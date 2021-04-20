Хотели убить – и убили. О доверии Вилкову и тем, кто его выгонял

Арбитра Михаила Вилкова пожизненно отстранили от судейства с туманной формулировкой «потерял доверие». Трактовать ее можно по-всякому. Доверие большинства клубов и болельщиков нижегородский судья лишился давным-давно. Кто только за последние годы не слал проклятий в его адрес. Показательный момент: председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в его решении поставить крест на карьере рефери поддержали сразу несколько ведущих команд: «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и «Ростов». У каждого из них с Вилковым свои счеты.

Очевидно, больше не доверяют Михаилу в РФС. Потому как одного клубного недовольства вряд ли хватило бы для вынесения столь сурового приговора. У нас каждый тур кто-то кем-то недоволен. Но за судей держатся руками и ногами. Отстраняют, например, Казарцева за убийство на глазах всей страны красно-белых, а через пару месяцев выводят его из тени как ни в чем не бывало. Он снова косячит – опять прощают. Вот что значит доверие. У Казарцева оно есть, Вилков его потерял.

Еще одна характерная черта. «Зенит» в числе противников Вилкова не обнаружился. Значит ли это, что правы были болельщики, называя судью питерским? Как знать. «Локомотива» среди одобряющих также нет. А именно матч железнодорожников с «Ростовом» (4:1) в минувшие выходные стал последним для арбитра.

Судил он так себе. Ничего особенного, по сравнению со своими коллегами и самим собой «лучших образцов», не учудил. Потому одной или двумя ошибками, даже грубыми, не объяснить такого вердикта. Выражение «потерял доверие» неплохо бы расшифровать. Недосказанность также этого самого доверия не вызывает. Уже по отношению к РФС.

Чего скрывать от общественности? Если хотите навести порядок в судействе, то все эти тайные вынесения приговоров вряд ли для этого хорошие помощники. Начнутся слухи, домыслы. В конце концов правда выплывет на свет. А нехорошие мысли, которые лезут сегодня в голову, глядя на то, как именно Вилкова выгоняют из большого футбола, оставят осадочек.