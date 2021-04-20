Абрамович не выдержал. Проект Суперлиги близок к краху

Даже не знаешь, с чем это сравнить. Футбольная буржуазная революция продержалась всего полтора суток. В ночь на понедельник было объявлено об учреждении нового турнира двенадцатью клубами, а во вторник вечером Суперлига затрещала по швам. Наверное, правильнее всего это нужно назвать неудавшимся путчем. Потому как совершенно непонятно, глядя на расклад сил в противостоянии взбунтовавшихся топ-клубов с остальным футбольным миром, на что была надежда у 12 учредителей новой лиги.

Подозрения, что Суперлига может не состояться, появились почти сразу. Гул неодобрения от идеи отделения кучки богатых клубов от футбольного сообщества звучал по всей Европе настолько громко, что в него посчитали необходимым влиться даже крутые политические фигуры – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Тон высказываний обоих политиков был категоричным. Суперлиге говорили нет. Вряд ли искушенные в кулуарных битвах люди встали бы так открыто на сторону тех, кто мог проиграть.

Сомнения в успехе президента «Реала» и главы Суперлиги Флорентино Переса и его сподвижников вызывало изначально отсутствие в списке учредителей немецких и французских клубов. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» твердо заявили, что не готовы включаться в авантюру с непонятными шансами на успех. Утром вторника официальные лица этих клубов пояснили свою позицию, еще раз подтвердив – они не присоединятся к раскольникам. Но это было еще полбеды для Суперлиги. Удар ниже пояса случился ближе к вечеру, когда «Челси» заявил о выходе из состава участников.

Болельщики клуба Романа Абрамовича приложили к этому немало усилий. Их демонстрация у «Стэмфорд Бридж», которая едва не привела к срыву матча с «Брайтоном» (их не смог успокоить даже выход бывшей звезды клуба, а ныне директора Петра Чеха), недвусмысленно давала понять, что никакого компромисса с теми, кто затеял весь этот сыр-бор в европейском футболе в попытке порушить многолетние устои, не будет. Волна негатива нарастала с каждым часом, и на этом фоне Абрамович после совещания с членами правления лично дал указание готовить документы о выходе «Челси» из Суперлиги.

Следом пошел парад отказников. «Манчестер Сити» присоединился к лондонцам. Ну а дальше карточный домик начал складываться столь быстро, что возникают подозрения: направленным подрывом нового турнира кто-то очень грамотно руководит. Источник сообщил об отмене проекта, Перес не находил ничего трагичного в выходе некоторых участников из него. Но уже было ясно, что предприятие терпит крах. Дело времени, когда в нем не останется никого. По последней информации, клубы обсуждают роспуск Суперлиги.