь игроки нашей сборной играют в ведущих клубах РПЛ, а датчане – в датской лиге. Может, уровень РПЛ падает не только из-за отсутствия более сильных легионеров, но и из-за того, что российская тренерская школа развивается медленнее, чем европейская?

- Помимо всего прочего проблему вижу в ментальности. Молодежная сборная состоит из звездочек внутреннего чемпионата, и у них в голове появляются мысли о том, что и на этом уровне они будут играть, потому что в сборной Дании они, грубо говоря, никого не знают. Вы же помните, как после победы над Исландией пресса выводила ребят из группы чуть ли не с первого места.

Может, и это играет пагубную роль, а может, на игре с Данией сказалось поражение от сборной Франции, команда не верила в свои силы и не была готова выгрызать результат. Но я не находился внутри команды, и мне сложно судить.

«УЖЕ НА 15-Й МИНУТЕ С ТРИБУНЫ КРИЧАЛИ: «НУ, ВЫ БУДЕТЕ ИГРАТЬ?»

- Каково ваше впечатление от игры сборной России?

- Когда вопрос стоит про сборную, всегда кому-то нравится, кому-то – нет. Главное – результат. После чемпионата мира был результат и всплеск. Наше общество так создано, что после успехов хочет, чтобы мы теперь всех обыгрывали. Чтобы испанцев побеждали не только по пенальти, а по пять мячей им кидали. Мы все время ждем больших побед, но проблемы в чемпионате сказываются и на сборной.

Заслуга Станислава Черчесова в том, что он своей ментальностью и психологией заряжает футболистов и заставляет их играть на максимуме. И если в некоторых играх ему не удается вывести игроков на этот максимум, сразу получаем поражение от Словакии, опускающее нас в реальность.

Так что не могу сказать, что игра сборной мне нравится, но я вижу, за счет чего Черчесов хочет добиваться результата. И уверен, что он его добьется. У нас постоянно идут разговоры, почему тех вызывают, а тех – нет. Но молодежный чемпионат Европы показал, почему оттуда кое-кого не вызывают.

- У вас по вызывающимся игрокам вопросов не возникает?

- Я сам в шкуре Черчесова, пусть и на клубном уровне, поэтому понимаю, что у каждого свои взгляды. Плюс некоторых футболистов он знает лучше, чем мы, и понимает, на кого может положиться в тот или иной момент. И учитывает, как футболист влияет на коллектив, пусть он при этом по задаткам и не Лионель Месси.

Команда – особый организм, и если футболист даже чуть хуже, чем другой, это не значит, что не может принести больше пользы для конечного результата. Есть футболисты, которые на клубном уровне хорошо играют, а в сборной пропадают. В своей команде он чувствует себя, как дома, а здесь, в конкуренции, в ситуации, когда надо доказывать, оказывается в стрессовой ситуации и просто теряется.

- Так как нам относиться к сборной России?

- Наша сборная для нас самая лучшая, потому что там играют наши пацаны. Надо их любить и поддерживать. Наверное, такие перепады от великого до желания всех расстрелять, как в России, есть только в Бразилии.





- Чемпионат мира в России дал ответ – где бы ни играла сборная России, она чувствует поддержку. Для нее это имеет значение. Когда игра не складывается, и тебя начинают полоскать, это начинает раздражать и негативно складывается на психологии. На примере своей команды скажу. У нас в понедельник была тяжелая игра с «Казанкой», не все получалось. Шла 15-я или 20-я минута, и с трибуны кто-то начал кричать: «Ну, вы будете тут играть?» Это тоже влияет не лучшим образом.

- То есть мы больше любим, вы – лучше играете?

- Однозначно.

«МОСТОВОМУ НАДО БЫЛО ОСТАТЬСЯ В «СОЧИ» ХОТЯ БЫ НА СЕЗОН»

- Футболисты сборной России Андрей Мостовой и Антон Заболотный работали под вашим руководством в «Сочи».

- И Федор Кудряшов.

- По Кудряшову нет вопросов, а вот по Мостовому и Заболотному конкретно в сборной они есть. Начнем с Мостового. Если футболист не играет на регулярной основе в своем клубе, можно ли ожидать от него больше пользы в сборной?

- Он за достаточно короткое время сделал большой скачок. Я помню его еще по играм во второй лиге за Долгопрудный, тогда он в первый раз бросился в глаза. Потом попал в «Химки», затем в «Зенит-2». Человек, не имея ни одной игры в премьер-лиге и попав в аренду в «Сочи», заиграл. Понятно, что в «Сочи» для него были созданы все условия, чтобы он мог играть и показать свои лучшие качества.

Мостовой играл, забивал, после чего «Зенит» решил его забрать, но на тот момент он был еще достаточно молод, чтобы основательно закрепить свои игровые качества. Важно было, чтобы он психологически был готов играть на высоком уровне, поэтому считаю, что ему надо было еще хотя бы сезон отыграть в Сочи, ведь в «Зените» большая конкуренция.

Ему на первых порах давали достаточно много игрового времени, но играть в «Зените» и играть в «Сочи» – это не одно и то же. Опять же психология – в «Зените» это постоянное давление, от тебя многого ждут плюс у тебя большая скамейка конкурентов. Это могло Андрея где-то в чем-то немного сковывать, поэтому в какой-то момент он перестал проявлять себя так ярко, как он проявлял себя в «Сочи».

По поводу вызова в сборную… Опять же, мы ведь все время хотим видеть какие-то новые лица в сборной. Вот, пожалуйста, вызвали Мостового. В какой-то момент он себя ярко проявил, плюс играет в «Зените», который идет на первом месте и наверняка станет чемпионом. Откуда еще вызывать? Понятно, что вызывают из команды-лидера. Черчесов видит в этом игроке те качества, которые ему нужны, чтобы воплотить на поле какие-то свои мысли. Думаю, со временем, когда он почувствует себя своим в этом коллективе, сможет раскрыться еще лучше.

- «Сочи» в период Мостового, где он так ярко себя проявил, играл в совсем другой футбол по сравнению с «Зенитом» и сборной. Там было больше свободных зон впереди, здесь много игры в позиционном нападении. Насколько эта модель игры ему подходит? Может, ему в принципе свойственен другой футбол, чтобы реализовать свой потенциал?

- Возможно. Понятно, что перестройка после перехода из «Сочи» в «Зенит» требует времени. «Зенит» всегда доминирует, нет свободных зон, плюс они играют в другую схему. В «Сочи» он играл ближе к атаке, а в «Зените» приходится закрывать бровку. Но раз «Зенит» его вернул после аренды, значит, они все-таки понимают, как его использовать.

Ему нужна адаптация, в первую очередь, психологическая. Ведь в «Зените», «Динамо», «Спартаке» всегда идет давление на футболистов. Им нужно играть ярко. Даже если игрок забьет, кто-то обязательно посчитает, что не так забил или недостаточно много. Так что у Мостового есть еще как минимум сезон, чтобы перейти на уровень выше.

- То есть для вас проблема Мостового пока только в психологии?

- Абсолютно. Все остальные качества у него есть. Осталось закрепить только свою стабильность.

«ЗАБОЛОТНЫЙ – ЭТО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕР»

- Заболотный вообще самый неоднозначный футболист сборной. С одной стороны, забивает за клуб, выигрывает много борьбы, с другой стороны – и не забивает тоже много, частенько с ним случаются курьезные случаи, да и в среде болельщиков «Зенита» к нему было определенное отношение.

- Поскольку я много с ним работал, могу сказать, что Антон в первую очередь тот футболист, который сделал себя сам. Заболотный – это работоспособность и характер. После «Зенита» он тоже попал под психологический прессинг. Простому-то человеку сложно с таким справится, а когда каждое твое действие еще и у всех на виду... Но даже после этого он не сломался. Это говорит о том, что по духу он сильная личность. Может, не техничный, наверное, да. Но он это компенсирует, в первую очередь, своей настырностью и работоспособностью. Что в принципе и дает результат. Он переломил этот момент негатива и снова начал забивать.

Если же говорить о его вызове в сборную, то таких нападающих, как он, по пальцам можно пересчитать: Дзюба, Соболев и Заболотный. Поэтому Черчесов его и вызывает. Понятно, что Дзюба – номер один, а Соболев прибавляет, но и Заболотный своим трудолюбием тоже заслужил этот вызов.

- Вы назвали трех столбов, но сейчас еще Федор Смолов разошелся не на шутку. Ему теперь в сборной нет места?

- Почему же? Изначально на чемпионате мира в России Черчесов в первую очередь делал ставку на него. Федор разноплановый футболист. Мне его стиль игры в нападении ближе. Его можно грузить не только тем, чтобы он вверху боролся, он еще и может выигрывать один в один, у него хорошая скорость. И если Федор продолжит в таком же духе, у Черчесова будет дополнительная головная боль, кого же выбрать.

«ДО 27 ЛЕТ МЕНЯ КАЖДЫЙ ГОД ВЫСТАВЛЯЛИ НА ТРАНСФЕР»

- Можете объяснить, что происходит с Павлом Масловым?

- Про Маслова до определенного момента я не знал. Но у меня в штабе работает Владимир Маминов, знакомый с ним еще по «Тюмени» (Маслов выступал за «Тюмень» в 2016-2018 годах, Маминов руководил командой в 2017-2018 годах – прим. ред.). Он говорит, что, может, для тех, кто его не знал раньше, эти ошибки удивительны, но они были и тогда. Он так же на ровном месте мог забить в свои ворота, мог заработать какой-нибудь пенальти по неосторожности. Есть у него такая особенность.

Но Маслова много других достоинств – он быстрый, высокий. Уверен, что в будущем он будет основным защитником сборной. А пока все это можно объяснить просто банальным невезением и потерей концентрации. По крайней мере, если за сезон он так два-три раза ошибется, а остальное время сыграет на высоком уровне, то «Спартак» станет чемпионом.

- У вас в бытность футболистом тоже бывали разные неприятные отрезки по ходу сезона. Как вы с этим справлялись?

- Только работой на тренировках.

- То есть не вариант, например, пропустить пару матчей, уехать в Белоруссию?

- Нет. Когда тяжело, ты и так садишься на лавку, это надо просто перетерпеть.

А насчет уехать в Белоруссию… У меня, кстати, разные варианты были. У нас тогда по-другому строились контрактные обязательства. Как правило, все контракты были подписаны на один сезон. И почти каждый год, когда заканчивался чемпионат и подводили итоги, я был в списке на трансфер. Начинались сборы, и я все заново доказывал. До 27 лет ходил на этой грани. Потом уже стал игроком основного состава. И то в 30 лет чуть в «Анжи» не уехал.

- Вам эта неопределенность мешала или помогала?

- Скажем так. Что нас не убивает, делает сильнее.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРНУТЬСЯ В «ДИНАМО» В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА»

- Кто на сегодня лучший защитник России?

- Не буду оригинальным и назову Джикию. Он стабилен, а стабильность – признак мастерства.





- У вас есть кумиры?

- Нет. Единственное, в юности, всегда выделял Черенкова и Гаврилова. Это футболисты, которые мне нравились, хотел бы так же играть, но такие игроки рождаются раз в сто лет.

- Среди тренеров образцов для подражания тоже нет?

- Сейчас все восхищаются Джанпьеро Гасперини. Хороший тренер, но все-таки стараюсь от каждого тренера брать что-то свое.

- Есть ли команда, за которой вам интересно следить?

- Нам с сыном больше нравится испанский футбол. Я болею за «Барселону», он – за «Реал».

- Смотрели Эль Класико?

- Смотрели. Могу сказать, что это было не лучшее Эль Класико, хотя игра держала в напряжении. Но смотреть игры без зрителей тяжело, это убивает футбол. Смотрится как товарищеская игра. Мне кажется, даже сами футболисты это чувствуют, поэтому в каких-то моментах совершают такие ошибки, которые им несвойственны.

- Должен ли клуб формироваться вокруг личности одного игрока, пусть и такого великого как Месси?

- Пока клуб зарабатывает на этом деньги, наверное, да. Для них это в первую очередь бизнес. У нас на российском футболе тоже пытаются сделать бизнес, но пока не получается.

- А что нам мешает? Активная вовлеченность государства?

- Чтобы у нас в футболе появился бизнес, надо активно думать в сторону продаж телетрансляций. Далее, продажа абонементов, билетов и клубной атрибутики. Например, когда я бывал на «Ноу Камп», средняя цена билетов на места на самом верху составляла 120-140 евро. У нас такие цены на билеты представить сложно даже на «Динамо».

- Не люблю задавать этот вопрос, но иногда на него дают неожиданные ответы. Через пять лет где и кем себя видите?

- Я живу сегодняшним днем. Вот, например, еще два месяца назад не думал о том, что окажусь в «Олимпе-Долгопрудном». Тренерский простой затянулся и захотелось работать. После «Сочи» было много предложений, но меня настолько атмосферно зацепил мой бывший клуб, что я от всего отказывался. Я столько души вложил в «Сочи», это как твой ребенок, и оторваться от клуба было достаточно тяжело. А что касается планов на будущее, целей – я хотел бы пораньше, не через пять лет, вернуться в родное «Динамо» в качестве главного тренера.