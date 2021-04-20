Почему вдруг все бросились спасать ФК «Ахмат»?

Случаев вмешательства федеральной власти в жизнь футбольных клубов немного, и в основном они связаны с «Томью», которая тоже пару раз просила денег и, вполне возможно, опять этим займется через пару лет, если вдруг выйдет в РПЛ.

С чего вообще эта тема привлекла внимание? С того, что не далее как 14 апреля в Госдуме прошел круглый стол по вопросу финансирования не только футбольной команды, но и всего спортивного блока. Это первый случай в практике российского спорта, что финансирование футбольной команды будет производиться фактически чуть ли не напрямую из госбюджета. Причем знаменательно, что одним из тех, кто сидел во главе этого самого стола, был Борис Пайкин, известный по команде из Ленобласти «Тосно». Она выиграла Кубок России, арендовала стадион «Петровский» и успешно обанкротилась.

Санкции добрались до футбольного клуба «Ахмат», который после анонса ограничений и, собственно, их вступления в силу бодрился, что ему море по колено. Оказалось, не совсем. Суть санкций была в максимальных ограничениях, накладываемых на региональные власти, их окружение и аффилированные с ними структуры, в которые попал и «Региональный общественный фонд им. героя России Ахмата Кадырова», спонсировавший весь спорт в Чечне. Весь - это и футбол, и Absolute Champioship Akhmat, и бойцовский клуб «Ахмат», который, к слову, представляет младший Емельяненко.

2. Поступления средств. Целевые взносы - 688,2 млн рублей ежегодно. Они как раз шли из фонда. Прочие поступления - 39,8 млн. в 2020 году, 29,5 - в 2019 году. И это тоже спонсорские взносы. Только не совсем ясно от кого. У «Ахмата» было два партнера - МИБ и казахский SAT & Company. С первым вопросы закрылись еще в 2019 году - сначала ЦБ санировал банк из-за дыры в балансе в 200 миллиардов, затем от коронавирусных осложнений скончался глава банка Абубакар Арсамаков. Со вторым куда веселее. SAT'ом владеет Кенес Ракишев, «друг и дорогой брат» Кадырова. Но помимо этого у него есть бизнес в США, и его партнер - Хантер Байден, человек с фамилией как у нынешнего президента США и по совместительству его сын. В итоге «SAT & Company» переименовали в Fincraft Resources, а все упоминания об «Ахмате» были стерты.

3. Доходы от телеправ и трансферов. По отчету о финансовых результатах доход от продажи прав на телетрансляции - 123,9 млн. рублей, по отчету о движении денежных средств пункт «Доходы от передачи коммерческих и аудиовизуальных прав» принес 95,5 млн. Трансферы и солидарные взносы - 142,3 и 83,3 млн. соответственно. Год назад, кстати, команда заработала 373 или 419 миллиона на продаже игроков - смотря в какой раздел отчета посмотреть.

4. Бюджет, указываемый клубом - 1,1 млрд. рублей. Откровенно говоря, в это не верится от слова «совсем». Бюджет самого коммерчески успешного инкубатора молодых талантов ФК «Уфа» - 1,2-1,3 млрд. рублей. Зарплаты, судя по отчету - то ли 510 миллионов, то ли 573 миллиона. Тоже верится с трудом. Самый дорогой игрок в истории «Уфы» Сильвестр Игбоун получал около 360 тысяч евро в год. Олег Иванов получал миллион. Глушаков, несмотря на его болтовню, вряд ли поехал бы играть в Грозный меньше, чем за такую же цифру. Значит, более чем возможно, что какие-то расходы просто не учитываются в отчетности. Два игрока - это уже 150 миллионов с поправкой на взлетевший курс. А ведь там еще куча сильных ребят, которые никак не меньше полумиллиона получают.

Как будет дальше финансироваться вся спортивная структура Чечни - очень большой вопрос. Вывести юрлица из-под влияния местного руководства хотя бы для вида не получится, а все компании, которые с ним сопряжены, будут отключаться от SWIFT (международная банковская сеть, через которую проходят все денежные переводы. Включает в себя 11 тысяч банков, почти все в мире). Соответственно, покупать игроков получится только внутри страны либо через третьи клубы/компании, а за это ФИФА по голове не погладит. Будут ли «просить» госкорпорации - тоже вопрос, потому что это автоматом повлечет за собой жесть от США и фактическую заморозку активов за рубежом. Бюджетное финансирование - тоже опасная история. Это в худшем сценарии может послужить триггером для отключения вообще всей страны от SWIFT. а в преддверии выборов это не нужно абсолютно никому.

В общем, прецедент создан. И будет очень интересно посмотреть, какова будет реакция «Зенита» (»Газпром»), «Динамо» (ВТБ), «Локомотива» (РЖД) и иже с ними, если вдруг санкции дойдут до компаний-спонсоров. А пока - понаблюдаем.