Трест, который лопнул… на второй день. Карточный домик Суперлиги разваливается на глазах

Радостное известие для всех 146 процентов мировой футбольной общественности пришло этим вечером из Англии – проект Флорентино Переса по созданию Суперлиги продержался ровно один день и одну ночь. В конце второго дня стал разваливаться.

Что же произошло? Болельщики «Челси» весь день пикетировали офис клуба с плакатами, выкрикивали проклятия в адрес главы Суперлиги, он же президент «Реала», Флорентино Переса. Сейчас манифестация переместилась к «Стэмфорд Бридж», где «Челси» играет матч АПЛ с «Брайтоном».

Президент клуба Брюс Бак сегодня встречался с игроками и тренерами, обсудил ситуацию. Британские инсайдеры сообщают, что итогом встречи станет выход «Челси» из новой лиги. Завтра «Челси» начнет юридически оформлять выход из Суперлиги.

В «Челси» уже уверяют, что «пошли на дело» - вступили в Суперлигу за компанию вместе с другими грандами Британии. А сами-то не очень и рвались.

Сообщается также, что бурное собрание прошло и в «Манчестер Юнайтед». Против решения босса клуба Эда Вудворда выступил капитан «МЮ» и сборной Англии Гарри Магуайр, его поддержал еще один лидер и сборник Люк Шоу. Ребят можно понять – Евро-2020 на носу, сыграть в нем очень хочется.