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Хотели убить – и убили. О доверии Вилкову и тем, кто его выгонял
20 апреля 18:35
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РПЛ

Хотели убить – и убили. О доверии Вилкову и тем, кто его выгонял

Пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова поддержали несколько ведущих клубов РПЛ.

Арбитра Михаила Вилкова пожизненно отстранили от судейства с туманной формулировкой «потерял доверие». Трактовать ее можно по-всякому. Доверие большинства клубов и болельщиков нижегородский судья лишился давным-давно. Кто только за последние годы не слал проклятий в его адрес. Показательный момент: председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в его решении поставить крест на карьере рефери поддержали сразу несколько ведущих команд: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов». У каждого из них с Вилковым свои счеты.

Очевидно, больше не доверяют Михаилу в РФС. Потому как одного клубного недовольства вряд ли хватило бы для вынесения столь сурового приговора. У нас каждый тур кто-то кем-то недоволен. Но за судей держатся руками и ногами. Отстраняют, например, Казарцева за убийство на глазах всей страны красно-белых, а через пару месяцев выводят его из тени как ни в чем не бывало. Он снова косячит – опять прощают. Вот что значит доверие. У Казарцева оно есть, Вилков его потерял.

Еще одна характерная черта. «Зенит» в числе противников Вилкова не обнаружился. Значит ли это, что правы были болельщики, называя судью питерским? Как знать. «Локомотива» среди одобряющих также нет. А именно матч железнодорожников с «Ростовом» (4:1) в минувшие выходные стал последним для арбитра.

Судил он так себе. Ничего особенного, по сравнению со своими коллегами и самим собой «лучших образцов», не учудил. Потому одной или двумя ошибками, даже грубыми, не объяснить такого вердикта. Выражение «потерял доверие» неплохо бы расшифровать. Недосказанность также этого самого доверия не вызывает. Уже по отношению к РФС.

Чего скрывать от общественности? Если хотите навести порядок в судействе, то все эти тайные вынесения приговоров вряд ли для этого хорошие помощники. Начнутся слухи, домыслы. В конце концов правда выплывет на свет. А нехорошие мысли, которые лезут сегодня в голову, глядя на то, как именно Вилкова выгоняют из большого футбола, оставят осадочек.

Вопросы появляются непроизвольно. Почему Хатарурянца поддержали не все? Говорит ли это о том, что решение кто-то пролоббировал? Как расценивать недавние слова главы судейского комитета в адрес Вилкова, назвавшего его высокопрофессиональным арбитром? Он что, разучился им быть? Или же раньше был просто дежурный ничего незначащий комплимент? Есть ли личная неприязнь в этом конфликте?

Вон сколько сомнений вызывает молчание РФС. Вилков и тот нашелся что сказать, когда его спросили о предвзятости в его работе на последнем матче: «Если бы я хотел «убить» «Ростов», то уже на 10-й минуте удалил бы японского полузащитника. Об этом почему-то никто ничего не говорит и не пишет…»

Ну что ж, поговорим и напишем. Тут есть что комментировать. Потому как сама постановка вопроса «хотел бы убить – сделал бы это» с недавних пор в тренде. Вилков сам не понимает, что судья так преподавать ситуацию не имеет права. Если он, конечно, профессионал. Если Хашимото (а речь именно о нем) наиграл на удаление, то почему Михаил его не выгнал? Не хотел портить игру «Ростову» в начале матча при счете 2:0 в пользу хозяев? Если так, то это симпатия к одной из команд. А если нарушение не тянуло на красную, то зачем говорить о том, что при желании фол можно было бы трактовать именно так?

Вилков даже не осознает, что его слова доказывают: судил он в игре «Локомотив» - «Ростов», получается, по понятиям, а не по букве закона. И это практика настолько укоренилась у него и многих других наших арбитров, что они перестали понимать различие между формулировками «нарушение есть» и «нарушение при желании можно увидеть».

Потому расставаться с Вилковым совсем не грустно. Жаль только, что красную карточку ему показали тоже по понятиям.

источник: «Советский спорт»
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