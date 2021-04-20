Трест, который лопнул… на второй день. Карточный домик Суперлиги разваливается на глазах

Радостное известие для всех 146 процентов мировой футбольной общественности пришло этим вечером из Англии – проект Флорентино Переса по созданию Суперлиги продержался ровно один день и одну ночь. В конце второго дня стал разваливаться.
Что же произошло? Болельщики «Челси» весь день пикетировали офис клуба с плакатами, выкрикивали проклятия в адрес главы Суперлиги, он же президент «Реала», Флорентино Переса. Сейчас манифестация переместилась к «Стэмфорд Бридж», где «Челси» играет матч АПЛ с «Брайтоном».
Президент клуба Брюс Бак сегодня встречался с игроками и тренерами, обсудил ситуацию. Британские инсайдеры сообщают, что итогом встречи станет выход «Челси» из новой лиги. Завтра «Челси» начнет юридически оформлять выход из Суперлиги.
В «Челси» уже уверяют, что «пошли на дело» - вступили в Суперлигу за компанию вместе с другими грандами Британии. А сами-то не очень и рвались.
Сообщается также, что бурное собрание прошло и в «Манчестер Юнайтед». Против решения босса клуба Эда Вудворда выступил капитан «МЮ» и сборной Англии Гарри Магуайр, его поддержал еще один лидер и сборник Люк Шоу. Ребят можно понять – Евро-2020 на носу, сыграть в нем очень хочется.
Похоже, «Юнайтед» вскоре объявит, что погорячился со входом в эту лигу.
Появилась информация, что по соседству – в «Ман Сити» тоже уже склоняются к выходу из «треста Переса».
Инсайдеры приводят спич лидера «МС», лучшего полузащитника мира Кевина де Брюйне.
«Я из маленького бельгийского города и всегда мечтал играть на самом высоком уровне. Я играл в Бельгии, Германии, Англии и с гордостью представляю свою страну в сборной, подчеркнул Кевин важность для него выступления за сборную. - Я работал и соперничал со всеми, чтобы побеждать. Но самое важное слово – соревнование. С учетом всего, что случилось в последние дни, наверное, сейчас хороший момент, чтобы собраться и попробовать найти решение.
Мы знаем, что это большой бизнес, и я понимаю, что я часть этого бизнеса. Но я все еще маленький мальчик, который любит играть в футбол. Речь – про футбол по всему миру. Давайте вдохновлять следующие поколения футболистов и позволим болельщикам мечтать».
Нет никакого сомнения, что де Брюйне поддержат другие футболисты.
И вот уже «Барселона» пошла на попятную.
«Барса» не войдет в Суперлигу без одобрения собрания сосьос. Это они решают, это их клуб», – заявил вдруг президент «Барсы» Жоан Лапорта.
Решение фанатов, думается, для всех станет очевидным. Учитывая их вековую ненависть к «Реалу».
«Трест Переса» лопнул на второй день. Завтра мы узнаем еще много интересного.